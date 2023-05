Vojna v Ukrajini spodbudila naložbe v čisto energijo: 'sonce' prvič prehitelo 'nafto'

ZELENA ENERGIJA

Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je ruski napad na Ukrajino pomagal spodbuditi naložbe v t. i. čisto energijo. Te bodo po njihovih izračunih letos znatno presegle naložbe v fosilna goriva. Prvič v zgodovini se je tudi zgodilo, da je znesek naložb v sončno energijo višji od zneska naložb v proizvodnjo nafte.

Naložbe v t. i. čisto energijo – kot so obnovljivi viri, električna vozila, jedrske elektrarne, električna omrežja, shranjevalniki električne energije in druga tehnologija z nizkim ogljičnim odtisom – bodo kmalu dosegle 1700 milijard dolarjev (1580 milijard evrov). Po drugi strani pa bodo naložbe v fosilna goriva, kot so premog, zemeljski plin in nafta letos znašale le malo več kot 1000 milijard dolarjev (930 milijard evrov), ugotavlja zadnje poročilo Mednarodne agencije za energijo (IEA).

Kot pravijo v IEA, so v zadnjih letih pospešeno investiranje v čisto energijo spodbudili številni dejavniki, med drugim obdobja močne gospodarske rasti, nestanovitne cene fosilnih goriv in povečana zaskrbljenost glede energetske varnosti po ruskem napadu na Ukrajino.

"Čista energija se razvija hitro – hitreje, kot si večina ljudi predstavlja. To se jasno odraža tudi v naložbenih trendih, kjer čisti viri energije prednjačijo pred fosilnimi gorivi," je dejal izvršni direktor IEA Fatih Birol. Pri tem pa je izpostavil, da so pred petimi leti skupne svetovne naložbe v energijo znašale dva bilijona dolarjev (1860 milijard evrov). "Od tega je šel en bilijon dolarjev (930 milijard evrov) za čisto energijo in en bilijon dolarjev (930 milijard evrov) za fosilna goriva. Danes gre en bilijon dolarjev (930 milijard evrov) za fosilna goriva in 1700 milijard dolarjev (1580 milijard evrov) za čisto energijo. To je dramatičen premik, ki bo imel posledice za energetske trge in podnebne spremembe. Po mojem mnenju je to zelo razburljivo," je poudaril Birol.

Naložbe v sončno energijo prvič prehitele naložbe v nafto

Kot pravi, je razcvet čiste energije še posebej očiten pri naložbah v sončno energijo. "Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je znesek naložb v sončno energijo višji od zneska naložb v proizvodnjo nafte. Morda gre za simbolično razliko, vendar je to zelo pomembno, saj nakazuje na obračanje trenda," je prepričan Birol.

IEA pričakuje, da bodo naložbe v sončno energijo leta 2023 dosegle 380 milijard dolarjev (354 milijard evrov). Za primerjavo pa naj bi naložbe v raziskave in črpanje nafte dosegle okoli 370 milijard dolarjev (345 milijard evrov).

Naložbe v čisto energijo so v zadnjih letih vztrajno rastle, saj so vlade in vlagatelji skušali izkoristiti razmeroma nizke stroške obnovljivih virov energije, kot sta vetrna in solarna energija. Naložbe v fosilna goriva pa so začele upadati že med pandemijo covida-19, ko so omejitve potovanj povzročile upad potrošnje pogonskih goriv, kar je takrat posledično povzročilo padec cen fosilnih goriv.

V zadnjih letih so naložbe v čisto energijo še dodatno pospešila prizadevanja vlad za razvoj domačih virov energije.

Je pa poročilo IEA opozorilo tudi na to, da je ruska vojna v Ukrajini spodbudila tudi povečane naložbe v nafto in zemeljski plin, ki naj bi se v letu 2023 povečale za okoli sedem odstotkov in se s tem vrnile na raven iz leta 2019 oziroma pred pandemijo.

Po navedbah IEA naj bi se letne naložbe v zeleno energijo med letoma 2021 in 2023 povečale za 24 odstotkov, pri čemer 90 odstotkov tega odpade na razvita gospodarstva in Kitajsko.

Ob tem je IEA izrazila zaskrbljenost glede ustvarjanja novih ločnic na področju proizvodnje energije med državami, če se prehod na čiste vire energije ne bo uveljavil tudi drugod po svetu.