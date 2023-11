Zelena straža, umetniški smetnjaki in ulice 'brez' odpadkov

Anja Kralj / 05.11.2023, 9:09

Z Mestno promenado Brežice se staro mestno jedro vsako poletje spremeni v živahno prizorišče. Letos pa so ta dogodek oblekli v 'zeleno'. Preverite, kaj je na prireditvi, ki je prejela naziv Zero Waste prireditev, počela 'zelena straža', v kakšne umetnine so se spremenili smetnjaki in koliko odpadkov so zbrali. Predvsem pa, kako je naslednje jutro zasijalo prizorišče dogodka, ki tokrat za razliko od prejšnjih let ni bilo 'nastlano' s smetmi.

Letos Mestna promenada Brežice ni navdušila le s svojo bogato ponudbo, temveč je postala tudi simbol trajnostnega pristopa k organizaciji dogodkov. V prizadevanju za ohranitev okolja je pridobila prestižni naziv Zero Waste prireditev, s čimer je postavila visok standard za ekološko zavedanje in postala zgled za prihodnje dogodke ne le lokalno, ampak v vsej Sloveniji, so ponosni sporočili iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM).

Zelena straža FOTO: Mestna promenada Brežice

In kaj sploh je zero waste prireditev? Čeprav bi iz imena sklepali, da to pomeni, da na dogodku ne nastane noben odpadek, temu seveda ni tako. To ne pomeni, da odpadki ne nastajajo, ampak je določena meja, ki jo mora organizator doseči, ta, da ločeno pravilno in dosledno zbere vsaj 90 % vseh zbranih odpadkov, osnovni cilj, ki ga zasleduje, pa je seveda zbrati čim manj odpadkov, razlagajo organizatorji.

Kaj je bilo tokrat drugače? Zelena straža, smetnjaki prava paša za oči

Največja novost je bila zelena straža, ki je bila nepogrešljiv del prizadevanja za trajnost, so poudarili. Prostovoljci in študentje so osveščali obiskovalce in jim stali ob strani pri ločevanju odpadkov. Vsak eko otok je bil opremljen z dvema vidnima članoma straže, dodatno izpostavljenima s pomočjo velikih beach zastav in zanimivih označb, opisujejo.

Smetnjaki so bili prava paša za oči. FOTO: Rudolf Gas

Ekološke otoke so tako opremili z velikimi zastavami, postavili so jih na vidno mesto ter zabojnike opremili z napisi, kaj v določen zabojnik sodi, največjo vlogo pri vsem, pa je odigrala zelena straža: Prostovoljci in študentje, ki so z nasmeškom na obrazu odlično opravili svoje delo. Brez njihove zavezanosti in podpore se ne bi mogli pohvaliti z doseženimi rezultati. Tu smo imeli izziv kako najti prave osebe za to delo, imeli smo srečo, saj so se javili na naše javne pozivi preko socialnih omrežij. Ljudje, ki takšno stvar lahko promovirajo, morajo zadevo čutiti in srečo smo imeli, da smo prav takšne našli.

Pomembno je bilo misliti na vsako malenkost, opisujejo. Mestni smetnjaki so bili za čas dogodka zatesnjeni in okrašeni z rožami, tako da so postali prava paša za oči, hkrati pa so spodbujali obiskovalce k pravilnemu ločevanju odpadkov. Označeni so bili tudi z napisi, ki so obiskovalce usmerjali do najbližjih eko otokov. Za kadilce so bili iz odpadnih materialov ustvarjeni posebni pepelniki za ogorke cigaret, oblikovani kot glasovalne škatle, ki so obiskovalce spodbujale k oddaji cigaretnega ogorka v škatlo kot glas za določeno trditev. Tako je bilo poskrbljeno za interaktivno izkušnjo, ki je obiskovalce na zabaven in izviren način spodbudila k odgovornemu ravnanju z odpadki.

Tudi uvedba povratnih kozarcev se je izkazala za odlično odločitev, so izpostavili: V preteklosti so po koncu dogodkov prizorišče pogosto prekrivali plastični odpadki. Z uporabo povratnih kozarcev pa je bila količina odpadkov drastično zmanjšana, kar je znatno izboljšalo tudi celosten videz prizorišča.

