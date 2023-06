Prihodnje leto spremembe pri obračunavanju elektrike iz samooskrbe

ZELENA ENERGIJA

K.H. / 12.06.2023, 7:28

Glede na trenutno globalno porabo fosilnih goriv, bi lahko nafte, plina in premoga zmanjkalo najkasneje v naslednjih 50 letih, opozarjajo znanstveniki. Potrebe po električni energiji pa v današnjem vse bolj tehnološko naprednem svetu zgolj rastejo. Več kot nujno je torej, da družba pospešeno preide na obnovljive vire energije. Inflacija in energetska kriza so nas znova opomnile, kako pomembno je, da smo v vseh pogledih – tudi pri energetiki – čim bolj samooskrbni. A tudi tukaj se od prihodnjega leta obetajo spremembe. Preverite, kakšne.

Cene električne energije na borzah so v zadnjih letih ekstremno poskočile. Lani smo najvišjo povprečno mesečno ceno malo pod 500 €/MWh dosegli meseca avgusta. Referenčna cena električne energije za leto 2023 je bila decembra postavljena na 180,00 €/MWh, kar je skoraj 50 odstotkov več kot leta 2021. Slovenska gospodinjstva dviga v preteklem letu niso toliko občutila, saj je vlada regulirala cene elektrike in začasno znižala DDV. A z junijem se je ta ukrep iztekel.

Sončna energija je med najpomembnejšimi obnovljivimi viri, saj je praktično na voljo povsod. V eni uri zemeljsko površje obsije toliko sončne energije, da bi z njo – če bi jo lahko v celoti izkoristili – lahko proizvedli elektriko za celotne potrebe svetovnega prebivalstva v enem letu.

Prav zaradi nestabilnosti na področju energetike in skokovitega naraščanja cen je bilo lani izjemno veliko povpraševanja po postavitvi sončnih elektrarn. V Sloveniji je bilo do letošnjega leta postavljenih že 30.557 sončnih elektrarn, od tega samo lani 12.231 novih, kaže poročilo Slovenskega portala za fotovoltaiko za leto 2022. Skupna moč teh lani postavljenih sončnih elektrarn je 164,34 MW, kar kaže na to, da gre v veliki večini za manjše elektrarne, ki zagotavljajo samooskrbo.

Gospodinjstva torej aktivno razmišljajo o nakupu domače sončne elektrarne. Z lastno mikro sončno elektrarno namreč lahko zmanjšajo odvisnost od gibanja cen električne energije na trgu. Sončne elektrarne pa so v zadnjih letih postale dostopnejše tudi zaradi vse cenejših fotovoltaičnih modulov. Sama investicija v sončno elektrarno se glede na trenutne cene elektrike povrne v približno sedmih letih. Lastna mikro sončna elektrarna je tehnologija, ki prvič omogoča vsem, da sami pokrijejo praktično vse ali večino svojih energetskih potreb.

Kateri mesečni stroški ostanejo lastnikom sončne elektrarne?

Ob izgradnji mikro sončne elektrarne za samooskrbo morate po zakonodaji skleniti pogodbo o samooskrbi z izbranim dobaviteljem električne energije. Kljub temu, da je elektrika, ki jo proizvede vaša mikro sončna elektrarna za vas praktično brezplačna, pa morate vseeno plačati strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Slednji je vezan na priključno moč vašega priključka in ne na porabo električne energije. Prav tako se na računih zaračunata še trošarina in DDV ter morebitni dodatki.

Kako se trenutno poračunava energija?

V Sloveniji velikokrat v povezavi s sončnimi elektrarnami slišimo tudi izraz "NET metering" ali "neto meritve". Gre za sistem obračunavanja proizvedene in porabljene električne energije iz mikro sončne elektrarne.

Vaš dom je kljub postavitvi lastne sončne elektrarne še vedno priklopljen na javno električno omrežje, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije. Ob sončnih dnevih, ko vaša elektrarna proizvaja več energije, kot jo uspete porabiti, se viški oddajo v omrežje. Ponoči, ko vaša sončna elektrarna ne deluje, pa imate nemoteno oskrbo z energijo, ker vam jo zagotavlja javno električno omrežje.

Z NET metering shemo se torej uravnavajo ti viški in manki elektrike. Pri tem se pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, upošteva količina električne energije (v kilovatih), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo (v kilovatih). Običajno se te razlike poračunajo ob koncu obračunskega obdobja, kar je praviloma konec koledarskega leta.

Če je vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla več energije, kot ste jo v koledarskem letu prevzeli iz omrežja ob mankih, bo poračun enak nič kilovatov. Če je vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla manj energije, kot ste jo ob mankih črpali, pa vam to razliko dobavitelj obračuna pri poračunu.

Za samooskrbo je pomembno, da si zagotovite čim več lastne energije, zato je pri načrtovanju sončne energije ključno, da poznate svoje potrebe po energiji in temu primerno izberete velikost oziroma zmogljivost elektrarne.

Vstop v NET metering shemo le še letos

Sistem neto meritev v Sloveniji velja le do konca letošnjega leta. Po tem datumu direktiva EU narekuje drugačen način obračunavanja samooskrbe. "Ključno za vse tiste, ki razmišljate o postavitvi sončne elektrarne po trenutnem, letnem sistemu obračuna, je, da vam oddamo vlogo za izdajo soglasja na elektro distribucijo do konca obstoječega leta. Sončno elektrarno imamo nato čas zgraditi in priklopiti do konca leta 2024," so opozorili pri Gen-i.

Od prihodnjega leta pa bo za vse, ki se bodo odločili za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo in bodo želeli pridobiti soglasje na elektro distribuciji, veljal nov način obračunavanja samooskrbe. Pri slednjem bosta trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije prosto določena s pogodbo o samooskrbi in v domeni dobavitelja električne energije. Omrežnino na proizvedeno in porabljeno energijo pa bodo obračunavali v skladu s splošnim aktom Agencije za energijo, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Slednje gre v smeri plačila omrežnine za celotno količino električne energije, prevzete oziroma kupljene iz omrežja, ne glede na to, koliko jo bo v tekočem obdobju naprava vrnila nazaj v omrežje.

Kako najlažje do sončne elektrarne?

Največ slovenskih gospodinjstev si je sončno elektrarno zagotovilo pri GEN-i Sonce. Zagotavljajo namreč izgradnjo sončne elektrarne "na ključ". To pomeni, da je v postopek in pogodbeno ceno vključeno vse – od začetnega svetovanja do končne montaže in priklopa naprave na omrežje. Uredijo tudi vsa soglasja, dokumentacijo in pridobijo tudi sredstva Eko sklada, če ste do njih upravičeni.

Obiščite spletno stran GEN-I Sonce in po vnosu podatkov v spletni obrazec preverite, kakšna je cena sončne elektrarne GEN-I Sonce, ki bi bila primerna glede na vaše energetske potrebe. Naročite se na ogled lokacije in vaša sončna elektrarna je le še nekaj korakov stran. Zaupajte izgradnjo sončne elektrarne strokovnjakom. Odločite se za GEN-I Sonce.

Sponzorirana objava