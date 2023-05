V Franciji odslej tudi uradno prepovedani krajši notranji leti

TRAJNOSTNO

A.K. / 23.05.2023, 18:52

V Franciji je tudi uradno začnela veljati prepoved notranjih letov na kratke razdalje. V skladu z vladnim odlokom potovanja, ki jih je možno v manj kot dveh urah in pol opraviti z vlakom, tako ne smejo biti več opravljena z letalom. Francija je prav tako omejila uporabo zasebnih letal za kratka potovanja, s ciljem, da bi naredila promet bolj zelen, trajnosten in pravičen za prebivalstvo.

V Franciji tudi uradno niso več dovoljeni notranji leti, če lahko z vlakom potniki pot opravijo v manj kot dveh urah in pol. Zakon bo tako večinoma izključil letalska potovanja med pariškim letališčem Orly in mesti Nantes, Lyon in Bordeaux, piše Euronews.

Vlak v Parizu FOTO: Shutterstock

Francoski minister za promet Clément Beaune je ob tej priložnosti poudaril, da država ne more več tolerirati, da bi superbogati uporabljali zasebna letala, medtem ko javnost zmanjšuje stroške, da bi se soočila z energetsko krizo in podnebnimi spremembami.

Ko se bodo železniške storitve še izboljšale, pa bodo lahko dodali še več okolju prijaznih povezav, na primer med Parizom Charles de Gaulle ter Lyonom in Rennesom, pa tudi potovanja med Lyonom in Marseillom. Trenutno namreč poti z vlakom med temi destinacijami ne izpolnjujejo kriterijev za prepoved, ker vlaki do letališč v Parizu in Lyonu potnikom ne dovoljujejo prihoda zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

Za zamenjavo notranjih letov z železniško povezavo morajo železniške storitve namreč izpolnjevati določene pogoje. Novi zakon določa, da morajo biti železniški prevozi na isti progi pogosti, pravočasni in z dovolj dobrimi povezavami, da zadostijo potrebam potnikov, ki bi sicer potovali z letalom, in sposobni prenesti povečanje števila potnikov. Ljudje, ki se odpravijo na takšna potovanja, bi morali imeti možnost, da opravijo odhodno in povratno vožnjo z vlakom isti dan, še zapoveduje zakon.

Letališče Orly FOTO: Shutterstock

Sprememba je del francoskega zakona o podnebju iz leta 2021. Ko so bili ukrepi prvič objavljeni, sta jim nasprotovala Zveza francoskih letališč (UAF) in evropska podružnica Mednarodnega sveta letališč (ACI Europe). Člen Evropske uredbe o zračnem prevozu sicer navaja, da lahko država članica, "kjer obstajajo resni okoljski problemi, omeji ali zavrne uveljavljanje prometnih pravic, zlasti kadar drugi načini prevoza zagotavljajo zadovoljivo storitev".

Letalski promet prispeva med 2,5 in tri odstotke vseh globalnih izpustov ogljikovega dioksida. Kot so za naš portal že povedali v Društvo za sonaraven razvoj Focus, je letenje podnebju najbolj škodljiv način prevoza. V letu 2018 je prispevek zračnega prometa k vsem letnim emisijam toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek, dosegel približno 6 odstotkov: "V evropskih državah, kjer pogosteje letimo, je ta delež še večji. Kljub temu letalska industrija želi, da verjamemo, da letalstvo predstavlja le 2 odstotka svetovnih emisij. Toda to ni celotna slika, saj vplivi letenja na podnebje niso omejeni samo na izpuste CO2. Emisije drugih onesnaževal, ki se med letenjem izpuščajo na višjih nadmorskih višinah, so bile v letu 2018 krive za kar dve tretjini vseh vplivov letenja na podnebje. Druga okoljska vpliva letenja, ki sta bolj vezana na območja v neposredni bližini letališč, sta tudi zvočno onesnaženje ter onesnaženje zraka in vode."

Letenje bode v oči tudi z vidika globalne neenakosti, poudarjajo. Le odstotek svetovnega prebivalstva povzroča 50 % emisij komercialnega letalstva, medtem ko več kot 80 % svetovnega prebivalstva še nikoli ni letelo. Omejevanje letenja je tako pomembno tudi z vidika podnebne pravičnosti, saj bodo najrevnejši prebivalci najbolj občutili posledice podnebnih sprememb, čeprav prispevajo najmanj emisij.