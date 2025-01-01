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Dunajska drevesa bodo opremili s pametnimi senzorji za vodo Dunajska drevesa bodo opremili s pametnimi senzorji za vodo
Trajnostno

Dunajska drevesa bodo opremili s pametnimi senzorji za vodo

Obnova gozda: štejejo majhni koraki, če jih delaš v pravo smer
pljuča planeta

Obnova gozda: štejejo majhni koraki, če jih delaš v pravo smer

WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev
po lanskem rekordnem

WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev

Odkritje fascinantnega ekosistema pod morsko gladino Cipra, a tam tudi odpadki
občutljiva območja

Odkritje fascinantnega ekosistema pod morsko gladino Cipra, a tam tudi odpadki

Dirka za zrak: kar 99 odstotkov ljudi na svetu diha onesnažen zrak
zaskrbljujoče

Dirka za zrak: kar 99 odstotkov ljudi na svetu diha onesnažen zrak

ostale novice
Začela se je kampanja Manj kupuješ, manj škoduješ
Pametni dom

Začela se je kampanja Manj kupuješ, manj škoduješ

Več organizacij je začelo kampanjo z naslovom Manj kupuješ, manj škoduješ, s katero želijo spodbuditi odgovorne praznične odločitve ter podporo lokalnim pridelovalcem in slovenskemu kmetijstvu. S sporočilom, naj prazniki dišijo po domu, želijo potrošnike spodbuditi, naj na praznično mizo postavijo lokalno in trajnostno hrano.
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WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev
Beseda o Zemlji

WMO: Letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev

Letošnje leto bi lahko bilo med najtoplejšimi leti doslej, ne bo pa preseglo lanskega rekordnega najtoplejšega leta v zgodovini meritev, je sporočila Mednarodna meteorološka agencija. Opozorila je, da bo v prihodnjih letih praktično nemogoče omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija brez občasnega preseganja tega cilja. Da svetu ni uspelo ohraniti zaveze iz pariškega sporazuma, je moralni neuspeh in smrtonosna malomarnost, je v nagovoru na vrhu voditeljev pred začetkom podnebne konference ZN v Belemu dejal generalni sekretar ZN Guterres.
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Slovenski znanstveniki razvijajo 'živo kožo' za stavbe Slovenski znanstveniki razvijajo 'živo kožo' za stavbe
Zelena Slovenija

Slovenski znanstveniki razvijajo 'živo kožo' za stavbe

Ko stopiš v laboratorij v Izoli, si težko predstavljaš, da tam nastaja nekaj, kar bi lahko popolnoma spremenilo način, kako gradimo stavbe. Med pipetami, mikroskopi in vzorci materialov nastaja ideja, ki zveni kot prihodnost: živa koža za stavbe. Ta inovacija je plod mednarodne, 13-članske ekipe, ki združuje strokovnjake z različnih področij: mikrobiologije, biotehnologije, materialne znanosti, kemije in informacijskih tehnologij.
Modri 'lepotec' pred izumrtjem: ogrožajo ga invazivne kače in turisti
Ekologija

Modri 'lepotec' pred izumrtjem: ogrožajo ga invazivne kače in turisti

Na Ibizi so ponosni na svojo avtohtono vrsto pisanega kuščarja. A ibiški stenski kuščar, ki se blešči v modrih barvah, in je endemit otoka, ki oprašuje rastline in zatira škodljivce, zato je ključen za tamkajšnji ekosistem, je ogrožen. Grožnjo pa mu predstavljajo invazivne kače in vedno več odpadkov na priljubljenih turističnih točkah.
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Ogrožena žival se vrača v Jadran: po 40 letih so jo opazili še v Neumu
Beseda o Zemlji

Ogrožena žival se vrača v Jadran: po 40 letih so jo opazili še v Neumu

V Neumskem zalivu je ribič ta mesec opazil izredno ogroženo sredozemsko medvedico. Žival, ki ga je preesnetila, je fotografiral. Znanstveniki pa so nato tudi potrdili, da je v svoj objektiv ujel prav sredozemsko medvedico. To opažanje je še eno v nizu, ki zbuja upanje, da bi se ta vrsta lahko vrnila v Jadran. Zaradi pritiska človeka je namreč izginila s teh območij, a obstajajo znaki, da se vrača v Jadran, so optimistični v WWF Adria.
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Odkritje fascinantnega ekosistema pod morsko gladino Cipra, a tam tudi odpadki
Ekologija

