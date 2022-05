Z izklapljanjem 'vampirskih' naprav lahko zmanjšate letni račun za elektriko

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 28.05.2022, 18:43

Kaj pa vi? Izklapljate elektronske naprave iz vtičnic, ko se odpravite od doma oziroma ko jih ne potrebujete? Izračuni kažejo, da lahko tako zmanjšate letni znesek, ki ga odštejete za plačilo računov za elektriko.

Kot piše Guardian, energetski strokovnjaki potrošnikom svetujejo, naj dobro premislijo o tem, katere elektronske naprave pustijo priklopljene na elektriko. Gospodinjstva v Veliki Britaniji bi lahko namreč v povprečju prihranila 174,37 evra (147 funtov), če bi vestno izklapljali t. i. vampirske naprave. To so elektronske naprave, ki porabljajo elektriko, ko so priklopljene, čeprav niso prižgane. Ta izračun temelji na raziskavi, ki jo je pripravil British Gas.

Različni izračuni o višini prihranka

Napovedi o tem, kakšen prihranek bi si lahko potrošniki obetali od izklapljanja elektronskih naprav, se sicer razlikujejo. Energy Saving Trust (EST) tako predvideva, da bi lahko gospodinjstvo, če bi v času neuporabe izklapljali vse naprave, prihranilo 55 funtov oziroma 65,2 evra na leto. Organizacija, ki promovira trajnost in energetsko učinkovitost, sicer ni navedla, kako je prišla do tega izračuna, piše Guardian. "Statistični podatki, povezani s posameznimi napravami, so odvisni od več dejavnikov, vključno z modelom, funkcionalnostjo in individualno uporabo," so zapisali.

Brian Horn, višji svetovalec za vpogled in analitiko pri EST, je podal nekaj praktičnih nasvetov, kaj vse lahko storijo uporabniki, da bi prihranili energijo. Če elektronske naprave ne uporabljate, bi jo v vsakem primeru morali vsaj ugasniti, še bolje pa je, da kabel potegnete iz vtičnice, svetuje. Zato poskrbite, da bodo vtičnice lahko dostopne, tako da boste lahko naprave preprosto izklapljali. Če imate namreč vtičnico na težko dostopnem mestu, boste naprave verjetneje pustili priključene, tudi ko jih ne boste uporabljali.

Perite, ko je stroj poln. FOTO: Adobe Stock

Nove naprave porabljajo manj energije

Če so naprave priključene, namreč počasi porabljajo energijo, piše Guardian. Morda se vam zdi priročno, da televizijo, če je ne gledate, le utišate, a to vas utegne stati. Kot so izračunali, takšna navada gospodinjstvo v povprečju stane okoli 35 evrov letno, mikrovalovka pa denimo na leto povprečno porabi dodatnih 19 evrov. Pri tem je treba poudariti, da so nove naprave manj energetsko potratne, saj morajo ustrezati standardom EU o energetski učinkovitosti.

Polnjenje telefona FOTO: Thinkstock

Izračun je narejen za 13 standardnih naprav, a glede na informacije ima povprečno gospodinjstvo 41 elektronskih naprav, zato bi lahko bili nepotrebni stroški 'vampirskih' naprav v resnici še višji. Strokovnjak za energetsko učinkovitost Marc Robson je delil še en uporaben nasvet: Ko so vaše pametne naprave (telefoni, računalniki) napolnjene, jih izklopite.

Za vas smo zbrali še nekaj nasvetov za varčevanje z elektriko:

Zamenjajte žarnice – LED-sijalke so varčnejše. Imajo tudi daljšo življenjsko dobo, se manj segrevajo in so zdravju prijaznejše. Pri nakupu novih naprav se odločajte za energetsko učinkovite. Pomivalni stroj zaženite, ko je poln. Perite pri nižjih temperaturah in poskrbite za odstranjevanje vodnega kamna, ki slabo vpliva na njegovo učinkovitost.

Energijo porabljajo tudi naši kliki in brskanje

Računalniki, omrežja in strežniki zahtevajo in porabljajo energijo, da lahko brezskrbno klikamo, brskamo in spremljamo digitalne vsebine kjer koli in kadar koli. Internet in podporni sistemi tako vsako leto proizvedejo 900 milijonov ton CO2. Hkrati je 90 % ustvarjenih podatkov takoj odpadek. Neomejena poraba podatkov zahteva trikrat več energije, kot je lahko trenutno proizvedejo vsi sončni paneli na svetu. Naš planet vsak dan obkroži 281 milijard e-sporočil, smo poročali.