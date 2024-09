V Ljubljani unikaten primer varovanja rastlinskih vrst v mestih

Anja Kralj / 22.09.2024, 11:10

Slovenska prestolnica se lahko pohvali z unikatnim primerom varovanja rastlinskih vrst v mestnem okolju. Botanični vrt Univerze v Ljubljani ozelenjuje strehe avtobusnih postajališč. Takšne nadstrešnice so poimenovali kar zeleni internet Mestne občine Ljubljana. A ne gre le za sajenje rastlin po nadstreških Ljubljane, ampak tudi za varovanje rastlinskih vrst v mestnem okolju, poudarjajo. Sadijo namreč izključno naše rastline, med njimi tudi zelo ogrožene vrste. S tem pa pridobijo nadomestna rastišča za ogrožene vrste. Poleg tega rastline pripeljejo med ljudi, domače rastline razširjajo po mestnem okolju in pomagajo opraševalcem do hrane v mestnem okolju.

Prestolnica je v letošnjem tednu mobilnosti znova ozelenjevala svoje avtobusne nadstrešnice. 40 jih je do sedaj že zelenih, tem pa se v letošnjem tednu mobilnosti pridružuje še 16 novih, so sporočili iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Botanični vrt je tudi v letošnjem letu vzgojil veliko naših avtohtonih domačih vrst, prilagojenih na naše okolje, vse iz semen, pojasnjujeta Jože Bavcon in Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.

images FOTOGALERIJA 1 / 2 Zelene nadstrešnice FOTO: Botanični vrt Univerze v Ljubljani chevron-left chevron-right

Originalen pristop

Tako kot prejšnja leta so tudi v letošnjem tednu mobilnosti zasajali nadstrešnice. V tem tednu so tako med drugim ozelenili strehe avtobusnih postajališč na Rudniku nasproti Supernove – kjer zdaj okolje lepšajo tri zelene nadstrešnice, pa tudi na Zaloški nasproti Kliničnega centra, naštevajo. "Projekt, ki sedaj traja že peto leto, MOL uvršča med najbolj napredne evropske zelene prestolnice, kjer sta zeleni internet in zelena infrastruktura zelo pomembna," pravita Bavcon in Ravnjakova. Botanični vrt UL je namreč razvil povsem nov originalni pristop ex-situ varstvo ogroženih in endemičnih vrst na nadstrešnicah, izpostavita.

Nadstrešnice so namreč zasnovane tako, da rastline na njih cvetijo od pozne zime do pozne jeseni. "Iz narave preko zelene infrastrukture v mestu tako nazaj v naravo," opisuje Bavcon. Takoj, ko zasadijo rastline, je vedno vsaj katera v tem času cvetoča in tam se pojavijo opraševalci, ponazarjajo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.

Unikaten primer varovanja rastlinskih vrst v mestnem okolju

Na nadstrešnicah zori tudi unikaten primer varovanja rastlinskih vrst v mestnem okolju v Evropi. Kot opozarjata, bodo strešni vrtovi v prihodnosti vedno bolj priljubljeni, zaradi komercialnih mešanic rastlin, ki so prisotne tudi pri nas, pa bodo postali vir invazivnih vrst, saj te večinoma vsebujejo tuje vrste, opozarjata. Zato na nadstrešnice sadijo izključno naše rastline.

Zelene nadstrešnice FOTO: Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Kot pojasnjujeta Bavcon in Ravnjakova, na nadstrešnicah varujejo nekatere naše zelo ogrožene vrste, pa tudi naše endemite. "Nadstrešnice, ki jih zasajamo z rastlinami Botaničnega vrta UL, pa sestavljajo izključno naše rastline in na ta način bogatimo biodiverziteto mestnega okolja. Služijo tudi kot dodatno nadomestno rastišče ogroženih vrst." Kot ponazorita, je med njimi tako v Ljubljani na avtobusnih nadstrešnicah žički grobeljnik, ena izmed naših res redkih vrst, številčno močneje prisoten kot na samem naravnem rastišču v okolici Žič. Na ta način varujejo tudi njegovo raznolikost, izpostavljata.

To ni edina vrsta, je pa zanesljivo dober primer lepe rastline in unikaten primer varovanja rastlinskih vrst v mestnem okolju v Evropi, poudarjata: "Botanični vrt UL tako s pomočjo MOL uresničuje tisto najžlahtnejše poslanstvo – rastline pripeljati med ljudi, naše rastline razširjati s pomočjo skritih semenskih bank na nadstrešnicah po mestnem okolju in hkrati pomagati našim čebelam in divjim opraševalcem do hrane v mestnem okolju."