Zgodovinski dan: ko je zaščita narave premagala geopolitiko

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 05.03.2023, 12:25

"To je zgodovinski dan in znak, da lahko v razdeljenem svetu zaščita narave in okolja premaga geopolitiko," je potem, ko je skoraj 200 držav privolilo v zakonsko obvezujočo pogodbo za zaščito morskega življenja v mednarodnih vodah, optimistična Laura Meller, vodja kampanje za oceane pri organizaciji Greenpeace Nordic. Pohvalila je države podpisnice, ker so "opustile razlike in sprejele pogodbo, ki bo svetu omogočila zaščito oceanov, utrditev naše odpornosti na podnebne spremembe in zaščito življenj in preživetja milijard ljudi".

Odprto morje znanstveniki imenujejo kar 'še zadnja divjina na svetu'. Ta ogromen vodni pas po površini zajema več kot 60 % svetovnih oceanov. Odprto morje je habitat za zakladnico edinstvenih vrst in ekosistemov, omogoča svetovni ribolov, na katerega se zanašajo milijarde ljudi, in so ključna varovalka pred podnebno krizo. Oceani so namreč v zadnjih desetletjih absorbirali več kot 90 % svetovne odvečne toplote, piše CNN. Človeška dejavnost pa vsak dan povečuje pritisk na oceane. Z dejavnostmi, kot so industrijski ribolov, ladijski promet, industrija globokomorskega rudarjenja. Hkrati se v oceanih odvija tekma za izkoriščanje 'genskih virov', materiala iz morskih rastlin in živali za uporabo v panogah, kot je farmacevtska.

Ocean. FOTO: AP

Zgodovinski dogovor

Odprto morje pokriva več kot polovico Zemljinega površja, a je bilo dolgo časa skoraj povsem brez zakonodaje. Kot pišejo svetovni mediji, je bil po dveh tednih pogajanj v New Yorku v prostorih Združenih narodov v soboto končno podpisan prelomni dogovor o zaščiti odprtega morja, ki ga je podpisalo skoraj 200 držav. A to še zdaleč ni rezultat dveh tednov, temveč kar dveh desetletij prizadevanj, pogajanj in dogovarjanj med državami in krmarjenjem med številnimi interesi.

Morje FOTO: Shutterstock

Zaščitena območja, vzpostavljena v pogodbi, bodo omejila obseg ribolova, poti ladijskih prevozov in raziskovalne dejavnosti, kot je globokomorsko rudarjenje, ko se minerali črpajo z morskega dna 200 ali več metrov pod površjem. Pogodba, s katero želijo podpisnice zaščiti odprto morje, zagotavlja pravna orodja za vzpostavitev in upravljanje zaščitenih morskih območij, ki so ključna za zaščito biotske raznovrstnosti oceanov. Zajema tudi zavezo za okoljske ocene morebitne škode komercialnih dejavnosti, kot je globokomorsko rudarjenje, še preden bi se te začele, in zavezo podpisnikov, da bodo delili oceanske vire.

Zadnji mednarodni sporazum o zaščiti oceanov, konvencija ZN o pomorskem mednarodnem pravu, je bil podpisan pred 40 leti, piše BBC. Ta sporazum je vzpostavil območje, imenovano odprto morje. Vendar je bilo takrat zaščitenih le 1,2 % teh voda. Morsko življenje zunaj teh zaščitenih območij pa je vedno bolj ogroženo zaradi podnebnih sprememb, prekomernega ribolova in ladijskega prometa. V najnovejši oceni svetovnih morskih vrst je bilo po podatkih Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN) ugotovljeno, da skoraj 10 % morskih organizmov grozi izumrtje.

Liz Karan, direktorica skupine za upravljanje oceanov Pews Trust, je za BBC povedala: "Potrebnega bo nekaj časa, preden pogodba začne veljati. Države jo morajo namreč še ratificirati." Uspešna pogodba "nam bo pomagala doseči cilj ohranitve ali zaščite vsaj 30 % svetovnih oceanov do leta 2030," je za CNN povedala Monica Medina, pomočnica ameriškega državnega sekretarja za oceane. "Če želimo, da bo odprto morje zdravo še naslednje stoletje, moramo sistem posodobiti zdaj. In to je naša ena in edina priložnost, da to storimo. In čas je ključen," je za CNN poudaril morski biolog prof. Douglas McCauley.