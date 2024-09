V Sloveniji prva polnilnica na svetu, iz katere teče voda brez mikroplastike

Anja Kralj / 28.09.2024, 8:44

Iz naših pip teče tudi mikroplastika. Tri slovenska podjetja so se odločila stopiti v boj proti tej plastični težavi sedanjosti in prihodnosti. Skupaj so razvili trajnostno tehnološko inovacijo – prvo polnilnico vode brez mikroplastike na svetu. Z vodo brez mikroplastike se tako zdaj lahko pohvalijo v zdravilnem gaju Tunjice nad Kamnikom.

Tudi voda, ki priteče iz naših pip, vsebuje skrito, a neželjeno sestavino – mikroplastiko. Mikroplastični delci so definirani kot delci plastike, manjši od petih milimetrov, nanoplastični delci pa so manjši od enega mikrometra ali ene milijardinke metra. So tako majhni, da lahko preidejo skozi človekov prebavni sistem in pljuča, vstopijo neposredno v krvni obtok in od tam v organe, vključno z možgani in srcem. Mikroplastika je prisotna tako v plastenkah, steklenkah in tudi vodi iz pipe. Voda se onesnaži tudi preko zraka, največji vir mikroplastike v vodi pa so avtomobilske pnevmatike in vlakna iz oblačil, pripoveduje direktor podjetja Aqua Lab Hakim El Khiar.

Delci mikroplastike iz vode iz ljubljanskega vodovoda pod mikroskopom FOTO: Aqua Lab

Pokaže nam mikroskopske posnetke vode iz različnih evropskih mest, prav v vsakem pa lahko opazimo črne lise, ki predstavljajo mikroplastiko. "V vsakem vzorcu pitne vode po Evropi smo našli vlakna mikroplastike in fragmente avtomobilskih pnevmatik," našteva. Seveda se količina mikroplastičnih delcev od vzorca do vzorca razlikuje.

images FOTOGALERIJA 1 / 5 Vzorci vode z mikroplastiko FOTO: Luka Kotnik chevron-left chevron-right

Človek je mikroplastiki najbolj izpostavljen prav s pitjem vode in drugih pijač iz plastenk ter preko zraka z dihanjem. Rezultati študije, objavljene v reviji ameriške Nacionalne akademije znanosti (NAS), so pokazali, da en liter vode v plastenki povprečno vsebuje med 110.000 in 370.000 delcev plastike. Od tega je bilo okrog 90 odstotkov delcev nanoplastike, ostalo pa mikroplastike, je poročala STA.

Kako mikroplastika pride v pitno vodo?

Da je mikroplastika tudi v vodi iz pipe, je presenetilo tudi ekipo Aqua lab. Kot pripoveduje sogovornik, so do tega odkritja prišli povsem po naključju. Podjetje je razvijalo filtre za odstranjevanje mikroplastike iz odtočne vode pralnih strojev, pri tem pa so naredili tudi hiter test za ugotavljanje mikroplastike. Uporabili so ga tudi na pipi in presenečeni ugotovili, da je mikroplastika prisotna na vsaki pipi, kjer so ga izvedli. Potem so raziskovali dalje in ugotovili, da je tudi v vseh ustekleničenih vodah prisotna mikroplastika. A kako mikroplastika onesnaži pitno vodo? Kot pojasnjuje sogovornik, pri polnjenju steklenic onesnaženje pride preko zraka. Do onesnaženja iz zraka pa lahko pride tudi v vodovodu, dodaja.

Direktor podjetja Aqua Lab Hakim El Khiar FOTO: Luka Kotnik

Prva polnilnica vode brez mikroplastike na svetu

Ko so prepoznali ta problem, so se povezali s podjetjem MIK Celje, kjer proizvajajo tudi sisteme za filtracijo zraka. Skupaj so razvili rešitev, ki so jo prvič na svetu preizkusili na malem izviru sredi neokrnjene narave v zdravilnem gaju Tunjice pri Kamniku. Tam zdaj v steklenice polnijo prvo vodo na svetu, za katero lahko trdijo, da ne vsebuje mikroplastičnih delcev. To je rezultat sodelovanja med tremi slovenskimi podjetji – Nattura, Aqua Lab in MIK.

Direktor podjetja MIK ter inštituta dr. Petra Novaka Vladan Mladenović FOTO: Luka Kotnik

"To je zelo pomembna prelomnica. Na našem inštitutu Petra Novaka združujemo ideje in tehnologije, ki so prikaz trajnostnega razvoja. Usmeritev podjetja Mik je namreč trajnostnost – kakovost bivanja vseh nas," je izpostavil predsednik Business Cluba Zlatorog Celje in direktor podjetja MIK ter inštituta dr. Petra Novaka Vladan Mladenović. Kot se spominja, so se zato takoj, ko so jim ponudili sodelovanje pri tej posebni ideji, odzvali: "Z odprtimi rokami smo s sistemom čiščenja zraka pristopili k reševanju problema odstranjevanja mikroplastike iz vode. To je lep prikaz, kako lahko različne tehnologije in sodelovanje med različnimi podjetji prispevajo k trajnostnosti in življenjskemu pomenu, kot je voda."

Katja Jelovčan FOTO: Luka Kotnik

Kot opisuje El Khiar, je takšen postopek polnjenja vode zelo kompleksen. "Polnilnico smo morali zapreti in zagotoviti sterilno okolje. Sistem za filtracijo zraka v prostoru namreč preprečuje, da bi delci mikroplastike pri polnjenju prišli v vodo. Kontaminacijo vode pa preprečujemo s posebnimi filtri."

Voda brez mikroplastike FOTO: Luka Kotnik

"Prva polnilnica izvirske vode brez mikroplastike na svetu ni le tehnološka inovacija, ampak odgovor na globalni izziv onesnaževanja s plastiko. Verjamem, da bo to imelo dolgoročen, pozitiven vpliv na okolje," pa je prepričana vodna somelierka Katja Jelovčan iz Zdravilnega gaja Tunjice. Kot pripoveduje, se je njeno navdušenje nad vodo rodilo, ko je njen oče odkril izvir vode, ki se je izkazala za še posebej blagodejno za človeško počutje. Razlog za to je, da teče po plasteh mivke in vsebuje številne minerale. Ko je izvedela, da tudi vode v steklenici vsebujejo mikroplastiko, je to v njej vzbudilo radovednost in željo po tem, da ponudijo vodo brez mikroplastike, pravi. Zato so se pridružili zgodbi o prvi polnilci vode brez mikroplastike na svetu. In ponosna je, da so prve kapljice vode brez mikroplastike pritekle prav iz njihove polnilnice.

V prihodnosti tudi vodovodi?

V bližnji prihodnosti bo to zelo aktualno, saj je mikroplastika povsod okoli nas, je prepičan El Khiar. Kot pravi, želijo rešitev razširiti tudi na javne vodovode: "Računamo, da bomo lahko nadgrajevali že obstoječe polnilnice in seveda vodovode. Tudi v vodovodnih vodah smo našli mikroplastiko, vemo, kako se ta ujame vanje in na kakšen način nadgraditi vodovode, da mikroplastike v vodi ne bi bilo." Kot ocenjuje, ne gre za velike vložke, se bodo pa občine seveda same morale odločiti za takšno investicijo, dodaja.