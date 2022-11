Zagonska podjetja, ki rabljenim oblačilom vračajo življenje

TRAJNOSTNO

Marina Zupan / 27.11.2022, 20:29

Dejavnost popravil in predelave oblačil je nekoč veljala za obskurno, zadnje čase pa jo spodbujajo potrošniki, ki želijo priročne rešitve za obnovo oblačil in modnih dodatkov. Idejo trenutno spodbujajo tri večja Londonska podjetja: Sojo, Save Your Wardrobe in Recovery, ki se ukvarja z recikliranjem tekstila. Glavni cilj regulativnih ukrepov je zajeziti rast hitre mode ter spodbuditi njihovo izposojo in nadaljnjo uporabo.

V Londonu so k izvedbi trajnostnega razvoja mode pripomogle tehnološke platforme, ki naj bi blagovnim znamkam in potrošnikom pomagale "pomladiti" stara oblačila in obrabljene torbice. Tako so jih v zadnjem letu pritegnile naložbe, vredne milijone dolarjev. Aplikacija Sojo, ki povezuje uporabnike z lokalnimi šiviljami, je aprila zbrala približno 2,4 milijona evrov predhodnega financiranja. Aplikacija za nego oblačil Save Your Wardrobe je junija zaključila skoraj 3 milijone evrov vreden zagonski projekt. Platforma za popravila visokega razreda Recovery je do zdaj zbrala približno 4,2 milijona evrov.

Medtem ko luksuzne blagovne znamke že leta tiho ponujajo obnovo oblačil in modnih dodatkov kot del svojih storitev, se na tem področju pojavlja vse več blagovnih znamk. Trgovec na drobno Uniqlo je v začetku leta začel s prenovo in preoblikovanjem trgovine v Londonu in New Yorku, kot del širšega prizadevanja za trajnost. Januarja je podjetje Handbag Coach predstavilo enoletni program usposabljanja za popravilo in obnovo usnja ter ga promoviralo kot del širših prizadevanj, da rabljena oblačila in modni dodatki ne bi pristali na odlagališčih.

"Obnova je res fantastična in neizkoriščena priložnost," je dejala ustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Sojo, Josephine Phillips. "Ustvarjanje takega programa ni le odlično z vidika trajnosti produktov, ampak je res neverjetno, ko gre za gradnjo vrednosti blagovne znamke," je povedala za BOF.

Obeti za priključitev blagovnih znamk so veliki

Cilj zagonskih podjetij na tem področju je rešiti preprosto težavo: potrošniki želijo priročne načine za obnovo svojih najljubših oblačil, vendar večina ne ve, kje naj te storitve poišče. Londonska platforma za popravilo in krojenje oblačil The Seam je vzpostavila mrežo, približno 2.500 izdelovalcev oblačil v Združenem kraljestvu, z različnimi specializacijami, kot so usnjeni izdelki ali obleke.

Podjetje je doslej opravilo skoraj 10.000 popravil, obnov in predelav. Od začetka delovanja leta 2020 poročajo o 20-odstotnem povečanju števila strank. Na omenjeni platformi ponujajo tudi projekte po meri, kot sta vezenje in šivanje, je povedala ustanoviteljica in izvršna direktorica Layla Sargent. Podjetja, kot sta Save Your Wardrobe in Sojo, ki ponujata podobne storitve, želijo blagovnim znamkam in trgovcem na drobno ponuditi tudi storitve popravil in predelav pod drugačnimi etiketami.

Nenehna vračila spletnih naročil postajajo velik problem

"Nenehna vračila kupcev so postala velik logistični problem za mala podjetja, zato storitve, ki izboljšajo prileganje oblačil, dajejo kupcem razlog, da svoja oblačila obdržijo," pojasni Janeke Nissen, soustanoviteljica podjetja CapitalT, ki je glavni vlagatelj v podjetje Sojo. "Mislim, da bo veliko blagovnih znamk začelo vlagati v ta projekt, ker so vračila zanje enostavno predraga," je še dejala.

Zagonska podjetja, ki se osredotočajo na obnovo in popravila oblačil, lahko z zbiranjem informacij ustvarijo večjo dodano vrednost. "Nekaterim našim ključnim blagovnim znamkam smo lahko svetovali glede pomembnih sprememb, ki so jih morale uvesti v proizvodni proces za določena oblačila," je dejal Sargent iz podjetja The Seam. "Nedavni primeri vključujejo blagovno znamko vrhnjih oblačil, ki je za določeno jakno uporabila zadrgo, ki ni ustrezala teži tkanine, in športno podjetje, pri katerem so se gamaše pogosto raztrgale na spodnjem delu. Brez nas blagovna znamka nikoli ne bi poznala vzroka," je dodal.

