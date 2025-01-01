Časzazemljo.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
cog Nastavitve Odjava
Domov
E-mobilnost
Pametni dom
Zelena energija
Trajnostno
Ekologija
Beseda o Zemlji
Slovensko
17 litrov vode za eno plastenko, zraven pa mikroplastika in kemikalije
1563 pitnikov vode

17 litrov vode za eno plastenko, zraven pa mikroplastika in kemikalije

V projektu za zmanjševanje količine odpadne hrane sodelovalo rekordno število ustanov
hrana ni za tjavendan

V projektu za zmanjševanje količine odpadne hrane sodelovalo rekordno število ustanov

'Stanje našega planeta je kritično'
pogovor z wwf

'Stanje našega planeta je kritično'

Na policah premalo ekološke hrane?
omejena ponudba

Na policah premalo ekološke hrane?

gallery
Barbara Žgalin: To je največja past pri izmenjevalnici oblačil
kroženje mode

Barbara Žgalin: To je največja past pri izmenjevalnici oblačil

ostale novice
gallery
Stopili smo skupaj in pomagali urediti park Zdravilišča Debeli rtič Stopili smo skupaj in pomagali urediti park Zdravilišča Debeli rtič Stopili smo skupaj in pomagali urediti park Zdravilišča Debeli rtič
Zeleni teden

Stopili smo skupaj in pomagali urediti park Zdravilišča Debeli rtič

V okviru 3. POP Zelenega tedna in ob četrtkovem svetovnem dnevu okolja smo se v naši medijski hiši ponovno zavezali vrednotam, ki jih živimo skozi vse leto – skrb za trajnost, povezanost, prostovoljstvo in vračanje družbi. Tokrat smo se z manjšo skupino sodelavcev odpravili na prostovoljsko akcijo v Zdravilišče RKS Debeli rtič, kjer smo skupaj urejali njihov park, ki obsega kar 14 hektarjev.
2
S skupnostjo do ogrevanja in hlajenja? Zgodba o prihranku energije in denarja
Zeleni teden

S skupnostjo do ogrevanja in hlajenja? Zgodba o prihranku energije in denarja

Kako zagotoviti bolj trajnostno ogrevanje? Če si pri nas skupnostne zadruge za daljinsko ogrevanje še težko predstavljamo, primera iz Danske in Francije kažeta, kako je možno tudi sistem daljinskega ogrevanja narediti skupnosten in okolju prijazen. Takšen, ki omogoča tudi prihranek energije in denarja.
3
Super ideje in recepti za manj zavržene hrane
Zero waste

Super ideje in recepti za manj zavržene hrane

Vsako leto zavržemo ogromne količine hrane, čeprav bi z malo ustvarjalnosti iz ostankov in sezonskih živil lahko pripravili okusne, zdrave in sezoni primerne obroke. Predstavljamo vam nekaj idej za enostavne obroke, s katerimi boste zmanjšali količino odpadne hrane, obenem pa jedli bolj sveže, lokalno in pametno.
0
Slovenci najraje popravljamo kar sami: od oblačil do pohištva
Zeleni teden

Slovenci najraje popravljamo kar sami: od oblačil do pohištva

Ali predmete kdaj odnesete na popravilo, ali takoj odhitite po nov izdelek? Ekologi brez meja ugotavljajo, da Slovenci na popravilo največkrat odnesemo oblačila in obutev, popraviti pa odpeljemo tudi prevozna sredstva. Popravil se Slovenci radi lotijo kar sami – največkrat sami popravljamo oblačila, pohištvo in dodatke za dom. Veliko razlogov je, zakaj je aparat bolje popraviti in mu podaljšati življenje, kot pa kupiti novega, poudarjajo pri družbi Zeos.
1
gallery
'Elektronske' tržnice na drugem koncu sveta, polne zavrženega zlata in redkih kovin 'Elektronske' tržnice na drugem koncu sveta, polne zavrženega zlata in redkih kovin 'Elektronske' tržnice na drugem koncu sveta, polne zavrženega zlata in redkih kovin
Zeleni teden

