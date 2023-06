Ubiramo novo pot, ker ni druge izbire

ZELENI TEDEN

Miha Kranjc / 04.06.2023, 14:30

Medijska hiša POP TV se je že pred časom kot največji ustvarjalec televizijske produkcije v Sloveniji zavezala k trajnostnemu delovanju. Vsako leto povečujemo obseg oddaj in serij, ki jih vključujemo v organizacijo Albert. Ta zelo pozorno spremlja vsako produkcijo in na podlagi rezultatov podeljuje zelene certifikate. Letos se prvič v projekt trajnostnega delovanja vključujemo vsi zaposleni. V sklopu evropskega zelenega tedna smo pripravili tematske dneve, ki jih namenjamo najbolj perečim okoljskim temam, hrani, energiji, transportu, odpadkom, modi.

V projekt Albert so vključene največje svetovne produkcijske in medijske hiše, kot denimo BBC, NBC, Bafta in katerega član je tudi Pop TV. Pri Albertu vsako leto certificirajo produkcije, ki zadostijo zahtevam zmanjšanja ogljičnega odtisa, s pomočjo posebnega kalkulatorja, namenjenega medijski produkciji. S certifikati se lahko pohvalijo oddaje Znan obraz ima svoj glas, Masterchef Slovenija, Mali šef Slovenije, Sanjski moški, letos je v procesu izpolnjevanja zelo strogih kriterijev še 5 lastnih oddaj in serij.

Zeleni teden

Cilj ogljične nevtralnosti pomeni ravnovesje med človeškimi izpusti CO2 v ozračje in sposobnostjo naravnih sistemov zajeti in odstraniti ogljik iz ozračja. Trenutna bilanca je porazna. Globalni ponori za zajem ogljika (v veliki meri so to oceani in gozdovi) trenutno lahko odstranijo med 9,5 in 11 gigaton ogljika letno. Globalni izpusti CO2 iz človeških virov so po znanstveni oceni leta 2021 znašali 37,8 gigaton.

Zeleni teden za nas in naše zaposlene pomeni začetek spodbujanja k razmisleku o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za človeštvo.

Brez potrebnih sprememb in prilagajanja vsakega posameznika tega cilja do leta 2050 ne bo mogoče doseči. Tudi v EU ne. Zato smo se odločili, da trajnostne pristope iz naših oddaj prenesemo na raven celotnega podjetja POP TV, v katerih bodo sodelovali vsi zaposleni. Zeleni teden za nas in naše zaposlene pomeni začetek spodbujanja k razmisleku o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za človeštvo. Vsak dan bo namenjen določeni podnebju in okolju ključni temi. Z lastnimi pobudami bomo skušali prikazati, kako lahko vsak posameznik pomaga znižati ogljični odtis oziroma se usmeri v trajnostno delovanje. Zeleni teden je na našem portalu dobil tudi svoje mesto. Tukaj boste v obliki reportaž in člankov lahko našli vse relevantne informacije, ki jih bomo dodajali sproti.

Ponedeljek: hrana

Prvi dan v tednu je namenjen trajnostnemu prehranjevanju, predvsem pa se pridružujemo globalnim pobudam za zmanjšanje porabe mesa in mesnih izdelkov. Živinoreja bistveno prispeva k emisijam toplogrednih plinov, krčenju gozdov in onesnaževanju vode. Izpusti toplogrednih plinov(TPG) pri živinoreji so odgovorni za 15 odstotkov vseh izpustov in se vse hitreje približujejo izpustom v globalnem transportu. Na ta dan izbiramo tudi lokalno pridelane, ekološke in sezonske pridelke, kjer je mogoče.

Živinoreja poskrbi za 15 odstotkov izpustov TPG FOTO: Shutterstock

Torek: moda

Hitra ali instantna moda danes prispeva skoraj deset odstotkov globalnih emisij. Od leta 2000 je svetovna poraba oblačil narasla na približno 62 milijonov ton na leto in naj bi do leta 2030 dosegla že 102 milijona ton. V nekaj letih na deponijah konča več kot 60 % vseh oblačil. Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj (angl. reduce, reuse, recycle) naj bodo glavna načela, preden v omaro dodamo nov kos oblačila. Na ta način zmanjšujemo odpadke, spodbujamo ponovno uporabo oblačil, kadar je to mogoče, in pravilno recikliramo. Na POP TV bomo ta dan za zaposlene zagnali "second-hand" tržnico z oblačili.

