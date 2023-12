V Velenju in Novi Gorici vabijo na 'zmanjšarijo': z manjšo potrošnjo do bogatejše skupnosti

Anja Kralj / 04.12.2023, 15:35

Velenje bo na dan, ko po tradiciji otroke obišče prvi decembrski dobri mož, gostilo prav poseben dogodek, na katerem bodo opozarjali, da lahko z manjšo potrošnjo ustvarimo bogatejšo skupnost. VELEzmanjšarija, kot so poimenovali dogodek, bo priložnost, da dobite nekaj bolj trajnostnih idej za praznična darila in da se naučite kakšno bolj trajnostno spretnost. Podoben dogodek se bo v luči zmanjšanja naše potrošnje odvil tudi v Goriški knjižnici v Novi Gorici pod imenom GOzmanjšarija.

Dogodek je namenjen vsem, ki cenijo izdelke iz ponovne uporabe, iz recikliranih materialov, in za vse, ki živijo trajnostno in odgovorno, s čim manjšo količino odpadkov in pridihom zelene inovativnosti. V sredo, 6. decembra, bo tako med 11. in 18. uro, v preddverju SAŠA inkubatorja, potekal dogodek VELEzmanjšarija, kjer bodo predstavili možnosti za osvežitev predmetov, stvari, ki so lahko z manjšimi dopolnitvami ponovno zelo uporabne za druge, bolj aktualne namene. GOzmanjšarija v Novi Gorici pa bo potekala 15. decembra od 10. do 19. ure v prostorih Goriške knjižnice.

Alternative za trajnostno obdarovanje in trajnostne vsakdanje navade

Kot pove Jošt Derlink iz ljubljanskega društva Knjižnica reči, bosta zmanjšariji, tako velenjska kot goriška, obiskovalcem ponudili nekaj alternativ za trajnostno obdarovanje in tudi ideje za širše, trajnostne vsakdanje navade. Kot pojasnjuje, bosta na obeh dogodkih organizirani izmenjevalnici predmetov, v Velenju izmenjevalnica oblačil in izmenjevalnica igrač, v Goriški knjižnici pa malo širša izmenjevalnica potencialnih daril, kjer bodo lahko vsi obiskovalci predmete, ki jih ne potrebujejo več, izmenjali za nekaj, kar bi jim prišlo prav.

Naravna darila FOTO: Dreamstime

"Z manjšimi in premišljenimi dejanji lahko vplivamo na zmanjšanje količine odpadkov, privarčujemo in ponudimo izdelkom novo priložnost z novo uporabno vrednostjo ter tako vsaj malo omilimo posledice nespametne potrošnje in preprečimo nastajanje odpadkov. December je mesec pretirane nakupovalne mrzlice, ki dodatno bremeni okolje in družinski proračun, zato vabljeni, da (ponovno) skupaj razmislimo o nakupovalnih navadah," pravi Derlink.

Popravila in modna industrija FOTO: Shutterstock

Na obeh dogodkih bodo obiskovalci na praktičnih delavnicah preizkusili, kako lahko rabljene materiale ponovno uporabimo in spremenimo v nekaj novega, opisuje: "V Velenju bomo plastične vrečke za enkratno uporabo spreminjali v trpežnejši material za izdelavo novih predmetov (peresnic, toaletnih torbic ipd.), v Goriški knjižnici pa bomo uporabili kar stara oblačila. Ker bo program na obeh lokacijah kar pester, so vsi, ki bi se radi naučili, kako lahko s trajnostnimi navadami tudi privarčujejo, toplo vabljeni."

Kot je še izdal, se bodo na obeh dogodkih lahko obiskovalci okrepčali, za pečen krompirček pa ne bodo plačali z denarjem, temveč s svojim mnenjem, kako naj je videti knjižnica reči v njihovem mestu.

Kaj vse se bo dogajalo?

V Velenju ob 12. uri pripravljajo tudi trajnostno modno revijo z dijaki Šolskega centra Velenje in okroglo mizo na temo trajnostne, odgovorne potrošnje ter trajnosti v Velenju. V SAŠA inkubatorju bodo pripravili razstavo trajnostnih daril (ptičja krmilnica, domači izdelki iz tekstila ipd.). Sprehodili pa se boste lahko po različnih delavnicah, kjer se boste lahko preizkusili v trajnostnem aranžiranju daril, izdelavi novega izdelka iz odpadnih vrečk kot primer t. i. upcyclinga.

Pripravili bodo tudi izmenjevalnico otroških igrač in oblačil. V šiviljskem kotičku se boste lahko naučili, kako doma opraviti manjše šiviljske popravke in kako oblačila inovativno nadgraditi z modnimi detajli. Strokovnjaki pa bodo opravljali tudi diagnostiko in popravila elektronske opreme. Center ponovne uporabe Velenje bo pripravil svojo ponudbo izdelkov, na ogled bo tudi razstavni kotiček ŠIK Butik in kotiček ZEOS. Kaj pa v Novi Gorici? Potekala bo zanimiva delavnica z otroki Zbiramo spomine in ne reči, mladi ekologi bodo lahko izdelali igrače in decembrske dekoracije, potekala pa bo tudi izmenjevalnica predmetov.