'Elektronske' tržnice na drugem koncu sveta, polne zavrženega zlata in redkih kovin

Kje končajo elektronski odpadki? Ti vsebujejo redke kovine in minerale, ki jih na svetu primanjkuje. A le peščica se jih reciklira. Večina e-odpadkov polni odlagališča na svetu in konča v rokah nepooblaščenih delavcev v različnih delih sveta. To še posebej velja za države jugovzhodne Azije.
5
video
Vroča prihodnost: adijo Piran, hujša neurja, suše in podnebne migracije
Slovenija

Vroča prihodnost: adijo Piran, hujša neurja, suše in podnebne migracije

Zaradi klimatskih sprememb so vse višje temperature že stalnica. Znanstveniki, ki so na Kemijskem inštitutu razbijali mite o podnebnih spremembah, imajo dobro in slabo novico. Dobra je, da vse manj ljudi zanika te spremembe, slaba pa, da se rešitev zdi izjemno težka.
140
video
Udarniška akcija POP TV: priskočili na pomoč Zdravilišču RKS Debeli Rtič
Slovenija

Udarniška akcija POP TV: priskočili na pomoč Zdravilišču RKS Debeli Rtič

Skupina prostovoljcev naše televizijske hiše je v okviru zelenega tedna priskočila na pomoč Zdravilišču RKS Debeli Rtič. Na svetovni dan okolja so se lotili barvanja klopi in čiščenja bršljana z dreves. Že tretja tovrstna akcija našega podjetja je bila tudi priložnost za druženje sodelavcev, glede na odziv pa jih bo v bodoče zagotovo še veliko.
0
Toliko časa nam je še ostalo, da ustavimo taljenje ledenikov
Okolje

Toliko časa nam je še ostalo, da ustavimo taljenje ledenikov

Svetovni ledeniki se pod vplivom podnebnih sprememb topijo hitreje, kot se je to dogajalo v prejšnjih desetletjih, kaže najobsežnejša znanstvena analiza doslej. To velja tudi za največji evropski ledenik, imenovan Aletsch. Smo torej že prišli do točke, od koder ni več vrnitve nazaj?
0
Kako izdelati semenske bombice iz recikliranega papirja – zabaven DIY projekt za otroke
Ustvarjamo

Kako izdelati semenske bombice iz recikliranega papirja – zabaven DIY projekt za otroke

Izdelava semenskih bombic je zabaven in poučen projekt za otroke vseh starosti, ki združuje ustvarjalnost, ekologijo in ljubezen do narave. Namesto tradicionalnih glinenih semenskih bombic lahko za osnovo uporabimo recikliran papir – manj nereda, več barv in oblike ter enkratna priložnost za skupno ustvarjanje.
0
Zgled za kolesarsko manj razvite države: Kako smo lahko še boljši?
Zeleni teden

Zgled za kolesarsko manj razvite države: Kako smo lahko še boljši?

Ste se danes v službo odpravili s kolesom? Kljub temu, da smo Slovenci kolesarski narod, se po vsakodnevnih obveznostih še vedno premalokrat odpravimo na dveh kolesih. To lahko pripišemo tudi ponekod pomanjkljivi kolesarski infrastrukturi. Problematična je tudi pregovorno zelena prestolnica, ki se duši v izpušnih plinih zaradi zastojev in gostega prometa. Ljubljana po številu kolesarjev zaostaja za primerljivo velikimi mesti iz Nizozemske, Belgije, Danske, Švedske, poudarjajo v Ljubljanski kolesarski mreži.
6
Znižajte račun za elektriko: Praktični triki
Potrošnik

Znižajte račun za elektriko: Praktični triki

Želite prihraniti denar in si zagotoviti svetlejšo prihodnost? Odkrijte preproste trike za varčevanje z elektriko!
0
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
Ekologija

5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo

Mikroplastika se je v zadnjih desetletjih tako razširila, da se danes dotika praktično vseh vidikov našega življenja. V naših domovih jo najdemo v najrazličnejših predmetih, čeprav se tega pogosto sploh ne zavedamo.
0
Arhiv člankov
ISSN 2630-1679 © 2025, Časzazemljo.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1914