Sreda: energija

Vsaj od ruske invazije na Ukrajino in posledičnih cenovnih rekordov je večini postalo jasno, da moramo spremeniti odnos do njene porabe. Začeli smo se pogovarjati o varčevanju, o zniževanju temperature gretja prostorov, o energetski varnosti, obnovljivih virih energije. Ti zaradi evropske politike, zelenega dogovora in drugih pobud dobivajo čedalje večjo pozornost.

Evropski načrt 'Fit for 55' predvideva 55-odstotno zmanjšanje izpustov do 2030 FOTO: AP

Ob tem pa bomo zaposlene seznanili tudi s problemom odpadne elektronike in baterij. Združeni narodi ocenjujejo, da e-odpadki predstavljajo 70 % strupenih odpadkov na odlagališčih in so odgovorni za 2 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. V ta namen bomo za zaposlene namenili poseben zabojnik, kamor bodo lahko odvrgli vse odslužene naprave (telefoni, računalniki, bela tehnika ...).

Četrtek: transport

Prevoz ljudi in blaga je danes odgovoren za skoraj četrtino globalnih toplogrednih izpustov in je za energetsko intenzivno industrijo ter proizvodnjo na podlagi fosilnih goriv drugi največji onesnaževalec ozračja. Veliko k zmanjšanju lahko prispeva že vsak posameznik z oblikovanjem novih navad, ki zmanjšajo ogljični odtis. Z uporabo javnega prevoza, osebnega prevoza z več osebami, kolesarjenjem ali hojo, kadar je to mogoče.

Promet sodi med največje onesnaževalce FOTO: Shutterstock

"Hišna" ekipa kolesarjev se bo odpravila iz Ljubljane k partnerski televiziji RTL v Zagreb. S tem bo skušala posredovati sporočilo trajnostne mobilnosti. Pred prostori televizije bomo v javno rabo predali tudi električna kolesa, ki bodo del sistema Nomago Bikes.

Petek: onesnaženje in odpadki

Odpadki neposredno prispevajo k emisijam toplogrednih plinov z nastajanjem metana pri anaerobnem razpadu na odlagališčih in emisij dušikovega oksida pri sežiganju odpadkov. Oba toplogredna plina imata velik vpliv na globalno segrevanje: metan ima 21-krat večji učinek segrevanja kot ogljikov dioksid, dušikov oksid pa 310-krat večji učinek segrevanja ozračja.

Očistili bomo naše pisarne in delovno okolje, s tem opozorili tudi na odpadke ter nepotreben balast, ki ga ljudje ustvarjamo ter obremenjujemo okolje. Na ta dan bomo očistili delovno okolje in skušali posredovati sporočilo o podpori podjetjem in posameznikom, ki dajejo prednost trajnostnemu razvoju in okolju prijaznim praksam.

Sobota in nedelja: narava

Ta dan bo namenjen (družinskim) izletom v naravo, kjer bo posebna pozornost namenjena pogovoru o trajnosti in odnosu do okolja z otroki. Mladi bodo sodelovali tudi v posebni "hišni" akciji, kjer bodo za svoje s trajnostjo in naravo povezane umetniške izdelke prejeli majhno darilce.

O načrtu trajnostnega prehoda

Zavedamo se, da smo s tem šele na začetku in da bo za dosego cilja ogljične nevtralnosti potrebno prehoditi še zelo dolgo pot. Na tej poti se bomo izogibali praksam zelenega zavajanja (angl. greenwashing). Drugače očitno ne bo šlo, saj bodo tem načelom in ukrepom v smeri trajnostnega delovanja sledile tudi ustanove, ki financirajo gospodarstvo. Tako državni skladi kot banke. "Podjetja, ki bodo prepočasi razogljičila svoje poslovanje in ne bodo sledila usmeritvam pariškega sporazuma iz leta 2015, se bodo najverjetneje postopno morala spopasti z omejenim dostopom do financiranja, zmanjšanim zanimanjem vlagateljev, regulatornimi tveganji ter tveganjem poslabšanja ugleda," opozarja Alenka Recelj Mercina, vodja trajnostnega razvoja pri NLB.