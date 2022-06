Lani v EU porast izpustov ogljikovega dioksida zaradi energije

ZELENA ENERGIJA

A.K, STA / 26.06.2022, 9:49

Lani, ko so države članice EU sprostile večino covidnih ukrepov, so se izpusti ogljikovega dioksida, ki nastajajo pri izgorevanju fosilnih goriv, v primerjavi z letom 2020 povečali za 6,3 odstotka. Največji porast je imela Bolgarija, medtem ko sta Portugalska in Finska beležili zmanjšanje. Slovenija je bila na repu držav z rastjo izpustov.

Emisije ogljikovega dioksida, ki nastanejo pri uporabi energentov, so največji krivec globalnega segrevanja in predstavljajo okoli 75 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov v EU, ki jih povzroča človek, je v petek objavil evropski statistični urad Eurostat. K emisijam prispevajo tako podnebni pogoji kot gospodarska rast, število prebivalcev, transport in industrija.

Vetrnica vs. termoelektrarna FOTO: Dreamstime

Glede na podatke, ki jih je pridobil Eurostat, so se emisije lani na letni ravni povečale v skoraj vseh državah članicah, najbolj v Bolgariji (+18 odstotkov), Estoniji (+13,1 odstotka), na Slovaškem (+11,4 odstotka) in v Italiji (+10,6 odstotka). Slovenija je bila pri repu držav z rastjo izpustov, in sicer je beležila 3,3-odstotni porast.

Edini državi, kjer so se emisije zmanjšale, sta bili Portugalska (-5,3 odstotka) in Finska (-1,5 odstotka).

K skupnemu povečanju izpustov je po navedbah Eurostata največ pripomogla povečana uporaba trdih fosilnih goriv, in sicer nekaj več kot pol. Preostalo so prispevala tekoča fosilna goriva (29 odstotkov) in zemeljski plin (21 odstotkov). Je pa še večji porast emisij ogljikovega dioksida nekoliko ublažila manjša poraba šote.