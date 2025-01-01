17 litrov vode za eno plastenko, zraven pa mikroplastika in kemikalije

hrana ni za tjavendan
V projektu za zmanjševanje količine odpadne hrane sodelovalo rekordno število ustanov
pogovor z wwf
'Stanje našega planeta je kritično'
omejena ponudba
Na policah premalo ekološke hrane?
kroženje mode
Barbara Žgalin: To je največja past pri izmenjevalnici oblačil
ostale novice
Arhiv člankov
Zeleni teden
Stopili smo skupaj in pomagali urediti park Zdravilišča Debeli rtičV okviru 3. POP Zelenega tedna in ob četrtkovem svetovnem dnevu okolja smo se v naši medijski hiši ponovno zavezali vrednotam, ki jih živimo skozi vse leto – skrb za trajnost, povezanost, prostovoljstvo in vračanje družbi. Tokrat smo se z manjšo skupino sodelavcev odpravili na prostovoljsko akcijo v Zdravilišče RKS Debeli rtič, kjer smo skupaj urejali njihov park, ki obsega kar 14 hektarjev.
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Zeleni teden
S skupnostjo do ogrevanja in hlajenja? Zgodba o prihranku energije in denarjaKako zagotoviti bolj trajnostno ogrevanje? Če si pri nas skupnostne zadruge za daljinsko ogrevanje še težko predstavljamo, primera iz Danske in Francije kažeta, kako je možno tudi sistem daljinskega ogrevanja narediti skupnosten in okolju prijazen. Takšen, ki omogoča tudi prihranek energije in denarja.
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Zero waste
Super ideje in recepti za manj zavržene hraneVsako leto zavržemo ogromne količine hrane, čeprav bi z malo ustvarjalnosti iz ostankov in sezonskih živil lahko pripravili okusne, zdrave in sezoni primerne obroke. Predstavljamo vam nekaj idej za enostavne obroke, s katerimi boste zmanjšali količino odpadne hrane, obenem pa jedli bolj sveže, lokalno in pametno.
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Zeleni teden
Slovenci najraje popravljamo kar sami: od oblačil do pohištvaAli predmete kdaj odnesete na popravilo, ali takoj odhitite po nov izdelek? Ekologi brez meja ugotavljajo, da Slovenci na popravilo največkrat odnesemo oblačila in obutev, popraviti pa odpeljemo tudi prevozna sredstva. Popravil se Slovenci radi lotijo kar sami – največkrat sami popravljamo oblačila, pohištvo in dodatke za dom. Veliko razlogov je, zakaj je aparat bolje popraviti in mu podaljšati življenje, kot pa kupiti novega, poudarjajo pri družbi Zeos.
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Zeleni teden
'Elektronske' tržnice na drugem koncu sveta, polne zavrženega zlata in redkih kovinKje končajo elektronski odpadki? Ti vsebujejo redke kovine in minerale, ki jih na svetu primanjkuje. A le peščica se jih reciklira. Večina e-odpadkov polni odlagališča na svetu in konča v rokah nepooblaščenih delavcev v različnih delih sveta. To še posebej velja za države jugovzhodne Azije.
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Slovenija
Vroča prihodnost: adijo Piran, hujša neurja, suše in podnebne migracijeZaradi klimatskih sprememb so vse višje temperature že stalnica. Znanstveniki, ki so na Kemijskem inštitutu razbijali mite o podnebnih spremembah, imajo dobro in slabo novico. Dobra je, da vse manj ljudi zanika te spremembe, slaba pa, da se rešitev zdi izjemno težka.
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Slovenija
Udarniška akcija POP TV: priskočili na pomoč Zdravilišču RKS Debeli RtičSkupina prostovoljcev naše televizijske hiše je v okviru zelenega tedna priskočila na pomoč Zdravilišču RKS Debeli Rtič. Na svetovni dan okolja so se lotili barvanja klopi in čiščenja bršljana z dreves. Že tretja tovrstna akcija našega podjetja je bila tudi priložnost za druženje sodelavcev, glede na odziv pa jih bo v bodoče zagotovo še veliko.
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Okolje
Toliko časa nam je še ostalo, da ustavimo taljenje ledenikovSvetovni ledeniki se pod vplivom podnebnih sprememb topijo hitreje, kot se je to dogajalo v prejšnjih desetletjih, kaže najobsežnejša znanstvena analiza doslej. To velja tudi za največji evropski ledenik, imenovan Aletsch. Smo torej že prišli do točke, od koder ni več vrnitve nazaj?
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Ustvarjamo
Kako izdelati semenske bombice iz recikliranega papirja – zabaven DIY projekt za otrokeIzdelava semenskih bombic je zabaven in poučen projekt za otroke vseh starosti, ki združuje ustvarjalnost, ekologijo in ljubezen do narave. Namesto tradicionalnih glinenih semenskih bombic lahko za osnovo uporabimo recikliran papir – manj nereda, več barv in oblike ter enkratna priložnost za skupno ustvarjanje.
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Zeleni teden
Zgled za kolesarsko manj razvite države: Kako smo lahko še boljši?Ste se danes v službo odpravili s kolesom? Kljub temu, da smo Slovenci kolesarski narod, se po vsakodnevnih obveznostih še vedno premalokrat odpravimo na dveh kolesih. To lahko pripišemo tudi ponekod pomanjkljivi kolesarski infrastrukturi. Problematična je tudi pregovorno zelena prestolnica, ki se duši v izpušnih plinih zaradi zastojev in gostega prometa. Ljubljana po številu kolesarjev zaostaja za primerljivo velikimi mesti iz Nizozemske, Belgije, Danske, Švedske, poudarjajo v Ljubljanski kolesarski mreži.
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Potrošnik
Znižajte račun za elektriko: Praktični trikiŽelite prihraniti denar in si zagotoviti svetlejšo prihodnost? Odkrijte preproste trike za varčevanje z elektriko!
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