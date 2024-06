Investicije v sončno energijo prehitevajo vse druge vire električne energije

STA / 06.06.2024, 10:53

Na področje sončne energije bo letos po svetu predvidoma vloženih 500 milijard dolarjev (459 milijard evrov) , kar je več kot v vse druge vrste pridobivanja električne energije skupaj, je v objavljenem poročilu o zelenih virih energije objavila Mednarodna agencija za energijo (IEA).

Kot po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjuje IEA, bodo globalne naložbe v t. i. čisto energijo, porabljeno za različne namene, letos skupaj dosegle 2000 milijard dolarjev (1839 milijard evrov), kar je dvakratnik zneska, namenjenega za fosilna goriva. Skupna sredstva za zeleno energijo in z njo povezana omrežja so sicer investicije v fosilna goriva prvič presegla lansko leto.

Sončna elektrarna FOTO: Dreamstime

T. i. čisto energijo se povezuje s sončnimi paneli, vetrnimi turbinami, električnimi avtomobili, toplotnimi črpalkami in tudi jedrskimi elektrarnami.

"Naložbe v čisto energijo postavljajo nove rekorde zahtevnim gospodarskim pogojem navkljub, kar kaže na zagon novega svetovnega energetskega gospodarstva," je ob objavi poročila poudaril izvršni direktor IEA Fatih Birol.

Podjetja in države po svetu zeleni energiji namenjajo vse več sredstev, in sicer predvsem v želji zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo ob uporabi fosilnih goriv in povzročajo podnebne spremembe.

Skupne naložbe v obnovljive vire in jedrsko energijo za proizvodnjo električne energije naj bi dosegle 10-kratnik zneska, namenjenega za energijo iz fosilnih goriv, v ospredju pa je sončna energija. Največ naložb na tem področju načrtuje Kitajska.