Posvojena gredica okoli mestnega drevesa ali vrt na pokopališču?

TRAJNOSTNO

A.K. / 31.05.2023, 6:21

Dunajčanov ne ustavi, da nimajo svojega vrta ali balkona, kjer bi lahko vrtnarili za svojo dušo. Že več kot 1500 prebivalcev avstrijske prestolnice sodeluje v pobudi Vrtnarjenje za vogalom. Vsi, ki si želijo prebuditi vrtnarja v sebi lahko posvojijo gredico okoli mestnih dreves in jo posadijo z rastlinami, ki poskrbijo za lepši izgled in večjo biotsko pestrost mesta. Urbanim vrtičkarjem pa bo na voljo še ena nekoliko nenavadna lokacija – mestno pokopališče.

Spomladanski meseci na vrtove ponovno privabijo številne vrtičkarje, ki so celo zimo nestrpno čakali na toplejše temperature. Porast interesa za delo na vrtu je opazna tudi v mestih, kjer pa marsikdo nima svojega vrta, ki bi ga lahko obdeloval. Mesto Dunaj z inovativno pobudo tudi njim omogoča, da se lotijo vrtnarskih podvigov in hkrati pomagajo soustvarjati zeleno podobo mesta, so sporočili iz slovenskega predstavništva mesta Dunaj.

images FOTOGALERIJA 1 / 9 Dunajski vrtički FOTO: Gebietsbetreuung Stadterneuerung chevron-left chevron-right

Tudi avstrijsko prestolnico je namreč prevzel trend urbanega vrtnarjenja. Toda v mestu marsikdo nima svojega vrta ali balkona, ki bi ga lahko ozelenil. V sklopu akcije Vrtnarjenje za vogalom mesto Dunaj tudi njim omogoča, da prebudijo vrtnarja v sebi in posvojijo gredice okoli dreves, posajenih po mestu, ter jih uredijo po svoje, opisujejo zeleno pobudo

Zasajene gredice okoli dreves pa ne polepšajo le ulic in sosesk, ampak prispevajo k biotski raznovrstnosti, prispevajo k urbani klimi, približajo naravo v gosto pozidana mestih in ustvarjajo zavest o našem okolju, ki ga je vredno varovati.

Kako projekt deluje?

Vsak, ki bi želel majhen nasad okrog mestnih dreves izkoristiti za vrtnarske podvige, lahko v svojem okolišu poišče javno drevo, označeno s posebno številko, opisujejo. Številko skupaj s fotografijo in naslovom zasajenega drevesa pošlje najbližjemu mestnemu uradu za urbano prenovo. Če je nasad še na voljo, prijavitelj podpiše dogovor o ureditvi in vrtnarjenje se lahko začne: "Pri projektu sodeluje že 1.500 Dunajčanov, ki na tak način uživajo v ustvarjanju na prostem, hkrati pa z urejanjem zelenice ob drevesih ustvarjajo lepši okoliš tako za sosede kot tudi za naključne mimoidoče. Posajeno cvetje poleg tega privablja številne žuželke, ki skrbijo za raznolikost vrst v urbanem okolju."

Dunajski vrtički FOTO: Gebietsbetreuung Stadterneuerung

"Vsako leto z veseljem opazujemo, s kakšno zagnanostjo in ljubeznijo Dunajčani olepšujejo naše mesto in na tak način krepijo sodelovanje znotraj četrti. Vsaka zasajena gredica pripomore k višanju kakovosti življenja v soseski, ki na ta način postaja še bolj prijetna za življenje," projekt opisuje dunajska mestna ministrica za stanovanjsko gradnjo in ženska vprašanja, Kathrin Gaál.

Dunaj sicer številne površine namenja urbanemu vrtnarjenju. Vrtove najdemo v rečnem pristanišču Wiener Hafen, ob nekdanjem shranjevalniku plina Gasometer, v naravnem rezervatu Lobau in na številnih drugih lokacijah, naštevajo.

Dunajski vrtički FOTO: Gebietsbetreuung Stadterneuerung

Vrt na pokopališču?

Kot so izdali, pa bo po novem urbanim vrtičkarjem na voljo še ena nekoliko nenavadna lokacija – mestno pokopališče. Dve dunajski pokopališči bosta vrtnarjem namenili proste zelene površine, na katerih ni grobov. Za vrtiček se bo lahko prijavil vsak, ki ima v lasti grob na enem od 46 pokopališč dunajskega pokopališkega podjetja. Vrt v velikosti 24 kvadratnih metrov bo stal 139 evrov letno, v ceno je vključena tudi izposoja orodja ter vrtnarski nasveti njivskih junakov, podjetja, ki na Dunaju skrbi za ozelenitev mestnih površin, na katerih postavijo in predpripravijo zelenjavne vrtičke, ki jih nato oddajajo v najem, uporabnikom pa celo leto pomagajo s koristnimi nasveti in delavnicami, so še zapisali na dunajskem predstavništvu.