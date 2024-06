Ljudje imamo vedno večji apetit: denarnica je najmočnejše orožje

Anja Kralj / 16.06.2024, 8:02

Ljudje imamo vedno večje apetite. Želimo večja vozila in stanovanja, novo pohištvo, vedno več gospodinjskih aparatov. Želimo si potovati dlje in pogosteje, naši domovi so napolnjeni z izdelki, ki jih redko uporabljamo, prav tako se omare šibijo od odvečnih oblačil. S pomočjo Vodnika po trajnostni potrošnji, ki je nastal na Agenciji za okolje RS, lahko spremenimo svoje potrošniške navade in tako ohranimo zdravje našega planeta in s tem tudi zdravje nas samih.

"Kupovati ali ne kupovati. Naše odločitve so pomembne. Imamo moč. Naše potrošniško povpraševanje in izbira izdelkov vplivata na oskrbo, gospodarstvo, družbo, okolje, naše zdravje in verjetnost, da bodo naši otroci živeli kakovostno in zdravo. Imamo številne možnosti, da omejimo negativne posledice svojega življenjskega sloga in navad in da vplivamo na proizvodnjo in potrošnjo. Da bi se pri izbiri izdelkov lahko pravilno odločali, pa moramo imeti ustrezne informacije in celovit vpogled v to, kako proizvodnja, uporaba in odstranjevanje naših najljubših stvari učinkujejo na okolje," opozarjajo na Agenciji za okolje Republike Slovenije (ARSO). In zato so izdali Vodnik po trajnostni potrošnji, s katerim sporočajo, da je denarnica naše najmočnejše orožje, s katerim lahko pripomoremo k zdravju in obstoju našega planeta.

Državni sekretar Uroš Vajgl poudarja, da današnji način življenja ni trajnosten. Kot je izpostavil, so apetiti potrošnikov vsak dan večji: "Povečuje se povpraševanje po živilih, pijačah, večjih vozilih in bivalnih prostorih, novem pohištvu, novih oblačilih, gospodinjskih aparatih ... Želimo potovati hitreje, dlje in pogosteje." Okoljski odtis nenehno povečujemo, ne upoštevamo pa dejstva, da je ta večji od zmožnosti našega planeta. Ne upoštevamo tega, da imamo le en planet, kjer virov ni neskončno veliko. Nedavno poročilo mednarodnega panela za vire napoveduje, da bi lahko do leta 2060 povečali uporabo naravnih virov za 60 odstotkov glede na leto 2020, opozarja.

Izdelek se nikoli ne pojavi v trgovini sam od sebe in ne izgine takrat, ko se ga naveličamo

Prehrana. Mobilnost. Bivanje. Pripomočki in gospodinjski aparati. Izdelki. To so kategorije, na katere so se osredotočili v priročniku, s katerim želijo državljanom ponuditi konkretne napotke, kako lahko v svojem vsakdanjem življenju odprejo bolj trajnostno poglavje. Kot opozarjajo na Arsu, imajo naši izdelki skrivno življenje, o katerem redkokdaj razmišljamo. "Noben izdelek se preprosto ne pojavi v trgovini in tudi ne izgine, ko ga nehamo uporabljati. Na leto vsak posameznik ustvari 500 kilogramov odpadkov," je poudaril Vajgl. Kot pojasnjujejo tudi v priročniku, ima vsak izdelek svoj življenjski krog, njegova pot se začne, ko začnejo pridobivati surovine, iz katerih ga bodo izdelali, konča pa se takrat, ko smo ga nehali uporabljati: "Prav vsaka od življenjskih faz izdelka ima podnebne, okoljske, družbene in zdravstvene vplive. Šele ko vplive posameznih faz seštejemo, dobimo celotno sliko o širšem učinku izdelka na okolje."

Kako lahko prekinemo začaran krog?

A kot izpostavljajo na Arsu, lahko v vsaki življenjski fazi izdelka negativne posledice za okolje tudi zmanjšamo: "Kot potrošniki imamo največje možnosti in odgovornost v času, ko izdelek kupimo, ko ga uporabljamo in ko razmišljamo o tem, kako ga bomo zavrgli. Pri tem izpostavljajo, da je pomembno, da spremenimo svoj način delovanja in razmišljanja. Kot naštevamo, lahko kot potrošniki kupujemo manj, zmanjšamo količino odpadkov in zmanjšamo ali odpravimo uporabo strupenih snovi. Naše izdelke lahko znova uporabimo ali jim damo nov namen. Še posebej pomembno je, da moramo izdelke uporabljati dlje časa. Ne bi jih smeli kupovati samo zato, ker so novi prišli na trg, izpostavljajo. Že uporabljene materiale in izdelke lahko znova preoblikujemo v nove. Če nič od tega ne uspe, lahko materiale vsaj vrnemo v proizvodni proces in poskrbimo za ustrezno recikliranje."

Ključna sporočila vodnika, ki je dostopen na spletnih straneh Arsa, pa so, da sta v vseh življenjskih fazah izdelka velika povzročitelja negativnih obremenitev raba energije in prevoz. Za izboljšanje prehranskega sistema bo moral vsakdo odigrati svojo vlogo. Tako kmetje, industrija, trgovine, politiki in potrošniki. Prav tako poudarjajo, da bi morali biti materiali, ki jih vgradimo v stavbo, kakovostni in okolju prijazni, prav tako ne bi smeli vsebovati škodljivih kemikalij. Vsi bi se morali zavedati, da nakup in vsaka uporaba aparata prinašata okoljske posledice, veliko je nevidnih. Kot poudarjajo, pa lahko škodljive navade postopoma spremenimo. In najbolj učinkovito tako, da naslednjič, ko želimo kupiti nekaj, česar ne potrebujemo, zapremo denarnico.