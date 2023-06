Zakaj podaljšati življenje pokvarjenim aparatom?

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 20.06.2023, 7:01

Zagotovo se vam je kdaj že pokvarila naprava in ste jo zamenjali za novo. A podaljšanje življenja aparatom ima številne pozitivne učinke. Popravilo aparata namesto nakupa novega prispeva k zmanjšanju količine odpadkov in negativnemu vplivu na okolje. S tem se zmanjšuje količina električnih in elektronskih odpadkov, ki končajo na odlagališčih ali celo na nepravilno odloženih mestih. S popravilom obstoječega aparata se podaljšuje življenjska doba izdelka, kar pomeni manjše potrebe po novih surovinah in manjše obremenitve naravnega okolja.

Evropska komisija je pred kratkim sprejela nov predlog o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga, po katerem naj bi bil tudi po izteku zakonske garancije potrošnikom na voljo nov sklop pravic in orodij, da bi popravilo zanje postalo enostavna in dostopna možnost.

V Sloveniji že od meseca marca letos vsak mesec poteka akcija 'Podaljšaj lajf svojemu aparatu – servisiraj!', ki je namenjena spodbujanju servisiranja naprav. V sklopu akcije se spodbuja servisiranje pri različnih serviserjih električne in elektronske opreme v Sloveniji. Akcijo izvaja družba ZEOS v sklopu Life projekta 'Spodbujamo e-krožno'. Vse potrošnike v Sloveniji pozivajo, naj svoj pokvarjen električni aparat prinesejo k lokalnemu sodelujočemu serviserju, ki bo aparat pregledal oz. opravil diagnostiko in na željo stranke aparat tudi popravil. Vsi potrošniki, ki v času trajanja akcije električni aparat prinesejo v pregled in/ali popravilo, lahko sodelujejo v nagradni igri za bon za pregled in popravilo v vrednosti 2x50 evrov pri istem serviserju.

Popravila FOTO: Shutterstock

Zakaj popravljati pokvarjene aparate?

Veliko razlogov je, zakaj je aparat bolje popraviti in mu podaljšati življenje, kot pa kupiti novega, pravijo pri Zeosu: "Popravilo je cenovno ugodnejše, pogosto stane manj kot nakup novega aparata. Če je težava v napravi majhna ali specifična, je morda smiselno vložiti v popravilo namesto v celotno novo napravo." Za mnoge potrošnike je to pomembno, saj si želijo izkoristiti vrednost svojih izdelkov in prihraniti denar, ugotavljajo. Kot dodajajo, je včasih starejši aparat bolj zanesljiv in ima funkcionalnosti, ki jih novejše različice morda ne nudijo. S popravilom lahko ohranimo uporabnost in kakovost delovanja aparata, ki nam je morda že dobro služil, izpostavljajo. Če smo že navajeni na določene nastavitve in prilagoditve starega aparata, nam popravilo namreč omogoča, da ohranimo te nastavitve. Pri nakupu novega aparata bi bilo treba znova prilagajati in se navajati na nove funkcije.

Popravilo spodbuja trajnostno ravnanje potrošnikov in prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Prav tako pripomore k varčevanju s surovinami. Proizvodnja novega aparata namreč zahteva velike količine surovin, energije in vode, naštevajo. Kot izpostavljajo, je popravilo tudi okolju prijaznejše. Zamenjava aparatov namreč prispeva k povečani porabi surovin in energije za proizvodnjo novega izdelka. Popravilo obstoječega aparata pomaga zmanjšati odpadke in negativen vpliv na okolje. S tem se zmanjšuje količina električnih in elektronskih odpadkov, ki končajo na odlagališčih ali celo na nepravilno odloženih mestih.

Popravilo aparata namesto nakupa novega prispeva k zmanjšanju količine odpadkov in negativnemu vplivu na okolje.

Evropska komisija je pred kratkim sprejela nov predlog o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga, po katerem naj bi bil tudi po izteku zakonske garancije potrošnikom na voljo nov sklop pravic in orodij, da bi popravilo zanje postalo enostavna in dostopna možnost. In kot pravijo pri ZEOSU, omogočanje možnosti popravila potrošnikom omogoča, da ohranijo in obnovijo svoje aparate, namesto da bi jih morali zamenjati z novimi. Pri tem je treba pomisliti tudi na prilagodljivost in zadovoljstvo potrošnikov: "Možnost popravila zagotavlja večjo prilagodljivost potrošnikom. Namesto da bi morali sprejeti popolnoma nov izdelek, lahko obdržijo svoj obstoječi aparat, ki se morda ujema z njihovimi individualnimi potrebami in željami. S tem se povečuje zadovoljstvo potrošnikov in njihovo zaupanje v izdelke ter blagovne znamke. Možnost popravila spodbuja lokalne servisne centre in obrtnike, ki lahko opravijo popravila in vzdrževanje. To krepi lokalna gospodarstva, ustvarja delovna mesta in prispeva k lokalnemu razvoju skupnosti. Zaradi teh razlogov je približevanje možnosti popravila potrošnikom v današnjem času izjemno pomembno, saj promovira trajnost, ekonomičnost in zadovoljstvo potrošnikov."