Odkritje fascinantnega ekosistema pod morsko gladino Cipra, a tam tudi odpadki

Prva obsežna raziskava ekosistemov 50 do 200 metrov pod morsko gladino Cipra razkriva bogato morsko življenje, območje je dom tudi številnim zaščitenim vrstam. Raziskovalce pa skrbijo sledi človekovega onesnaževanja, kot so plastični odpadki in ribiške mreže, ki ogrožajo ta občutljiva in počasi obnovljiva morska območja.
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Vožnja v naravi: Poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov
Ekologija

Vožnja v naravi: Poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov

Uničene ali poškodovane planinske poti, gozdne vlake, travniki in druge površine, poškodovana vegetacija, stres za divjad zaradi hrupa ... Vse to so negativne posledice vedno večjega števila motornih vozil v naravi. S povečevanjem obiskovalcev se povečuje pritisk na naravo in vznemirja živali. Ko se boste naslednjič odpravili v naravo, nikar ne pozabite, da ima vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju številne škodljive posledice.
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Znanstveniki opozarjajo: segrevanje ogroža Sredozemsko morje
Trajnostno

Znanstveniki opozarjajo: segrevanje ogroža Sredozemsko morje

Že zmerno segrevanje Sredozemskega morja bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo morskim ekosistemom, opozarjajo znanstveniki. Grožnjo sredozemlju pa ne predstavlja le višja temperatura temveč tudi druge posledice globalnega segrevanja – zakisljevanje in dvig morske gladine. Vse to predstavlja tveganje za biotsko raznovrstnost in ribje populacije.
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Slovenci na Pelješcu ulovili eksotične ribe, ki se širijo v Jadran
Ekologija

Slovenci na Pelješcu ulovili eksotične ribe, ki se širijo v Jadran

Nenavaden ulov na Pelješcu. Slovenci so s podvodno puško ulovili papagajko. Gre za eksotično ribo, ki živi v bolj toplih morjih. Zdaj pa se zaradi vse bolj toplega morja vse pogosteje pojavlja tudi v severnem Jadranu. In ni edina, zaradi vedno toplejšega morja se v jadranskem morju krepita pojava tropikalizacije in bioinvazije.
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Življenje največje ledene gore na svetu se po 40 letih izteka
Ekologija

Življenje največje ledene gore na svetu se po 40 letih izteka

Največja ledena gora na svetu A23a, ki se trenutno razteza na površini večji od Londona, je po 40 letih začela z razpadanjem. To bo hitro in najverjetneje ne bo predstavljajo grožnje ekosistemu, bo pa pomenilo začasno grožnjo ladijskemu prometu, svarijo znanstveniki. Pred tem so se sicer bali, da bo trčila v odmaknjeni otok in ogrozila populacije pingvinov, a se to ni zgodilo.
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Nostalgična razstava: priljubljena ljudska rastlina, ki napoveduje jesen
Ekologija

Nostalgična razstava: priljubljena ljudska rastlina, ki napoveduje jesen

Ciklame, korčki, soldatki, katanek, valjavica in še kaj... Vse to so poimenovanja za priljubljeno vijolično cvetlico. Vse to samo kaže, da je bila navadna ciklama (Cyclamen purpurascens ) vedno zelo priljubljena ljudska rastlina. Kako tudi ne! Zacvetela je takrat, ko se je poletje poslavljalo, omamno je dišala in razširjena je skoraj povsod, pripoveduje vodja botaničnega vrta Ljubljana Jože Bavcon. Kot pojasnjuje, pa vendar ciklama raste na specifičnih rastiščih. V gozdu na senožetih torej na izkrčenih površinah, na obronkih kolovozov, cest tako v visokogorju med skalami na meliščih ali celo v škarpah. Kamorkoli jo mravlje zanesejo uspeva. Uspeva tako na apnencu kot tudi na kislih površinah. Je edina najbolj dišeča vrsta izmed preko 23 vrst.
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Znanstveniki ugotovili: zaradi vročinskih valov se hitreje staramo
Beseda o Zemlji

Znanstveniki ugotovili: zaradi vročinskih valov se hitreje staramo

Znanstveniki opozarjajo, da izpostavljenost visokim temperaturam povzroča dolgotrajno škodo za zdravje milijard ljudi. Ponavljajoča se izpostavljenost vročinskim valovom namreč pospešuje staranje ljudi, je pokazala nova študija. Vpliv je v veliki meri primerljiv s škodo, ki jo lahko na zdravje povzročijo kajenje, uživanje alkohola, slaba prehrana ali omejena telesna vadba, svarijo raziskovalci.
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