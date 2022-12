Zimska kolesarska 'pravljica': Fincev ne ustavi niti 20 stopinj pod ničlo

TRAJNOSTNO

25.12.2022

Finsko mesto Oulu pet mesecev na leto prekriva snežna odeja. A to meščanov ne ustavi in niti pomislijo ne, da bi svojim kolesom privoščili zimski spanec. Kljub temu da so zime tam dolge, temne in zasnežene, prebivalci vztrajajo in do službe in šol tudi pozimi pritiskajo na pedala.

Niti, ko se temperature spustijo 25 stopinj Celzija pod ledišče, kolesarji v finskem mestu Oulu ne prenehajo vrteti pedal na svojih kolesih, piše AFP. Mesto je poznano kot prestolnica zimskega kolesarjenja, saj večina šolarjev tam še vedno kolesari tudi pri 20 stopinjah pod lediščem. Kljub snegu in ledenemu zraku so stojala za kolesa v središču Ouluja pozimi nabito polna.

"Hladneje kot postaja, lepša je narava," za EuroNews pove Timo Perälä, kolesar iz finskega Ouluja. Kot opisuje, je tisti dan, ko se je z njim pogovarjal novinar tega medija, prekolesaril kar nekaj kilometrov, pri tem pa je lahko občudoval prekrasno zimsko pokrajino.

In Perälä ni osamljen na kolesarskih stezah po mestu. Skoraj polovica vseh poti do šol in univerz skozi leto v tem mestu je prekolesarjena. In tudi na ekstremno mrzle zimske dni se pred univerzami in šolami v Oulu na zapolnjenih stojalih drenjajo kolesa, ki kljub mrazu ne postanejo manj priljubljen način transporta.

Zakaj je zimsko kolesarjenje tako priljubljeno v tem finskem mestu?

Približno petina vseh poti v finskem mestu Oulu je opravljenih s kolesom, pozimi pa ta delež pade na 12 odstotkov. A za primerjavo, v Londonu sta le dva odstotka vseh poti prekolesarjena. V nizozemskih prestolnicah kolesarjenja, kot sta Utrecht in Amsterdam, pa je kar polovica vseh poti opravljena s kolesi. V Helsinkih je ta delež devetodstoten, piše Euronews.

Eden izmed poglavitnih razlogov za celoletno kolesarjenje v finskem mestu je ta, da mesto tudi pozimi na prvo mesto postavlja kolesarsko infrastrukturo in učinkovito skrbi zanjo. Ni ti treba skrbeti, da steza, po kateri se pripelješ v službo, ne bo očiščena, pripoveduje Otto Simola iz kolesarske zveze Oulu. Sam ni lastnik avta, prav tako ga nima nihče v njegovi ožji družini, zato se po mestu premikajo s kolesi ali peš. Pluženje snega s kolesarskih stez ima tukaj prednost pred pluženjem cest, pa pove Harri Vaarala, prometni inženir v mestu: "To kaže, da so kolesarji cenjeni."

Kot je povedal za AFP, je mesto v zadnjih letih odprlo številne nove kolesarske avtoceste, šest metrov široke ceste, tlakovane z rdečim asfaltom, ki so le pika na i k skoraj 1000 kilometrom obstoječih kolesarskih stez.

Poleg učinkovitega vzdrževanja cest je prebivalcem denimo na voljo tudi digitalni zemljevid, ki v vsakem trenutku kaže, v kakšnem stanju so ceste, ali so te očiščene za pešce, kolesarje in avtomobile. Vozniki, ki so jih poimenovali kar kolesarski agenti, poročajo o tem, kako dobro so steze vzdrževane in če je delo opravljeno dobro, vzdrževalce stez dodatno nagradijo.

Medtem ko se kolesarjenje pri temperaturah, ki lahko padejo celo pod -30 , morda na prvi pogled zdi ekstremno, je mrzlo podnebje v Ouluju v resnici bolj prijazno za kolesarjenje kot snežna brozga, blato in dež, s katerimi se pozimi srečujejo v mnogih drugih evropskih mestih, priznava Vaarala.

Od novembra do začetka aprila temperature v Ouluju običajno ostanejo pod lediščem s povprečnimi temperaturami januarja in februarja pod -10 stopinj Celzija. Pri tem pa po ulicah Ouluja ne potresajo soli. Namesto tega plugi odstranijo le zgornjo plast snega. Kot pojasnuje Vaarala, se tanka plast preostalega snega na tleh, ko ljudje kolesarijo po njej, stisne in zahvaljujoč takšnemu snegu imajo kolesa na ulicah Ouluja precej dober oprijem. Tako stisnjen sneg namreč ni spolzek, zato kolesarji ne potrebujejo posebne opreme za kolesarjenje po takšni površini, zatrjujejo. Poskrbeti morajo le za dovolj topla oblačila. Kot povedo tudi tamkajšnji kolesarji, je kolesarjenje po snegu lahko celo bolj prijetno kot kolesarjenje po asfaltu. Kot je za AFP povedal Vaarala, so v mestu že tako navajeni na zimo in kolesarjenje skozi celo leto, da takšnega kolesarjenja ne dojemajo kot izziv, ampak je to za lokalne prebivalce povsem normalno.

A čeprav se morda zdi, da so vremenski pogoji kljub nizkim temperaturam v tem finskem mestecu v resnici veliko boljši za kolesarjenje kot v ostalih evropskih mestih, kolesarji tega mesta še vedno veljajo za navdih. Kot za EuroNews poudarja Jill Warren iz evropske kolesarske federacije, se lahko od njih še vedno zelo veliko naučimo:"Kolesarjenje v snegu in mrazu je vsekakor navdihujoče," je poudaril in dodal, da je to dokaz, da je pametno vlagati v infrastrukturo, ki bo omogočala kolesarjenje tudi v zahtevnejših vremenskih pogojih.