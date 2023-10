Zelena prestolnica Evrope, kjer je javni prevoz brezplačen že desetletje

A.K. / 07.10.2023, 17:15

V Talinu praznujejo deseto obletnico, odkar je javni promet v prestolnici postal brezplačen. A niso zaspali na lovorikah, javni prevoz vseskozi izboljšujejo in se trudijo, da bi bil ta čim učinkovitejši. Trenutno uvajajo koncept 15-minutnega mesta, kjer je prebivalcem vse, kar potrebujejo, dostopno v 15 minutah. Talin se je povzpel tudi na prvo mesto Greenpeaceove lestvice glede na učinkovitost in cenovno ugodnost javnega prevoza v evropskih prestolnicah.

V Talinu je javni promet za uradne prebivalce mesta brezplačen od leta 2013, medtem ko morajo turisti in obiskovalci še vedno kupiti vozovnico. Uvedbo brezplačnega javnega prevoza so prebivalci pred desetletjem potrdili na referendumu. Brezplačno omrežje je sprva vključevalo pet tramvajskih linij, osem linij za trolejbuse in 57 avtobusnih linij, zdaj pa vključuje tudi nekaj vlakov, piše TimeOut.

V mestu poleg tramvajev in avtobusov cvetijo tudi kolesarske steze in območja za pešce. Kot piše Euronews, ki je estonsko prestolnico obiskal deset let po tem, je bila uvedba brezplačnega javnega prevoza premišljena politična odločitev, s katero so želele oblasti znižati življenjske stroške prebivalcev, šele v drugem planu pa je bil tedaj okoljski motiv. Letos je Talin postal zelena prestolnica Evrope. In dokazuje, da na področju javnega prevoza ne spi na lovorikah.

Prebivalci Talina so po tem času že navajeni na idejo, da javni prevoz financirajo z davki. 'Zelena kartica' za vse vrste javnega prevoza je v tem času poenostavila njegovo uporabo, a vseeno priznavajo, da brezplačen javni prevoz ni rešitev za vse težave. Podatki namreč kažejo, da se je uporaba javnega prevoza od leta 2013 povišala za 6,5 odstotka, potem pa se je ta vrednost le počasi dvigovala. Zavedajo se, da alternativa avtomobilom, ki bo resnično privlačna za čim večji del populacije, zahteva še več truda in sprememb.

Rešitev ni le v ceni, pomembna je učinkovitost

Kot je za Euronews opisal namestnik župana Talina Vladimir Svet, je to le prvi korak. Kot je pojasnil, je treba razmišljati o razvijanju učinkovite mreže javnega prometa, pri čemer je treba upoštevati infrastrukturo za pešce, ki je smiselno povezana z javnim prevozom.

Zato si Talin deset let po veliki prelomnici uvedbe brezplačnega javnega prevoza prizadeva zagotoviti koncept 15-minutnega mesta. Takšna zamisel predvideva, da so prebivalcem v roku 15 minut na voljo vse storitve, ki jih potrebujejo, vključno s službo, prebivališčem in zabavo. A zato je treba, kot poudarjajo za Euronews, premisliti celoten sistem javnega prevoza.

In kako so v Talinu pristopili k temu, je lahko odlična smernica za države, kjer javni prevoz peša. Organizacija Greenpeace je preučila javni prevoz v Evropi glede na njegovo dostopnost in cenovno ugodnost v 30 evropskih državah, kot smo že poročali. In kakšne so ključne ugotovitve njihovega poročila o učinkovitosti javnega prevoza med evropskimi državami? Javni prevoz je v številnih državah predrag, poudarjajo. Razen Luksemburga in Malte, ki državljanom omogočata brezplačen domači javni prevoz, so le Avstrija, Nemčija in Madžarska uvedle relativno ugodne vozovnice za celotno državo, ki stanejo manj kot tri evre na dan. Približno dve tretjini analiziranih držav namreč sploh nimata dolgoročnih vozovnic za celotno državo.

A lestvica je nekoliko drugačna glede na učinkovitost in cenovno ugodnost prestolnic. Tu se je najbolje odrezal prav Talin, sledijo Luksemburg, Valletta, Praga, Bratislava, Madrid, Rim, Dunaj, Atene, Sofija, Varšava, Bruselj, Ljubljana, Lizbona, Budimpešta , Riga, Vilna, Bern, Oslo, Helsinki, Zagreb, Berlin, Köbenhavn, Stockholm, Bukarešta, Pariz, Amsterdam, London in Dublin.

Kot je poudaril Svet, uvajanje sprememb za učinkovitejši javni prevoz najprej zahteva skrbno obravnavo in zbiranje podatkov. Tako ima denimo večina avtobusov in tramvajev detektorje za štetje povpraševanja na različnih postajališčih. Kot poudarja, pa je še posebej pomemben intenziven dialog med mestom in lokalnimi skupnostmi. In kakšen je njihov recept za izboljšanje javnega prevoza? Kot je za EuroNews povedal Svet, je eden največjih izzivov za nas ustvariti učinkovitejše omrežje javnega prevoza, vendar brez izgube ljudi, ki so čustveno navezani na linije, ki so jih uporabljali morda 50 let. Kot poudarja, novih črt na zemljevidu ni tako težko zarisati, težje je ustvariti sistem, v katerem ljudje zaupajo, da vodilni odločitve sprejemajo v njihovo korist.

Talin je naredil občudovanja vreden začetek ustvarjanja sveta, središče katerega je javni prevoz. Mesto je dokaz, da je brezplačen javni prevoz veliko več kot le sanje, estonska prestolnica pa ostaja študija dobrega primera za stotine drugih mest po vsem svetu, še piše Timeout.