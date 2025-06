Stopili smo skupaj in pomagali urediti park Zdravilišča Debeli rtič

V okviru 3. POP Zelenega tedna in ob četrtkovem svetovnem dnevu okolja smo se v naši medijski hiši ponovno zavezali vrednotam, ki jih živimo skozi vse leto – skrb za trajnost, povezanost, prostovoljstvo in vračanje družbi. Tokrat smo se z manjšo skupino sodelavcev odpravili na prostovoljsko akcijo v Zdravilišče RKS Debeli rtič, kjer smo skupaj urejali njihov park, ki obsega kar 14 hektarjev.

icon-expand

Zdravilišče Debeli rtič je prostor, kjer se otroci, mladostniki, družine in starejši srečujejo z okrevanjem, oddihom in naravo. Naše podjetje je s to pobudo želelo prispevati svoj del k ohranjanju tega izjemnega okolja, obenem pa okrepiti kulturo prostovoljstva in medsebojne solidarnosti.

images FOTOGALERIJA 1 / 9 icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

















Gradimo prostovoljstvo kot del trajnostne zaveze

Vključevanje zaposlenih v prostovoljske aktivnosti postaja vse bolj pomemben del naše trajnostne in ESG strategije. Ne gre le za enodnevno akcijo, temveč za dolgoročno gradnjo vrednot – za spodbujanje odgovornega odnosa do okolja, povezanosti med sodelavci in prispevka k širši skupnosti. "Zeleni dan na Debelem rtiču je bil čista desetka! V veselje mi je bilo spoznati nove sodelavce in narediti nekaj dobrega za širše dobro. Čudovita delovna idila v tako lepem okolju me je napolnila z energijo," je svoje vtise strnila naša sodelavka Klavdija Svoljšak.

images FOTOGALERIJA 1 / 5 icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com









Najboljši teambuilding je tisti, kjer nekaj tudi daš

Čeprav nismo urejali zvočnih prispevkov in snemali oddaj, smo se izkazali z delovno vnemo, dobro voljo in timskim duhom. Vse naloge smo opravili z nasmehom in občutkom, da skupaj puščamo pečat. "To je bil najboljši teambuilding, ki sem se ga udeležil," je poudaril Boris Ivanovič. "Super dan od začetka do konca. Vse smo uredili, vse je šlo po planu. In najlepše je bilo to, da smo se med seboj povezali tudi tisti, ki se sicer redko srečamo," pa je bila navdušena Tia Šanovič. "Zelo sem uživala v povezovanju z ljudmi iz drugih oddelkov. Takšna srečanja mi olajšajo sodelovanja v vsakdanjem delu in ustvarjajo večjo povezanost," je dejala Tjaša Romšak.

images FOTOGALERIJA 1 / 7 icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com













Mali utrinki, velik učinek

Večina naših sodelavcev se je strinjala, da bi izkušnjo ponovili. "Z veseljem grem še kdaj. Vesela sem, da sem danes nekaj dobrega naredila. Upam, da bo še veliko otrok tukaj uživalo," je poudarila Mira Zukanović. "Potrebno je zelo malo, skupaj pa lahko naredimo veliko," pa je dodal Aleksander Malič. "Zelo mi je bilo všeč, da smo res nekaj konkretnega naredili – in se tudi malo podružili. Če bo le mogoče, se pridružim še kakšni taki akciji," pravi Romana Petrič.

Povezani z naravo, povezani med seboj

"Vsaka prostovoljska akcija ni le dejanje solidarnosti, temveč tudi priložnost za krepitev naše notranje kulture – zaupanja, odgovornosti in sodelovanja. Prostovoljstvo razumemo kot del družbene odgovornosti podjetja, zato ga vključujemo v naš vsakdan in strateško gradimo. Na Debelem rtiču smo dokazali, da lahko z majhnimi dejanji pustimo velik pečat," je uspešno prostovoljsko akcijo komentirala Tanja Picek, vodja družbene odgovornosti in organizatorka prostovoljskih akcij na ProPlus.

Majhne akcije – velik korak za kulturo odgovornosti

Naši zaposleni vsak dan ustvarjajo zgodbe, ki jih deli celotna Slovenija. Tokrat smo eno zgodbo zapisali z lastnimi rokami – v naravi, z ljudmi, za ljudi. To ni bil le prostovoljski dan – bil je izraz tega, kdo smo.