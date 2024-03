Vsaka obleka ima svojo zgodbo

PR / 12.03.2024, 13:05

Predstavljajte si, da pridete v trgovino z oblačili. Ob nakupu vsakega kosa oblačila bi dobili zraven še njegovo zgodbo. Kdo ga je naredil? Koliko časa je oseba potrebovala za njegovo izdelavo? Iz katerega dela sveta je prišel in koliko časa je potoval na točno to trgovsko polico? Oblačila na naših izmenjevalnicah imajo še bolj zanimivo zgodbo.

S projektom želimo prispevati k trajnostni rabi oblačil ter zmanjšanju tekstilnih odpadkov. FOTO: Karitas

Projekt Zgodbe oblek je nastal iz ideje, da bi ljudi ozaveščali o hitri modi, veliki količini zavrženih oblačil in negativnih posledicah tekstilne industrije na okolje ter družbo (nehumane delovne razmere, onesnaževanje).

V organizaciji YoungCaritas želimo ljudi ozaveščati o problematiki hitre mode, ki prispeva k onesnaževanju okolja. Slovenec na letni ravni zavrže približno 12 kilogramov oblačil. To je sicer manj od povprečnega Evropejca, vendar je številka še vedno velika.

Čeprav se je v Sloveniji zadnja leta povečalo število trgovin z rabljenimi oblačili (t.i. second hand) ter različne izmenjevalnice oblačil potekajo že skoraj po celi Sloveniji, je delež ponovne uporabe rabljenih oblačil v Sloveniji zelo majhen.

Zaskrbujoče je tudi dejstvo, da je v Sloveniji ogromno število trgovin na prebivalca in se zato uvrščamo v sam vrh glede na evropsko povprečje. Čeprav imamo trgovino zdaj že na vsakem vogalu, še vedno gradijo nove nakupovalne centre polne trgovin oblačil hitre mode, ki po nekaj pranjih niso več primerna za uporabo.

Hitra moda je eden izmed največjih onesnaževalcev okolja. Za izdelavo majice s kratkimi rokavi se porabi približno 2700 litrov vode. Vendar si težko predstavljamo takšno količino vode zgolj za eno samo majico. V to številko je všteta vsa voda, ki se porabi za celoten proces izdelave. Od rasti bombaža, ki za svojo rast in razvoj potrebuje velike količine vode, do predelave, sušenja ter barvanja. Poleg velike količine vode ima majica tudi ogljični odtis, ki ga povzroči s svojim transportom ter vpliv na naravo, ki jo povzroča tehnologija pridelave za rast bombaža (pesticidi, mikroplastika) ter uničevanje habitatov rastlin in živali za prostor namenjen bombažnim poljem.

S projektom želimo aktivno prispevati k trajnostni uporabi oblačil in zmanjšanju tekstilnih odpadkov. V ta namen prostovoljci organizirajo dve različni aktivnosti: izmenjevalnice oblačil in šiviljske delavnice.

Oblačila na izmenjevalnicah se razlikujejo po eni lastnosti: prejšnji lastnik o podarjenem oblačilu napiše zgodbo. FOTO: Karitas

Naše izmenjevalnice oblačil so podobne drugim izmenjevalnicam po Sloveniji, vendar se razlikujejo od ostalih v eni lastnosti. Vsako oblačilo ima svojo zgodbo, ki jo za naslednjega lastnika oblačila posveti prejšnji lastnik, ki prinese oblačilo. Vsaka zgodba je različna, edinstvena ter polna lepih spominov, ki jih je prejšnji lastnik doživel in so povezana z določenim oblačilom. Nekateri zapišejo, od koga so prijeli to oblačilo (darilo babice, sestre), drugi o tem, kje jih je obleka spremljala (potovanje, maturantski ples, zabave).

Tako bo vsak novi lastnik oblačila izvedel tudi njeno preteklost. S tem ljudi želimo spomniti, da ima tudi stvar, kot je na primer oblačilo svoj življenjski cikel, ki se ne bi smel končati po samo nekajkratni uporabi.

Zapis na listku: "Tole obleko sem nosila na božičnici v prvem letniku gimnazije. Še vedno mi je tako sanjska, kot ko sem jo oblekla prvič. Naj ti dobro služi." FOTO: Karitas

Druga aktivnost, ki poteka v sklopu projekta, so šiviljske delavnice, ki se jih lahko udeleži kdorkoli, tako mladi kot mladi po srcu. Le malo mladih dandanes zna zašiti gumb ali popraviti strgano majico. Mlade želimo opolnomočiti, da bodo s svojim znanjem nadaljevali tudi po delavnicah ter postali bolj samostojni in kreativni pri recikliranju lastnih oblačil morda v tudi kaj drugačnega (npr. vrečka za nakupovanje). Popravljanje oblačil je bilo včasih nekaj običajnega, danes pa je šivanje redki talent, še posebno med mladimi. Udeleženci se na delavnicah učijo od osnov šivanja (poprava gumba, zadrge) do bolj zahtevnega šiviljskega znanja (uporaba šiviljskega stroja in izdelava novega kosa oblačila iz ostankov blaga, t. I. upcycling). Udeleženci se delavnic lahko udeležijo brezplačno, saj je izvedba projekta sofinancirana v sklopu programa Evropska solidarnostna enota.

Naslednja izmenjevalnica bo organizirana v aprilu. FOTO: Karitas

V mesecu marcu bo potekala 2. šiviljska delavnica, kjer se bodo udeleženci naučili osnov uporabe šiviljskega stroja. Naslednja izmenjevalnica pa bo organizirana v mesecu aprilu. Vabljeni v našo družbo.

Za več informacij o projektu in prijavi na delavnico ali izmenjevalnico spremljajte naš Instagram profil @Zgodbeoblek ter spletno stran youngCaritas.si pod zavihkom Zgodbe oblek.

Projekt sofinancira Evropska unija v sklopu programa Evropska solidarnostna enota.

