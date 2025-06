'Elektronske' tržnice na drugem koncu sveta, polne zavrženega zlata in redkih kovin

Kje končajo elektronski odpadki? Ti vsebujejo redke kovine in minerale, ki jih na svetu primanjkuje. A le peščica se jih reciklira. Večina e-odpadkov polni odlagališča na svetu in konča v rokah nepooblaščenih delavcev v različnih delih sveta. To še posebej velja za države jugovzhodne Azije.

Na svetu proizvedemo več e-odpadkov kot kdaj koli prej. Leta 2022 smo zavrgli 62 milijonov ton elektronski odpadkov, številka pa naj bi se do leta 2030 dvignila na 82 milijonov, napoveduje poročilo Mednarodne zveze za telekomunikacije Združenih narodov in raziskovalne enote UNITAR. Kot je za AP opozoril Garam Bel z Mednarodne zveze za telekomunikacije, trenutno ustvarjamo e-odpadke z bliskovito hitrostjo.

Ti pa zaskrbljujoče hitro polnijo odlagališča in nevarne kemikalije, iz katerih so sestavljeni, uhajajo v okolje in škodujejo zdravju ljudi. In kupi takšnih odpadkov naraščajo, ker rastejo petkrat hitreje kot je stopnja njihovega recikliranja. Po podatkih AP je bila leta 2022 ustrezno zbrana in reciklirana manj kot četrtina elektronskih odpadkov. Preostanek pa konča na različnih delih sveta, predvsem v azijskih državah, kjer takšnih odpadkov ponekod uradno sploh ne reciklirajo.

Kaj vse najdemo v elektronskih aparatih? Pravo 'bogastvo'

Električni in elektronski aparati so sestavljeni iz različnih elementov in kompozitov, kot so kovine, plastika, keramika, kritične surovine in trajni magneti. V kompleksnih aparatih najdemo tudi 50 do 60 različnih elementov. Kritične surovine imajo edinstvene lastnosti in so zaradi tega zelo pomembne za številne tehnične aplikacije. To pomeni, da recimo pametnih telefonov ne bi mogli izdelovati brez njih. Težko jih nadomestimo z drugimi materiali, obstajajo pa velika tveganja pri njihovi dobavi. V pametnem telefonu najdemo elemente, kot so kobalt, litij, aluminij, baker, jeklo, magnezij, brom, nikelj, kositer, zlato, srebro, baker, indij, silicij, fosfor, galij, arzen, antimon, pa tudi redke zemeljske elemente, kot so neodim, terbij, prazeodim, disprozij, lantan, gadolinij itd, pojasnjujejo v družbi Zeos.

Kaj se zgodi s kupi zavrženih e-odpadkov?

Če elektronski odpadki končajo na odlagališčih, lahko sčasoma sprostijo nevarne snovi, kot so težke kovine in kemikalije, ki onesnažujejo tla, vodo in zrak. "Ko so elektronske naprave in komponente neustrezno odvržene, ker niso prepoznane kot e-odpadki, pogosto končajo na odlagališčih ali v sežigalnicah. Elektronika vsebuje različne nevarne snovi, kot so svinec, živo srebro, kadmij in zaviralci gorenja, ki lahko prodrejo v tla in vodne vire, onesnažijo ekosisteme in predstavljajo tveganje za zdravje ljudi," opozarjajo v družbi Zeos. Zato je zaskrbljujoče, da večina e-odpadkov polni odlagališča na svetu in konča v rokah nepooblaščenih delavcev v različnih delih sveta. To še posebej velja za države jugovzhodne Azije. AP je obiskal četrt v Vietnamu, kjer delavci sami poskušajo z reciklažo elektronskih odpadkov. Eden izmed vietnamskih delavcev Nguyen na največji neformalni 'reciklažni' tržnici Nhat Tao, dela v eni izmed popravljalnic, ki se na tem območju kar vrstijo.

Trgovina, v kateri dela, je ena od mnogih na trgu, ki se razprostira čez več ulic, v katerih je polno barantajočih se strank. Večina servisov je ena sama soba, natrpana z odpadnimi elektronskimi napravami ali e-odpadki, zunaj pa so postavljene mize. Delavci, med katerimi so številni migranti iz vsega Vietnama, popravljajo ali rešujejo predmete, kot so prenosni računalniki, poškodovani mobilni telefoni, objektivi fotoaparatov, televizijski daljinski upravljalniki, celo klimatske naprave. Druge trgovine pa poleg starih, prenovljenih predmetov prodajajo popolnoma novo elektroniko. Kot opisuje, je vodilo v improviziranih popravljalnicah: "Nič ne zavržemo. Kar lahko popravimo, popravimo. Kar lahko uporabimo drugje, ponovno uporabimo." Kar ostane, pa poskušajo preprodati naprej.

Ujeti v težkih delovnih pogojih

44-letni Nguyen je eden od treh zaposlenih v trgovini. Nenehno se uči prek prijateljev in interneta, da ostane v koraku s časom. Dela 11 ur na dan za mesečno plačo okoli 470 evrov v največjem in najdražjem mestu v Vietnamu. Delovni pogoji, s katerimi se sooča so izjemno težki. Njegov edin odmor je hiter obrok, pripoveduje. To je zahtevno delo, za katero mu pri delodajalcu ne pripada zdravstveno zavarovanje. Nguyenovo zdravje je zaenkrat v redu, vendar ga skrbi potencialno nevarne kemikalije v elektronskih napravah, ki jih razstavlja brez zaščitne opreme. V mestu Ho Ši Minh, kjer se nahaja, majhna trgovina, pritiska neznosna vročina in njegovo delovno mesto se zlasti poleti spremeni v 'pečico'. "A potrpeti moram. Moram delati, da lahko preživim," pove novinarju AP.

V gospodinjstvu okoli 74 e-izdelkov: kdaj ste nazadnje pospravili predale?

Izračuni kažejo, da se v pomembnih surovinah, ki jih je mogoče pridobiti iz ogromne spregledane zavržene letne količine e-igrač, kablov in e-cigaret, skriva skoraj 10 milijard dolarjev (9,5 milijarde evrov). Glede na študijo iz leta 2022, ki so jo razvili Inštitut ZN za izobraževanje in raziskovanje (UNITAR) in člani WEEE Foruma, se v povprečnem gospodinjstvu nahaja 74 e-izdelkov, od njih jih kar 13 le hranimo, devet od jih je neuporabljenih, vendar delujočih, in štirje pokvarjeni. Majhna potrošniška elektronika in dodatki so na vrhu seznama kopičenih izdelkov. Če ti pripomočki ostanejo v predalih in omarah, dragoceni viri, ki jih vsebujejo, ne vstopijo znova v proizvodni cikel, opozarjajo v družbi ZEOS.