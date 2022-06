V Sloveniji skopa ponudba okolju prijaznih zvezkov

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 05.06.2022, 18:39

Čeprav šolarje čaka še brezskrbno poletje, bo kmalu zopet napočil čas nakupa novih šolskih potrebščin. Zvezki, ki se znajdejo na slovenskih prodajnih policah, so dovolj kakovostni, a najmanj prepričajo s svojo okoljsko naravnanostjo, ugotavljajo pri Focusu in Zvezi potrošnikov Slovenije.

Okoljska organizacija Focus in Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) sta pred novim šolskim letom opravili testiranje zvezkov. Ti, kot ugotavljajo, lahko starše kar močno udarijo po žepu, saj nekateri med njimi stanejo tudi tri evre, v povprečju pa prebivalec Slovenije šolsko leto kupi od deset do trideset zvezkov. Ugotovili so, da je ponudba zvezkov na trgovinskih policah kakovostna in da v tem pogledu večje razlike med njimi ni. A, kot izpostavljajo v društvu za sonaraven razvoj Focus, ponudba ni najbolj okolju prijazna. V trgovinah namreč niso zasledili veliko zvezkov, ki bi imeli zaupanja vredne oznake. Kot kažejo rezultati pa bi lahko manj zvezkov imelo tudi plastificirane platnice. Kot je namreč praksa, šolarji svoje zvezke še naknadno ovijajo, in pri tem praviloma izberejo še dodaten plastični ovitek, kar za okolje ni najboljša novica.

Kako trajnostna je ponudba zvezkov na slovenskem trgu? FOTO: Dreamstime

Le redkim pomembne okoljske oznake

Kot je povedal Boštjan Okorn iz ZPS, je pri nakupu najbolj pomembno merilo videz platnic, nato število listov in debelina listov, poleg tega pa je četrtini najbolj pomembna cena. Kot ugotavljajo, je le redkim pri nakupu zvezka pomemben okoljski vidik, ki ga dokazujejo okoljske oznake in certifikati. Kot poudarjajo, bi lahko že pri sami izbiri šolskih potrebščin, otrokom z okolju prijazno izbiro predstavili okolju prijaznejša dejanja. "Starši imajo pri izbiri zvezkov pomembno priložnost, da otroku pojasnijo, da s svojo odločitvijo vpliva tudi na okolje – lahko izbere zvezek, ki ima manjši negativni vpliv na okolje, ali pa takega, ki okoljskega vidika sploh ne upošteva. Ob tem se seznani s pomenom oznak in certifikatov na izdelkih. Tovrstna izbira se nadaljuje tudi pri izbiri materiala za ovijanje zvezkov, kjer lahko šolar pokaže svojo spretnost in ustvarjalnost z ovijanjem zvezkov v star papir, koledarje, blago ali druge materiale, ki so do okolja prijaznejši kot plastični ovitki," poziva Nina Tome iz društva Focus.

Katere oznake potrjujejo, da je zvezek okolju prijazen?

Kot izpostavljajo pri ZPS, prav preprosto to preverjanje ni bilo, saj večina zvezkov nima nobenih podatkov o tem, kako je papir izdelan. Glede na videz in strukturo so skupaj z laboratorijem zaključili, da je vsaj del papirja recikliran, pri čemer je reciklaža izvedena iz izbrane surovine in ne, denimo, iz papirja, ki ga zbiramo na ekoloških otokih.

Fant pripravlja šolsko torbo FOTO: Dreamstime

Le dva zvezka sta imela Certifikat FSC mix, kar pomeni, da sta deloma izdelana iz recikliranega papirja. Kot še pojasnjujejo pri ZPS oznaka Ecolabel pove, da je les, namenjen izdelavi primarnega (nerecikliranega) papirja, iz trajnostno upravljanih gozdov. V Sloveniji nimamo papirnice, ki bi se ponašala z oznako Ecolabel. Kot še izpostavljajo, so naleteli še na eno oznako, in sicer ’Izdelano v podnebno nevtralnem podjetju’, a pri tem gre, kot pravijo ’za kupovanje odpustkov: Podjetje namreč še vedno ustvarja izpuste, ki prispevajo k topli gredi (kar je povsem običajno, temu se žal ne moremo izogniti), a hkrati z določenimi dejanji prispeva k temu, da se ti izpusti (bolj ali manj) izničijo: "Potrošniške in okoljske organizacije tovrstno kupovanje odpustkov ne prepriča, projektov, ki bi izničevali izpuste, bo prej ali slej zmanjkalo (pa tudi zemlje, na kateri bi posadili drevesa), zato takšnim oznakam ne namenjamo pozornosti in jih ne obravnavamo kot pozitivne."

Prav tako so v zvezkih odkrili kemikalije, glavni vir so optična belila, zaradi katerih je papir videti še bolj bel, a v resnici zato prinaša tveganje pri uporabi: "Zelo resnega tveganja pri njihovi uporabi sicer ni, a glede na to, da se z zvezki srečujemo vsak dan in da jih uporabljajo predvsem otroci, previdnost ni odveč. Zato je bolje izbrati tiste, pri katerih prenosa optičnih belil nismo odkrili," so sklenili pri ZPS. Ko se odpravite v nakup novih zvezkov za svoje šolarje, ZPS in Focus svetujeta, da dajte priložnost predvsem zvezkom z okoljskim certifikatom in oznakami. Predstavite svojim otrokom, kako lahko s trajnostnimi izbirami tudi sami prispevajo k bolj zdravemu planetu. Vsako dejanje šteje.Zvezke zavijte v odslužene koledarje, plakate, časopise. Naj izražajo kreativnost vaših otrok, sklenejo.