Bi popravili več oblačil, če bi bila popravila priročnejša? FOTO: Shutterstock

Partnerstva sklenjena tudi v Nemčiji, a za nadaljnjo širitev obstajajo tveganja

Čeprav ta poslovni prostor privablja naložbe, se podjetja soočajo z velikimi izzivi pri širjenju. Storitve popravil in obnove vključujejo zapleteno logistiko, kompleksno infrastrukturo in zahtevajo sodelovanje z usposobljeno delovno silo, ki jo je v teh časih zelo težko dobiti.

"Navsezadnje tega ne more spremeniti nobena digitalizacija in programska oprema," pravi Paul Whitcomb, predsednik podjetja Tersus Solutions, centra za čiščenje, obnovo, popravila in nadaljnjo prodajo ter recikliranje oblačil na enem mestu, s sedežem v Koloradu, ki vključuje stranke podjetij Patagonia in The North Face. "V resnici gre le za fizično poslovanje, ki zajema oblačila in jih premika skozi proces," je dejal.

Donosna partnerstva z blagovnimi znamkami in trgovci na drobno so eden od načinov, s katerimi želijo servisne službe povečati rast in prodor na trg. Podjetje Save Your Wardrobe je na primer podpisalo večletno pogodbo z nemškim spletnim trgovcem Zalando, s katerim želi do leta 2023 podaljšati življenjsko dobo 50 milijonom kosov oblačil. Vendar morajo nove platforme razviti tudi operativno moč, ki bo podpirala takšno širitev, kar je izziv na številnih potrošniških trgih, ki so proizvodnjo oblačil že zdavnaj preselili v oddaljene kotičke sveta.

"Pravzaprav mislim, da je največji izziv na tem področju spoznanje, da je število ljudi, ki imajo takšen nabor znanj, omejeno," pravi Philips iz podjetja Sojo. Za podjetja, kot so Sojo, The Seam in Save Your Wardrobe, bo uspešno iskanje in angažiranje novih krojačev ključnega pomena za povečanje obsega in širitev na nove geografske lokacije. Poleg tega na razvoj vplivajo še pričakovanja potrošnikov, saj je vzpon hitre mode pripomogel k normalizaciji enostavnega dostopa po nizkih cenah. Lahko se zgodi, da kupci ne bodo pripravljeni plačati dovolj za popravilo svojih starih oblačil.

Zakaj je obnova tekstilnih proizvodov ključnega pomena? Gre namreč tudi za okolje

Po trenutnih podatkih Evropske agencije za okolje je tekstilna industrija v Evropi povprečno četrti največji onesnaževalec takoj za prehrambeno industrijo, nepremičninskim trgom in prometom. Raba tekstila na vsakega prebivalca EU zahteva kar devet kubičnih metrov vode, 400 kvadratnih metrov zemlje, 391 kg surovin in približno 270 kg ogljičnega odtisa.

V Združenem kraljestvu so politiki pozvali vlado, naj spremeni zakonodajo in od trgovcev na drobno z modnimi oblačili zahteva, da spoštujejo okoljske standarde. Vlada je leta 2019 zavrnila večino priporočil Odbora za okoljsko revizijo, vključno s tem, da morajo proizvajalci oblačil plačati za boljše zbiranje in recikliranje oblačil, vendar je tekstilne odpadke postavila za prednostno nalogo.

Tamara Cincik iz skupine strokovnjakov za modno industrijo Fashion Roundtable je za CNN dejala, da bi lahko strategija za tekstil določila smernice za prihodnjo zakonodajo zunaj EU. "Če se pričakovanja blagovnih znamk v Združenem kraljestvu razlikujejo od pričakovanj v EU, bo to, upajmo, spodbudilo večja pričakovanja glede prihodnje zakonodaje Združenega kraljestva. Zato je tako za blagovne znamke iz Združenega kraljestva kot za vlado zelo pomembno, da so pozorni na to strategijo, saj EU ostaja naša največja in celo najbližja trgovinska partnerica za tekstilno in modno industrijo," pojasni.

Strategija je namenjena izdelkom v vseh fazah uporabe, vključno z oblikovanjem, obnovo in recikliranjem. Njen cilj je spodbuditi izdelavo trajnostnih tekstilnih izdelkov. Za podjetja, ki zavajajo potrošnike z lažnimi okoljskimi trditvami ali "greenwashingom", pa bodo potrebne sankcije. Proizvajalci bodo namreč morali zagotoviti trajnostno rabo oblačil, ki bodo hkrati okolju prijazna in trpežna.