Prvi korak k pridobitvi takšnega naziva je oblikovanje in podpis zelene zaveze. V procesu je potrebno ves čas sodelovati z vsemi deležniki, naprimer z gostinci, ponudniki na stojnicah, nastopajočimi, in jih na prireditev pripraviti in jih k določenim ravnanjem zavezati. Na sami prireditvi pa to v praksi pomeni veliko organiziranost organizatorja, sodelovanje s Komunalnim podjetjem in izobraženo zelena straža, ki pri vsakem odlagališču odpadkov informira o pravilnem ločevanju odpadkov, naštevajo pri ZPTM. Na koncu vsakega dne se vsi odpadki stehtajo. O količini posameznih odpadkov se naredi zapisnik: V Brežicah smo v 14 dneh zbrali 485 kg odpadkov in ločeno zbrali kar 97.40% odpadkov. Obiskovalec je v povprečju pridelal le 40 g odpadkov, statistike pa kažejo, da se na tovrstnih prireditvah v povprečju ustvari do 1,5 kg odpadkov na dan prireditve.

Mesto po prireditvah včasih FOTO: osebni arhiv

Najprej skepsa, meščani ob čistem trgu občutili zadovoljstvo

"Na začetku so bili obiskovalci zelo skeptični, skrbelo nas je kako bodo ločevali, niso nas jemali resno. Deležni smo bili marsikaterega čudnega pogleda, ker je pri ekoloških zabojnikih stražila zelena straža in ker smo po zaključku vsakega dne tehtali odpadke. Kljub vsem dvomom smo jim z rezultatom dokazali, kjer je volja tam je pot. Tudi tisti, ki so sprva raje puščali odpadke na mizah, so se naposled pričeli predajati ločevanju, skupaj z nami," pripovedujejo organizatorji.

Mesto po prireditvi danes FOTO: Mestna promenada Brežice

A meščani so kljub začetnim pomislekom kasneje občutili zadovoljstvo, ko so zjutraj po prireditvi opazili, da je ulica zablestela v čistosti, brez opuščenih odpadkov in nam po prireditvi čestitali, se spominjajo: "Na splošno je bilo po prireditvi opaziti zadovoljstvo s storjenim, kar je odlična spodbuda za korak k še bolj zelenim pristopom v bodoče in k razširitvi koncepta na ostale dogodke, ki jih izvajamo mi in drugi organizatorji v občini. Prejeli smo veliko klicev organizatorjev, ki želijo, da jim pomagamo pri pripravi ukrepov pri njihovih prireditvah, kar je nenazadnje tudi naš cilj."

Naučili so se predvsem tega, da še vedno ne znamo pravilno ločevati odpadkov, zato je nujno, da vztrajamo pri osveščanju in izobraževanju tudi v bodoče. Prav tako so ugotovili, da mlajše generacijo bolj razumejo koncept, zato bomo v bodoče k sodelovanju povabili še več mladih deležnikov. Videli so tudi, da na prireditvi, ki jo obišče toliko obiskovalcev, težko pride do izraza promocija zelenega, zato bodo prihodnje leto še bolj agresivni pri komunikaciji pred in med samo prireditvijo, so strnili lekcije, ki so jih pridobili pri organizaciji.

Zakaj so se Brežice sploh odločile, da postanejo bolj zelene?

Občina Brežice je od leta 2022 nosilka najvišjega priznanja v zeleni shemi slovenskega turizma – platinastega znaka Slovenia Green Destination, kar je bila velika spodbuda, da s trajnostnimi prijemi delujejo na vseh možnih področjih našega delovanj: "Najbolj nezadovoljni smo bili s trajnostnimi rešitvami v okviru prireditev, ki jih vsako leto organiziramo v precejšnjem obsegu, zato smo želeli skozi najdaljšo, Mestno promenado, ki jo imajo tudi sicer domačini in obiskovalci najraje, začeti komunicirati o tem. Mestna promenada se nam je zdela najbolj primerna, saj traja dovolj časa in pušča veliko možnosti za primerno komunikacijo in vzgajanje obiskovalcev. Ljudje sprememb, ki niso nujne ne želimo sprejeti takoj, potreben je čas."