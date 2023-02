Z inovacijo pridobili najlon 6 iz rastlinskih virov namesto iz nafte

TRAJNOSTNO

Karmelina Husejnović / 19.02.2023, 15:47

V okviru evropskega projekta Effective je 12 podjetij iz sedmih evropskih držav, med njimi tudi iz Slovenije, ustvarilo nove biomateriale iz katerih so izdelali tudi prototipe izdelkov. Novi biomateriali se bodo lahko uporabljali med drugim za izdelavo kopalk, kolesarskih hlač, preprog in embalaže. S projektom so dokazali, da lahko najlon 6 pridobivamo tudi iz rastlinskih virov, s čimer bi zmanjšali odvisnost od surove nafte.

Effective prototipi FOTO: Effective

V Hiši EU v Ljubljani so v četrtek predstavili rezultate projekta Effective. Tako so javnosti prvič postavili na ogled prototipe izdelkov iz bionajlona in biopolimerov, ki bodo kmalu na voljo za vsakodnevno uporabo. Gre za prototipe kopalk, kolesarskih hlač, preprog iz bionajlona ter embalažo iz biopolimerov, ki so jih izdelala podjetja H&M, Vaude, Balsan, Carvico in Novamont. Pri razvoju novih biomaterialov je bil vodilni partner družba Aquafil, ki ima proizvodni obrat tudi v Ljubljani. Sicer pa so v evropskem projektu sodelovali še Bio-Mi, Sudzucker, LCE, Circe in komunikacijski partner Circular Change.

Kot so poudarili, je inovacija dokazala, da je najlon 6 mogoče pridobiti tudi iz surovin rastlinskega izvora namesto iz surove nafte. To je odskočna deska za nadaljnje raziskave, kako v prihodnosti industrijo najlona 6 narediti neodvisno od fosilnih goriv.

Pridobivanje novih biomaterialov - projekt Effective FOTO: Effective

Gre za inovativni preboj na področju biomaterialov. Ti novi biomateriali so rezultat večletnega sodelovanja močnega mednarodnega konzorcija evropskih organizacij ter zunanjega partnerja Geno iz ZDA. "Rezultat predstavlja pomembno inovacijo, ki temelji na načelih krožnega in biogospodarstva. Nova demonstracijska linija je postavljena v podjetju AquafilSLO v Ljubljani, kar Slovenijo utrjuje na mednarodnem zemljevidu krožnih prebojnikov," so sporočili z inštituta za krožno gospodarstvo Circular Change.

Te inovativne biomateriale bi lahko uporabljali v tekstilni, avtomobilski, prehrambni in gradbeni industriji, pa tudi za izdelavo različne embalaže.

V podjetju Aquafil & SPA se bodo zdaj osredotočili na izboljševanje učinkovitosti proizvodnje bionajlona, da bodo tržišču lahko zagotovili kakovost materiala. "Ekodizajn kot najpomembneša faza načrtovanja je pri tem ključnega pomena – brez pravega pristopa k zasnovi, veriga vrednosti ne more biti krožna in trajnostna," je izpostavil Giulio Bonazzi, predsednik upravnega odbora družbe.

Giulio Bonazzi predsednik in CEO Aquafil SPA FOTO: Effective

V podjetju Novamont pa iz materialov na bioosnovi izdelujejo folije, pri čemer so poleg stranskih produktov predelave sladkorne pese uporabili tudi odpadno jedilno olje. Predstavnik podjetja, Patrizio Salice, je poudaril, da se ne bodo ustavili pri prototipih, pač pa bodo rezultate transformirali v naslednjo fazo tržno dostopnih biomaterialov.

V zaključni fazi projekta je pomembno predvsem to, kako se lahko ti rezultati nadgradijo in preobrazijo v konkretne rešitve za različne industrije, so izpostavili na predstavitvi rezultatov projekta. Pri tem so ključni pogoji podporno okolje in ustrezno financiranje.