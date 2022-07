Razvili robo-ribo, ki bo morda postala novo orožje v boju z mikroplastiko

TRAJNOSTNO

28.07.2022

Znanstveniki so razkrili inovativno robotsko ribo, ki bi lahko pomenila pomembno orožje v boju z mikroplastiko v oceanih. Drobna robo-riba lahko 'plava' in se 'prehranjuje' z delci mikroplastike. Še posebej pomembno pa je, da lahko v primeru poškodbe popravi samo sebe. A zaenkrat je zaplavala zgolj v laboratorijskih pogojih, gre za prvi korak k inovaciji, ki bi lahko v prihodnosti pomembno pripomogla k naslavljanju težave mikroplastike v svetovnih morjih.

Znanstvenikom je uspelo razviti majceno robotsko ribo, ki je programirana za odstranjevanje mikroplastike iz vodnega okolja, poroča Guardian. Mikroplastiko predstavlja na milijarde drobnih plastičnih delcev, ki se drobijo iz večjih plastičnih predmetov, ki se uporabljajo vsak dan.

Najbolj uporabljeni izdelki so denimo plastenke za vodo, avtomobilske gume in sintetične majice, velik onesnaževalec z mikroplastiko pa je tudi kozmetična industrija. Mikroplastični delci so sodobno onesnaževalo, eden največjih okoljskih problemov 21. stoletja, saj se jih je zelo težko znebiti, ko se enkrat razpršijo v okolje z razgradnjo iz večjih plastičnih mas. Preidejo lahko namreč v pitno vodo, pridelke in hrano ter škodujejo okolju in živalim. Vplivi na zdravje ljudi sicer še niso raziskani.

Pred kratkim smo tako pisali, da so v živalskih izdelkih na Nizozemskem v trgovinah in v krvi živali na farmah odkrili delce mikroplastike. Raziskovalci z univerze Vrije Universiteit v Amsterdamu so tako v kar treh četrtinah testiranih vzorcev mesnih in mlečnih izdelkov in prav v vsakem vzorcu krvi živali odkrili mikroplastiko. Znanstveniki so marca letos prvič odkrili mikroplastiko v človeški krvi, isto metodologijo pa so zdaj uporabili, da so testirali živalske izdelke in njihovo kri. Odkritje delcev mikroplastike v krvi živali kaže, da lahko delci potujejo po telesu in se nalagajo v organih.

Raziskovalcem je pred kratkim na manjšem vzorcu uspelo odkriti tudi mikroplastične delce globoko v pljučih ljudi. Te so odkrili pri 11 od 13 odstotkih obravnavanih pacientov. Najpogosteje je šlo za delce PET, ki so prisotni v plastenkah. Znanstveniki ob rezultatih študije opozarjajo, da je onesnaževanje z mikroplastiko zdaj doseglo vse kotičke tega planeta, zato je izpostavljenost ljudi mikroplastičnim delcem neizogibna, to pa pomeni, da so raziskovalci vse bolj zaskrbljeni zaradi vpliva tovrstnih delcev na zdravje ljudi.

Zato je razvoj robota, ki se 'prehranjuje' z mikroplastičnimi delci in zbira podatke o mikroplastičnih onesnaževalih v oceanih zagotovo razlog za optimizem, poudarja Guardian: "Razvoj robota je pomemben predvsem zato, ker omogoča natančno zbiranje in vzorčenje škodljivih mikroplastičnih onesnaževal iz vodnega okolja," je za Guardian pojasnila Yuyan Wang, raziskovalka na Inštitutu za raziskave polimerov Univerze Sečuan in ena od vodilnih avtorjev študije. Novi izum njene ekipe je predstavljen v raziskovalnem članku v reviji Nano Letters. "Kolikor nam je znano, je to prvi primer takšne vrste robota."

Robotska riba morebitna rešitev?

Raziskovalci na Univerzi v Sečuanu so tako razkrili inovativno rešitev za izsleditev teh onesnaževal v morski vodi: majceno robo-ribo, ki lahko plava naokoli, se oprime prosto lebdeče mikroplastike in se kar sama popravi, če se pokvari ali poškoduje med odpravo.

Robo-riba je dolga le 13 mm in s pomočjo svetlobnega laserskega sistema v repu plava in plapola s hitrostjo skoraj 30 mm na sekundo, kar je podobno hitrosti, s katero v vodi plava plankton, opisuje Guardian.

Gre šele za prvi korak, robota bodo še izboljševali, trenutno so ga preizkusili le v laboratorijskih pogojih, zato so potrebne še številne raziskave o tem, kako bi ga lahko uporabili v realnem svetu. Največja ovira doslej je ta, da lahko robot deluje le na površini voda, zato si želi ekipa najprej izboljšati robota tako, da bo ta lahko obratoval tudi globlje pod vodo.