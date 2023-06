Z novim nočnim vlakom po Evropi: udobni pogradi, čiste rjuhe, a razkošja ni

TRAJNOSTNO

Potniki, ki sanjajo, da bi se poslovili od letenja, imajo za potovanje po Evropi novo nostalgično alternativo, pišejo svetovni mediji. Tri noči na teden se lahko popotniki v Bruslju vkrcajo na vlak European Sleeper, ki s postaje odrine ob 19.22 in v središče Berlina prispe naslednje jutro ob 8.30. Storitev stavi na cenovno dostopnost, zato luksuza ne pričakujte.

V Evropo se vračajo nočni vlaki. Na voljo je nova nočna linija Bruselj–Berlin, ki ponuja tudi možnost postelje. To potnikom omogoča, da tri dni na teden ponoči sedejo na vlak in spočiti prispejo na zajtrk v želeni destinaciji. Storitev že obratuje in konkurira avstrijski storitvi nočnih vlakov ÖBB. European Sleeper se ustavi tudi v Rotterdamu, Amsterdamu in Haagu. Kot piše Skynews, je to zagotovo ena od najbolj preprostih zelenih rešitev: "Zaspite v eni evropski prestolnici, naslednje jutro pa si že privoščite dišeči rogljiček in kavo v drugi."

Emisije ogljika na potniško miljo na vlaku so približno ena petina tistih, ki jih povzroči letalski prevoz. To je ena od gonilnih sil Chrisa Engelsmana, ustanovitelja podjetja The European Sleeper. "To je trajnostno in prijetno potovanje in resnično verjamemo, da bo tudi donosno," je dejal za SkyNews. Prednost nočnega vlaka vidi v tem, da lahko bolj udobno na zelen način potnik premaga daljšo razdaljo: "Vse do Barcelone, Milana, Prage ... Pa je še vedno časovno učinkovit." Kot verjame, je to že danes konkurenca letalskim prevozom. A kot pravi, jim ni treba prepričati vseh trenutnih letalskih potnikov. Le pet odstotkov bi jih moralo letalske karte zamenjati z vozovnicami za vlak in to bi pomenilo polno zasedenost njihovih vlakov, opisuje.

Vozni park, ki pričara nostalgijo: dostopnost, ne razkošje

Ponudnik uporablja recikliran in prenovljen vozni park, kar nekaterim potnikom pričara pridih nostalgije. Novinar SkyNewsa, ki je preizkusil spalni vagon, izkušnjo opisuje kot čudno mešanico med luksuzom in Šparto: "Nočni vlaki neizogibno prikličejo podobe retro-glamurja, še posebej če ste tako kot jaz gledali preveč filmov o Jamesu Bondu ali prebrali preveč romanov Agathe Christie."

Kot ponazarja, so pogradi udobni, rjuhe čiste, v kotni omarici pa se skriva umivalnik, ki je opremljen z ogledali. Vozni park je star desetletja in na žalost za tiste, ki upajo na vznemirljiva srečanja v jedilnici, ne vključuje jedilnega vagona. Za posteljo v skupnem kupeju boste odšteli 81 evrov, za lastno sobo pa dvakrat več. Podjetje si prizadeva tudi za nove vagone, vendar Engelsman izpostavlja, da si bodo prizadevali za cenovno dostopnost, ne pa za luksuzno ponudbo:"Odločili smo se, da ne bomo šli v razkošje, saj želimo, da je to način prevoza za povprečne ljudi, da je dostopno vsem. V prihodnosti želimo v ponudbo dodati tudi jedilni vagon."

Iz Bruslja želijo narediti vozlišče za nočne vlake. Enega že imamo do Dunaja, tega do Berlina, v prihodnosti pa želimo povezati tudi južno Evropo, pravi. European Sleeper bo tako, kot načrtujejo, vozil tudi do Barcelone.

Leta 2018 je 50 odstotkov vseh emisij iz letalstva povzročil le odstotek svetovnega prebivalstva. Medtem pa 80 odstotkov ljudi na svetu še nikoli ni letelo in nosi težo podnebne krize, se bori s pogostejšimi in nevarnimi ekstremnimi vročinami, poplavami in sušo, ki jih povzročajo škodljive posledice zasebnih letal in letalskih emisij, so sporočili z Greenpeacea Slovenija.