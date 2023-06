Nasveti ekostilistke za bolj trajnostno omaro

ZELENI TEDEN

Anja Kralj / 06.06.2023, 15:12

Ekostilistko smo povprašali za nekaj nasvetov, kako lahko poskrbimo za bolj trajnostno omaro in manj zavrženih oblačil. Preverite, kako se lahko izognete impulzivnim nakupom in poleg okolja zaščitite tudi svojo denarnico. Glavni nasvet pa: če se le da, kupujte z druge roke in le, če boste modni kos nosili vsaj eno leto.

Nino Goryaevo, strokovnjakinjo za trajnostno modo in zdaj ekostilistko iz socialnega podjetja Knof, ki je ustanovitelj butikov ponovne uporabe Stara šola, smo povprašali za nekaj nasvetov, kako izbirati trajnostna oblačila, ki bodo trajala dlje časa. Njeno zgodbo o tem, kako se je odločila omare spreminjati v trajnostne, smo že predstavili. O tem si lahko več preberete spodaj.

Kot poudarja, je pomembna izbira materialov, iz katerih so narejena naša oblačila. To je namreč eden izmed dobrih načinov, kako podaljšati življenjsko dobo naših oblačil: "Boljše kot je blago, dlje bo trajal modni kos v vaši omari. Po nekaj pranjih ne bo videti spran, ampak še vedno lepo ohranjen." Kot dodaja, je seveda pomembna tudi ustrezna nega naših oblačil. Kot svetuje, se moramo vedno strogo držati tega, kar je napisano na etiketi: "Zato vedno priporočam nakupovanje v second hand trgovinah, ker tam lahko vidite, kako so oblačila videti po tem, ko so že bila nekajkrat oprana. In če je še vedno videti ohranjeno, je kakovost oblačila verjetno dobra."

Trajnostna moda FOTO: Shutterstock

A kateri materiali so dobri za naše okolje?

V našem podjetju POP TV med 5. in 11. junijem poteka Zeleni teden. V tem času smo vsak dan posvetili določeni tematiki od lokalno pridelane hrane, trajnostne mode in onesnaževanja do transporta in sožitja z naravo. Ker je prav, da se o trajnostnih načelih ne samo govori, temveč se jih živi, so za vsak dan v tednu zaposleni organizirali različne zelene aktivnosti, v svojih informativnih programih, na spletnih portalih in družbenih omrežjih pa skozi vsebino in praktične nasvete osveščajo o trajnostnih praksah.

Kot odgovarja, bi sama na to vprašanje še pred dvema letoma odgovorila drugače kot danes. Kot pravi, bi naštela vse materiale, ki veljajo za trajnostne – organski bombaž, viskoza EcoVero, volna RWS, Tencel itd. Toda v praksi, čeprav so res bolj trajnostni in so bili proizvedeni z manjšim vplivom na planet, je na koncu, kako trajnosten je izdelek, odvisno od izdelka samega. Kot ponazarja, blagovne znamke za množični trg poskušajo lansirati bolj trajnostne izdelke iz bolj trajnostnih materialov, vendar je njihova proizvodnja še vedno poceni, zato se oblačila spet izkažejo za nekakovostna, slabo sešita in iz tako tankega materiala (ker tako prihranijo denar), da je predmet skoraj prozoren. Takšna oblačila so neudobna za nošenje, posledično jih malokdo kupuje, med razprodajami pa visijo na obešalnikih tako kot ostala oblačila iz običajnih neekoloških tkanin. "Razlog je v tem, da blagovne znamke množičnega trga sledijo trendu o trajnosti zaradi trenda in ne zato, ker jim je v resnici mar za okolje," izpostavlja.

Kot pravi, je torej nabolje, če izberete tako trajnostne materiale kot kakovostne izdelke: "Če izberete takšne materiale in dobro kakovost, potem bo ta kombinacija delovala najbolje za planet." A kot poudarja, le v primeru, če bomo oblačilo res nosili. Ker gre tudi praviloma za dražje izdelke, predlaga, da izberete rabljene kose. Kot še poudarja, so lahko oblačila na koncu okolju prijazna, če jih boste nosili več kot leto dni, kot namreč pojasnjuje, je, če takšen kos veliko nosite, ta bolj trajnosten, kot pa če kupite trajnosten kos in vam ta obleži v omari.

Reciklirana oblačila FOTO: Shutterstock

Po nakupih s seznamom

Kot še svetuje, je vedno dobro imeti seznam oblačil, ki jih resnično potrebujete, preden se odpravite po nakupih. Seznam je najlažje narediti po tem, ko ste že uredili garderobo, pravi, to lahko storite sami, vendar je bolje, da to storite s profesionalnim stilistom, ki vidi, kaj je zastarelo, česa se je bolje znebiti in kaj obdržati. Kot osebna stilistka pomaga iz majhne količine oblačil ustvariti čim več outfitov: "Zelo pogosto moje stranke vidijo, da kupujejo vedno enaka oblačila. Običajno tudi nimajo pojma kako nositi in kombinirati nekatere stvari in tudi pri tem jim pomagam. Po razvrščanju garderobe vidimo, kateri artikli manjkajo, in naredimo seznam oblačil, ki jih morajo kupiti (ali prihraniti). Tako sami ali s stilistko lahko vidite, kaj resnično potrebujete, in ne tisto, kar mislite, da potrebujete."

Vaš dobro razviti osebni stil in seznam potrebnih oblačil vam bo pomagal, da ne boste impulzivno nakupovali, zato boste imeli bolj trajnostno garderobo. Prav tako je dobro poznati svoj slog ali vsaj razumeti, kako bi radi bili videti in kakšen vtis bi radi naredili. Če želite biti videti dobro, morate zagotovo poznati svoj osebni slog, svetuje.

images FOTOGALERIJA 1 / 4 Ključ je v kombiniranju oblačil. chevron-left chevron-right

Znanje kombiniranja oblačil vam bo pomagalo biti bolj ekološko ozaveščeni, saj boste tako kupovali manj in zavestno. Kot ponazori, je iz devetih kosov oblačil mogoče sestaviti več kot 40 outfitov – le znati jih je treba skombinirati. Pri tem izpostavlja dva nasveta: imeti morate več zgornjih delov kot spodnjih, pri ustvarjanju kombinacij pa uporabite stilski trik: plastenje. Tako boste le z devetimi kosi oblačil videti drugačne in vsestranske, pravi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glavni nasvet o oblačenju za delo s spoštovanjem do okolja pa je nakupovanje rabljenega. Nakup rabljenega je bolj trajnosten kot nakup novega iz trajnostnih materialov, vendar z enim pogojem: če ga boste nosili dlje časa, vsaj več kot leto, sklene.