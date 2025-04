Še en posnetek nasilja na Ptuju: skupina močno oklofutala žrtev

Toplejši dnevi vabijo, da se v službo ali po vsakodnevnih aktivnostih odpravite na kolesu. A pozor – nikar ne pozabite na varnost. Agencija opozarja kolesarje, naj v prometu vselej ravnajo samozaščitno. Na kolesarje pa bodite pozorni tudi vozniki. Ne jezite se nanje, saj so v prometu mnogo bolj izpostavljeni kot vi.

Agencija za varnost v prometu izpostavlja, da se delež kolesarjev v prometu vztrajno povečuje. Toplejši in daljši dnevi že privabijo na ceste kolesarje – tako rekreativne kot tiste, ki se po opravkih in v službo ob ugodnejših temperaturah raje odpravijo s kolesom, čeprav so jutra še hladna. Posledično se poveča tudi število kolesarjev v prometu, zato vse voznike pozivajo, naj bodo v teh pomladnih dneh pozorni na ranljive udeležence v prometu, med katere sodijo tudi kolesarji in e-kolesarji.

icon-expand S kolesom v službo FOTO: Shutterstock

Upoštevajte varnostne nasvete: kolesarji ravnajte samozaščitno Agencija za varnost prometa opozarja in poziva vse voznike, naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, upoštevajo cestnoprometne predpise, pri prehitevanju kolesarjev pa upoštevajo bočno (varnostno) razdaljo vsaj meter in pol! Seveda pa ne gre brez opozorila, naj mobilni telefon in slušalke ostanejo v nahrbtniku in daleč od rok, ravno tako kot ostali motilci pozornosti, v promet pa nikar pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc. Ob tem agencija opozarja tudi kolesarje, naj v prometu vselej ravnajo samozaščitno. Kar pomeni, da so dolžni poskrbeti za lastno varnost, kamor spada tudi ustrezno psihofizično stanje, primerna oprema in predvsem odgovorno vedenje. Za vse udeležence v prometu sta ključni zbranost in pozornost.

icon-expand Kolesarki FOTO: Shutterstock

Leta 2024 umrlo pet kolesarjev V letu 2024 in do sredine marca 2025 se je zgodilo več kot 1500 nesreč z udeležbo kolesarja (letos že 87) in še 88 z udeležbo e-kolesarja (letos 7). Umrlo je pet kolesarjev in e-kolesarjev, 270 se jih je huje poškodovalo (letos še nismo imeli smrtne žrtve). Tudi pri kolesarjih je najpogostejši vzrok nesreče v zadnjih dveh letih še vedno neprilagojena hitrost (dobra polovica), na drugem mestu pa je nepravilna smer/stran vožnje, ki predstavlja približno 20 odstotkov vseh nesreč s kolesarji. Ob vse bolj priljubljenem kolesarstvu in rekreativnem kolesarstvu vse večji delež zavzemajo električna kolesa, s katerimi lahko še lažje premagujemo razdalje in višinske razlike. Ob tem je potrebna dodatna previdnost, saj so ta kolesa praviloma težja, hipno pa razvijejo tudi izjemen navor, ki je lahko za nevajene težko obvladljiv. Ob morebitnih padcih ali nesrečah so posledice lahko precej težje, še posebej, če kolesar ne uporablja kolesarske čelade. Trije nasveti voznikom za varno vožnjo kolesarjev Pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni! Kolesarji imajo prednost! Vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako boste prisiljeni pogledati levo preko ramena in zagotovo opazili bližajočega se kolesarja (tako imenovani nizozemski prijem). Ne jezite se na kolesarje! V prometu so mnogo bolj izpostavljeni kot vi. Nasveti kolesarjem Spoštujte pravila vožnje, ne uporabljajte slušalk in mobilnega telefona, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate! Poskrbite za dobro vidnost (in varnost), uporabljajte odsevne materiale, na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč! Pred rdečo lučjo se vedno ustavite! Za vašo varnost uporabljajte čelado! In na cesti v družbi nikar ne vozite vzporedno. Za varnost kolesarja je izredno pomembno, da ima brezhibno kolo, ki: - je primerne velikosti, z ustrezno nastavitvijo sedeža in krmila, - ima delujočo sprednjo in zadnjo zavoro, - ima delujočo sprednjo belo in zadnjo rdečo luč, - ima odsevnike v pedalih in med naperami, - ima ustrezne in brezhibne pnevmatike in - ima delujoč zvonec. Na kolesu je priporočljivo imeti tudi blatnike, ščitnik verige, prtljažnik ali košarico za prtljago, sploh če pogosto prevažate prtljago. Ni odveč opomniti še, da je treba kolo, posebej še sodobno z več sklopi, tudi ustrezno vzdrževati in seveda redno servisirati, pozivajo na AVP.

Nosite zaščitno kolesarsko čelado! Kolesarska čelada je nepogrešljiv del opreme vsakega kolesarja, saj ublaži posledice poškodbe glave za 40 do 70 %. Vsak trk ali padec s kolesom lahko povzroči poškodbe glave, ki puščajo trajne posledice, zato na agenciji priporočajo uporabo kolesarske čelade kolesarjem vseh starosti, ne le do 18. leta, kot je zakonsko obvezno. Pazljivo jo izberite (glede na vaše vožnje in potrebe), preverite ustrezno homologacijo, hkrati naj ima čelada sistem za prilagoditev z vrtljivim gumbom in, če je le mogoče, še tako imenovani MIPS sistem za ublažitev poškodbe možganov ob udarcu. Statistika pravi, da je dobrih 53 odstotkov tistih kolesarjev, ki so uporabljali čelado, utrpelo le lažje posledice v prometni nesreči, pri 52 odstotkih pa so jo odnesli brez posledic.

icon-expand Kolesarske čelade FOTO: Shutterstock