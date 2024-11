Kako v Rotterdamu s pomočjo rastlin osvetljujejo park

K.H. / 23.11.2024, 19:10

Znano je, da rastline za rast potrebujejo svetlobo. Malo manj pa je znano, da lahko tudi same proizvajajo svetlobo. Raziskovalci iz Rotterdama so namreč našli način, kako lahko s pomočjo rastlin osvetljujejo lokalni park.

Rastline, ki svetijo v temi. Zdi se kot prizor iz filma Avatar, a je z malce domišljije in veliko znanosti to možno tudi na našem planetu.

"Rastlina sama sicer ne more oddajati svetlobe, se pa začne z njo. Rastlina zajame sončno svetlobo in lahko s pomočjo CO2 iz zraka zase proizvede energijo v obliki sladkorja. Toda vsega tega sladkorja, ki ga rastlina proizvede, ne porabi sama. Nekaj ga lahko prenese tudi v zemljo, kjer ga porabijo vsi mikrobi okoli njenih korenin. Ko bakterije uporabijo te sladkorje, se sproščajo elektroni, majhni nabiti delci," je pojasnila Nele de Klerk iz zavoda Micropia.

In znanstveniki vedo, kako ujeti te elektrone v neke vrste pametno baterijo. "Na pameten način jih dejansko zbiramo, zajemamo to energijo in pri tem ne motimo biologije. In s tisto malo elektrike lahko prižgemo vse te luči," je pojasnila oblikovalka Ermi van Oers.

In to deluje, zatrjuje De Klerkova. "Pogosto deluje bolje, če je zemlja nekoliko bolj vlažna, to pa je predvsem povezano z dejstvom, da lahko takrat elektrone nekoliko lažje prevajamo," je dodala.

Pa bi lahko tudi rastline na naših vrtovih izkoriščali za pridobivanje elektrike? "Nismo še tam. To je tehnologija, ki je še vedno v povojih. Toda, res se že dogaja. Prvi načini izkoriščanja (te energije) se že pojavljajo," je dejala De Klerkova.

Kot je pojasnila Van Oersova, so v sodelovanju s podjetjem za zunanjo razsvetljavo začeli raziskovati, kako bi lahko tovrstno tehnologijo, ki resnično deluje z naravo, uporabili v javnem prostoru. Potekajo pa tudi raziskave, s katerimi želijo videti, kako bi jo še lahko izkoriščali.

Prvo seme je bilo posejano. Na občini Rotterdam pa pravijo, da preučujejo, ali bi to tehnologijo lahko uporabili tudi v drugih parkih.