Elektrifikacija prometa v delu Kalifornije dokazano zmanjšala izpuste

STA / 14.04.2024, 17:17

Razcvet uporabe električnih avtomobilov dokazano vpliva na znižanje emisij ogljikovega dioksida, kažejo izsledki študije, ki so jo na širšem območju San Francisca izvedli na kalifornijski univerzi Berkeley. Po besedah avtorjev so tako z meritvami dokazali, da ima elektrifikacija merljiv učinek.

V okviru študije, katere izsledke so objavili ta teden, so znanstveniki s pomočjo več deset senzorjev, postavljenih na območju zaliva San Francisco, zabeležili majhen, a stalen padec emisij ogljikovega dioksida. Ta velja za enega glavnih povzročiteljev globalnega segrevanja ozračja, ki vedno bolj spreminja vremensko dogajanje. Da bi lahko dvig globalnih temperatur obdržali na obvladljivih ravneh in se izognili najhujšim okoljskim katastrofam, znanstveniki že dolgo pozivajo države k opustitvi fosilnih goriv.

električni avtomobili FOTO: Dreamstime

"Z atmosferskimi meritvami smo pokazali, da uporaba električnih vozil deluje in da ima predvideni učinek na emisije ogljikovega dioksida," je ob objavi rezultatov študije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal glavni avtor raziskave Ronald Cohen.

Čeprav je bilo pred tem znano, da dve tretjini emisij ogljikovega dioksida nastaneta v mestih, je bilo natančnih podatkov o tem malo. Oblikovalci politik so tako lahko le ugibali, na kakšen način najbolje znižati izpuste.

Raziskava je zdaj poskrbela za bolj oprijemljive podatke na tem področju. Kot je pojasnil Cohen, so omrežje senzorjev začeli vzpostavljati leta 2012, v obdobju petih let pa zabeležili 1,8-odstotni padec emisij ogljikovega dioksida na letni ravni.

Podatke iz opravljenih meritev so nato navzkrižno primerjali z informacijami o registraciji električnih vozil (na vsakih 20 vozil je eno električno oz. hibridno vozilo) ter prišli do zaključka, da ima elektrifikacija merljiv učinek.

Če bi želela zvezna država Kalifornija izpolniti cilj, da do leta 2045 postane območje z ničelnimi neto emisijami, bi morala po Cohenovih besedah izpuste v prihodnjih 20 letih na letni ravni znižati za več kot tri odstotke in pol. "1,8-odstotno znižanje emisij na leto je le polovica tega, kar moramo doseči. A je to kljub temu neverjeten uvod na poti v pravo prihodnost," je ocenil.

Kalifornija je ameriška zvezna država z najstrožjimi okoljskimi omejitvami, vključno z načrtom za prepoved prodaje novih avtomobilov z motorjem z notranjim zgorevanjem do leta 2035. Po navedbah AFP nameravajo raziskavo meritve izpustov ogljikovega dioksida zdaj razširiti tudi v največje kalifornijsko mesto Los Angeles, v mesto Providence v zvezni državi Rhode Island in v največje škotsko mesto Glasgow.