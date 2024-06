Kam moram odvreči star telefon, računalnik ...? So moji podatki varni?

Anja Kralj / 13.06.2024, 7:56

Se tudi vam v predalih nabirajo stari telefoni, morda imate pod mizo še vedno odslužen računalnik, radio ali kakšen drug mali gospodinjski aparat. S pravilnim odlaganjem nedelujočih e-naprav poskrbite za ustrezno recikliranje in s tem zagotovite vsaj drobec redkih materialov, ki so potrebni za izdelavo novih naprav. Ali veste, kam jih lahko oddate, kam jih ne smete in ali so vaši podatki varni pred zlorabo? Zbrali smo odgovore na najpogostejša vprašanja.

Urša Dolinšek, strokovna sodelavka pri družbi ZEOS, d.o.o., odgovarja na nekaj pogostih vprašanj glede odlaganja elektronskih odpadkov.

Kam lahko odnesem pokvarjene elektronske naprave – kako in kje se te zbirajo?

E-odpadke se lahko odda v namenska zbirna mesta, kot so zbirni centri (pri izvajalcih gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov), ulični zbiralniki za e-odpadke na ekoloških otokih in tehnične trgovine z e-opremo. E-odpadke se lahko odda tudi pri nekaterih drugih podjetjih za zbiranje in recikliranje odpadkov ter v sklopu mobilnih zbiranj (v sklopu izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov).

Za katere naprave to velja?

Odpadna električna in elektronska oprema oz. e-odpadki so štedilniki, pralni stroji, hladilniki, računalniki, pečica, mikrovalovne pečice, el. igrače, el. orodje, televizorji, radii, monitorji, mali aparati (gospodinjski, orodje ...) ter tudi odpadne prenosne baterije ter odpadne sijalke.

Polni predali FOTO: Shutterstock

Ali na isto mesto odnesem računalnik in telefon, pokvarjen fen?

Na zbirnem centru se lahko brezplačno odda vse vrste e-odpadkov. V tehničnih trgovinah se brezplačno lahko odda le male aparate ter baterije in sijalke, medtem ko se lahko večje aparate odda brezplačno le ob nakupu novih. V ulične zbiralnike ne sodijo sijalke in ekrani, oddate pa lahko vse vrste malih aparatov in baterij. V sklopu mobilnega zbiranja se prav tako lahko odda vse vrste e-odpadkov.

Ali lahko za odslužene elektronske naprave, ki vsebujejo tudi redke kovine, v kakšnem primeru dobim tudi odkupnino?

V primeru kakšne posebne akcije, kot je npr. Ta starim je odzvonilo, je možen tudi odkup vaših pametnih telefonov. Za odkup poskrbi partner akcije.

Kako je z možnostjo zlorab podatkov na starih elektronskih napravah? Če se je denimo čez noč pokvaril ekran, podatki pa so še vedno na telefonu – ali lahko takšen telefon brez skrbi odnesem na zbirno mesto?

Pri oddaji vašega e-odpadka v našo mrežo za oddajo e-odpadkov ni absolutne zagotovitve za nezlorabo osebnih podatkov, ki se morda nahajajo na njej, vendar se tveganje za zlorabo podatkov lahko zmanjša z izbrisom osebnih podatkov pred oddajo e-odpadka na eno od zbirnih mest. To vključuje slike, sporočila, kontakte, datoteke in druge občutljive informacije. Svetujemo, da na telefonu ali računalniku uporabite funkcijo za ponastavitev na tovarniške nastavitve. To bo izbrisalo vse podatke in obnovilo napravo na prvotno stanje. Če to zaradi okvare na telefonu ni možno in obstaja strah pred zlorabo podatkov, svetujemo, da se glede tega pred oddajo e-odpadka posvetujete pri najbližjem servisu za tovrstne aparate.

Ali lahko te naprave v skrajni sili odvržem v koš in kateri?

E-odpadki so posebne vrste odpadkov, saj vsebujejo redke snovi, ki jih v naravi težje pridobimo, po drugi strani pa tudi snovi, ki so okolju zelo škodljive. Zato je tovrstne odpadke prepovedano odlagati kamorkoli drugam kot na za to namenjena mesta. Npr. Li-ion baterije (ki se nahajajo v določenih aparatih) so zelo nevaren odpadek. Zaradi njihovih lastnosti lahko pride do eksplozije, ki z lahkoto povzroči požar. Ena takšna baterija lahko uniči celoten sistem za predelavo odpadkov.

Kakšne posledice lahko ima, če e-odpadek vseeno odvržemo v koš?

Tovrstni odpadki vsebujejo težke kovine in druge nevarne snovi oz. spojine, ki lahko ob nepravilnem ravnanju z njimi povzročajo negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Potencialno nevarnost predstavljajo, ker lahko onesnažijo tla in vodo (reke, jezera, podtalnico) s kovinami in kislinami, ki izhlapijo v zrak ob sežiganju ali pronicajo iz odlagališč za trdne odpadke v tla, podtalnico. Posledično lahko povzročijo bolezni pri vseh živih bitjih. Zato moramo z njimi ravnati skrbno, vsekakor ne sodijo med mešane komunalne odpadke ali na divja odlagališča, saj takrat obstaja možnost, da se težke kovine pojavijo v izcednih vodah iz odlagališč ali v gozdu in počasi pronicajo v zemljo, površinske ali podtalne vode. Z recikliranjem prihranimo veliko energije, poleg tega pa ohranjamo naravne vire, saj lahko plastiko in kovine, ki jih pridobimo z recikliranjem, uporabimo pri izdelavi novih stvari.

Zakaj je pomembno, da starih naprav ne skladiščimo doma?

Recikliranje pametnih telefonov, ki jih ne uporabljamo več, je ključno za okolje iz več razlogov. Prvi je recikliranje dragocenih materialov. Kot spomnijo v družbi ZEOS, d.o.o., pametni telefoni vsebujejo različne dragocene materiale in recikliranje teh naprav omogoča pridobivanje teh materialov in njihovo ponovno uporabo v novih izdelkih. To zmanjšuje potrebo po pridobivanju novih surovin iz narave in zmanjšuje negativne vplive na okolje, povezane s pridobivanjem in predelavo surovin. Prav tako pomembno je preprečevanje onesnaževanja, izpostavljajo. Če pametni telefoni namreč končajo na odlagališčih, lahko sčasoma sprostijo nevarne snovi, kot so težke kovine in kemikalije, ki onesnažujejo tla, vodo in zrak. Recikliranje teh naprav zmanjšuje količino elektronskih odpadkov, ki končajo na odlagališčih, in s tem zmanjšuje možnost onesnaževanja okolja.

Nokia 3310 FOTO: Shutterstock

Nezanemarljivo pa je tudi varčevanje z energijo. Procesi recikliranja običajno namreč porabijo manj energije kot pridobivanje novih surovin. Tako recikliranje pametnih telefonov prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal, ki nastanejo pri proizvodnji energije. Poleg tega pa tako zmanjšujemo e-odpadke. Slednji postajajo vedno večji problem za okolje in zdravje ljudi. Recikliranje pametnih telefonov je edini način, da se uporabljena elektronika pravilno obdela, se ohrani sekundarne surovine in zagotovi, da e-odpadki ne končajo na neurejenih odlagališčih ali sežigalnicah, poudarjajo na Zeos.