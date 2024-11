Sončna skupnost Ajdovščina: prebivalci do zelene energije iz javnih streh

Anja Kralj / 29.11.2024, 7:08

V občini Ajdovščina je letos zaživela prva samooskrbna sončna skupnost v državi. V Budanjah so na streho javnega objekta razgrnili sončne panele. Pridobljeno energijo pa so ponudili prav vsem zainteresiranim lokalnim prebivalcem. Zaradi odziva, ki je presegel vsa pričakovanja, so vzpostavili še več javnih sončnih streh. Trenutno je v skupnost vključenih že 185 gospodinjstev. Sončni paneli v skupni površini 5432 kvadratnih metrov in skupno močjo skoraj 700 kW zagotavljajo zanesljiv in čist vir energije, nižje položnice in prijeten občutek, da so člani skupnosti pripomogli k zmanjševanju emisij brez vpliva na kakovost življenja v njihovih domovih.

Po Evropi smo priča razcvetu sončnih skupnosti. Kot smo že poročali, se je pojavil res velik val takšnih projektov povsod in celo v državah, ki do danes niso priznavale energetskih skupnosti, na primer na Češkem, v Latviji, na Cipru ali Poljskem. Po Evropi se tako dogaja prava 'sončna revolucija' ljudi, ki si želijo skupaj proizvajati obnovljive vire energije. Energetske skupnosti si s pomočjo sonca zagotavljajo neodvisnost in nižje položnice.

Sončna skupnost Ajdovščina FOTO: Občina Ajdovščina

Sončna skupnost v Ajdovščini

Sončna zgodba prihaja tudi iz Ajdovščine, kjer so se prebivalci, ki so si želeli čistejše energije, povezali v pravo sončno skupnost. Občina Ajdovščina je kot prva v Sloveniji skupaj z GEN-I zagnala prvo energetsko samooskrbno skupnost v Sloveniji na podružnični osnovni šoli v Budanjah. Gre za primer dobre prakse, kjer so povezani trije gradniki: občina, ponudnik električne energije in občani, ki jim je ukrep namenjen, izpostavlja Tina Velikonja iz občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina je občanke in občane pozvala k izkazu interesa za koriščenje električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah na strehah javnih objektov. Po uspešno izpeljanem pilotnem projektu – prvi samooskrbni skupnosti v državi, postavljeni v Budanjah – je občina Ajdovščina skupaj z investitorjem s sončnimi elektrarnami opremila še štiri javne objekte, ki so za koriščenje energije dostopne vsem zainteresiranim uporabnikom, prednost pa imajo občani občine Ajdovščina, pojasnjuje Velikonja.

Zanesljiv in čist vir energije, nižji mesečni stroški

V Sončno skupnost Ajdovščina so tako trenutno vključeni objekti Športnega centra Police, Vrtca ob Hublju, nogometnega stadiona, Osnovne šole Šturje in zdravstvenega doma, našteva. Sončni paneli v skupni površini 5.432 kvadratnih metrov in skupno močjo skoraj 700 kW bodo zagotavljali zanesljiv in čist vir energije, nižje mesečne stroške in prijeten občutek, da so člani skupnosti pripomogli k zmanjševanju emisij brez vpliva na kakovost življenja v njihovih domovih. Trenutno je v skupnost vključenih že 185 gospodinjstev, so pa še na voljo prosta mesta za občane Ajdovščine, izpostavi Velikonja. Kot razloži, je včlanitev povsem preprosta – z enim podpisom brez vezave. Iz skupnosti pa lahko kadar koli brezplačno izstopite. Na prejetem računu za električno energijo je točno navedeno, koliko energije je posamezno gospodinjstvo porabilo, kolikšen delež je proizvedla sončna elektrarna in pa skupen prihranek.

Odziv občanov presegel vsa pričakovanja

Kot pove Velikonja, je odziv na javni poziv presegel vsa pričakovanja: "Skupaj z investitorjem smo se zato odločili, da v OVE skupnost vključimo še sončno elektrarno na strehi Zdravstvenega doma in ponudimo zeleno električno energijo približno 200 občanom oziroma skoraj vsem prijavljenim. Interesenti so prejeli individualno ponudbo, ki omogoča vključitev v samooskrbno energetsko skupnost."

Nekaj mesecev od priklopa in začetka dobave elektrike iz lokalne sončne skupnosti v občini Ajdovščina so odzivi vzpodbudni, ugotavljajo na občini. Člani so doslej prihranili že več kot 9100 evrov, gre za podatek iz oktobra 2024, razkrije Velikonja. "Naša želja je bila, da lahko vsem zagotovimo energijo sonca brez investicij, hkrati pa prihranek pri stroških za energijo," izpostavlja. Kot dodaja, je prizadevanje za čisto okolje in energetsko učinkovitost ena izmed prioritet lokalnega delovanja: "Z gotovostjo je sončna skupnost odličen zgled k usmeritvi v obnovljive vire energije, kar predstavlja pomemben korak naše skupne prihodnosti."

"Trenutno so sončne elektrarne postavljene že na vseh razpoložljivih objektih v občini. Našemu primeru dobre prakse bodo zagotovo sledile tudi druge občine. Večjih težav v samem projektu nismo imeli," še pove Velikonja.