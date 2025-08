Iz 17 na 20 stopinj Celzija: Uzakonili bi najnižjo temperaturo na klimi

Oblasti v Indiji so se domislile novega varčevalnega ukrepa. Da bi prihranili elektriko, predlagajo omejitev najnižje temperature na novih klimatskih napravah. Minister za energetiko je tako predlagal novo pravilo, ki zahteva, da imajo klimatske naprave, ki se prodajajo v državi, termostate, ki jih je mogoče nastaviti najmanj na 20 stopinj Celzija. Trenutno je najnižja nastavitev 17 stopinj Celzija. Odzivi na predlog so mešani.

Indijske oblasti načrtujejo, da bi omejitev temperature na klimatskih napravah, ustvarila ogromne prihranke energije v državi z več kot 1,4 milijarde prebivalcev, poroča AP. Letno v Indiji prodajo približno 10 do 15 milijonov klimatskih naprav, saj se temperature strmo vzpenjajo, vročinski valovi v tej državi so vedno bolj peklenski. Trenutna najnižja nastavitev na klimatskih napravah je 17 C, oblasti pa so izračunale, da vsaka dodatna stopinja na klimatski napravi pomeni približno šestodstotni prihranek energije. Minister za energetiko Manohar Lal Khattar je oznanil, da bo predlagani predpis začel veljati že kmalu, toda točne časovnice ni pojasnil.

icon-expand Klima FOTO: AdobeStock

Klimatske naprave hitro postajajo eden največjih porabnikov energije v Indiji. Sobne klimatske naprave so v času največje porabe leta 2024 predstavljale kar četrtino potrebne električne energije v Indiji. Nove klimatske naprave, dodane med letoma 2019 in 2024, so povečale konično porabo v Indiji za količino, ki je približno enakovredna porabi za napajanje New Delhija za eno leto, so ocenili raziskovalci. Povpraševanje po energiji je običajno največje poleti, ko lahko temperature v nekaterih delih države dosežejo 51 stopinj Celzija. Brez sprememb pričakujejo, da bo Indija do naslednjega leta imela pomanjkanje električne energije. Energetski strokovnjaki predlog ocenjujejo kot pozitiven korak. Predlog pa vzbuja mešane odzivov ljudi, ki živijo v vročih indijskih mestih. Kot je za AP povedal 37-letni učitelj Vikram Kannan, ki živi v mestu Chennai z ženo in štiriletno hčerko, preposto včasih nimajo druge izbire, kot da uporabijo najnižjo nastavitev, saj sta vročina in vlaga nevzdržni. Sicer poudarja, da je poskus varčevanja z energijo dober, a da upa, da ne bo preveč otežil življenja ljudi v pregretih mestih.

NIJZ: Pretirano hlajenje prostorov škoduje tudi našemu zdravju

Prav je, da se tudi s senčenjem oken, zunanjimi žaluzijami, pravilnim režimom zračenja in z boljšo izolacijo zgradb branimo vročine. Tudi, če imamo klimatske naprave, saj so le te energetsko zelo potratne, pa v poletnih mesecih opozarjajo na Nacionalnem inšitutu za javno zdravje. Kot namreč pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, velike temperaturne razlike, ki smo jim poleti večkrat izpostavljeni zaradi pretiranega hlajenja prostorov, neugodno vplivajo tudi na človekovo počutje in lahko povzročajo zdravstvene težave. Seveda so klimatske naprave zelo dobrodošle v vročih poletnih obdobjih in močno olajšajo prenašanje hude vročine. Vendar jih moramo pravilno izbrati, namestiti, vzdrževati in uporabljati, svarijo.

icon-expand Vročinski val v Indiji FOTO: AP

Kot opozarjajo na NIJZ, se namreč moramo zavedati tudi morebitnih negativnih učinkov napačne uporabe klimatske naprave. Pogoste napake so, da hladimo prekomerno - preveč in prehitro, da so temperature nastavljene prenizko, da so naprave usmerjene v ljudi namesto stran ... Vse to lahko povzroči slabo počutje, glavobol in druge težave opisane spodaj (sindrom bolne zgradbe). Prevelika razlika v zunanji in notranji temperaturi zraka lahko povzroči poslabšanje astme, ali rinitisa (tj. vnetja nosne sluznice). Otroci, starejši ljudje in bolniki so na temperaturne razlike še veliko bolj občutljivi kot odrasli. Za zagotavljanje varne uporabe naprave je treba skrbeti za njeno redno in pravilno čiščenje, vzdrževanje ter servisiranje. Ob nerednem vzdrževanju se v klimatski napravi namnožijo mikrobi, ki se ob njenem delovanju sproščajo v zrak. Vdihovanje mikrobov ali njihovih delcev lahko povzroči okužbe in vnetja pri človeku.

Ekonomična uporaba klimatske naprave