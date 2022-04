V Evropi se obeta največji 'detoks' škodljivih kemikalij doslej

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 25.04.2022, 15:26

EU je razkrila načrt za največjo prepoved nevarnih kemikalij doslej. Omejili bi lahko uporabo do 12.000 snovi, so razkrili danes. Kmalu bi lahko v Evropi s posebno shemo tako prepovedali oziroma omejili na tisoče potencialno škodljivih kemikalij, ki se nahajajo v otroških igračah, plenicah, kozmetiki, barvah, lakih, embalaži ... Medtem ko številni strokovnjaki ambicioznost EU podpirajo in pozdravljajo, v kozmetični industriji svarijo, da bi takšna omejitev pomenila zmanjšanje raznolikosti izdelkov za potrošnike.

Znanstveniki opozarjajo, da je kemično onesnaževanje na našem planetu prestopilo mejo, ki lahko pomeni točko preloma za ekosisteme. Onesnaženje s kemičnimi snovmi na rob izumrtja potiska številne živalske vrste, raziskovalci ga povezujejo tudi z nižanjem stopnje rodnosti in dvema milijonoma smrti na leto.

Kemikalije najdemo tudi v veliki večini kozmetičnih izdelkov, med katere ne spadajo samo dekorativni izdelki, ampak tudi izdelki za osebno higieno in nego. FOTO: iStock

Vsak dan uporabljamo izdelke, ki vsebujejo kemikalije, kot so detergenti in čistila, občasno tudi barve in lake. V mesu, žitih, sadju in zelenjavi se nahajajo ostanki pesticidov, četudi v večinoma majhnih, še dovoljenih koncentracijah. Ko kupujemo predelano hrano in različne pijače, tudi te vsebujejo dodatke kemikalij, ki imajo nalogo zagotoviti daljše trajanje, boljši vonj, okus in videz. Podobno velja tudi za kozmetična sredstva, oblačila, pohištvo in ostalo, smo že večkrat poročali.

Evropska Unija je danes objavila nov ambiciozen načrt za omejitev številnih škodljivih snovi v izdelkih, ki jih potrošniki uporabljamo praktično vsak dan in ki pomeni prvi korak k reševanju te problematike. S tem je napovedala boj številnim škodljivim kemičnim substancam, ki ogrožajo zdravje ljudi in planeta. Na shemi prepovedanih snovi naj bi pristale številne toksične substance, ki so jih doslej povezali s povečanim tveganjem za nastanek raka, hormonskimi motnjami, debelostjo, diabetesom in drugimi boleznimi, piše Guardian.

Če bi shemo sprejeli v celoti, bi to pomenilo največjo prepoved škodljivih kemikalij doslej. Načrt se prvič doslej osredotoča na celotne razrede kemičnih snovi, vključno z vsemi zaviralci gorenja, bisfenoli, PVC plastiko, strupenimi kemikalijami v plenicah za enkratno uporabo in kemikalijami PFAS, ki jih poznamo tudi pod imenom 'večne kemikalije'.

Vse to bo uvrščeno na "seznam" snovi, ki jih bo Evropska agencija za kemikalije obravnavala in odločala o njihovi omejitvi. Seznam se bo redno pregledoval in posodabljal pred revizijo uredbe EU o dosegu za kemikalije, ki je predvidena za leto 2027. Kemikalije, opredeljene v novem dokumentu, vključujejo snovi, ki jih denimo uporabljajo v embalaži za shranjevanje živil, plenicah za enkratno uporabo in PAH, ki se med drugim najde v granulah za otroška igrišča.

Nekatere kemikalije najdemo tudi v otroških pleničkah. FOTO: Shutterstock

Tatiana Santos iz Evropskega okoljskega urada ocenjuje: "Kemični nadzor v EU je običajno zelo počasen, vendar EU načrtuje najbolj drzen detox, kar smo jih videli doslej. Lobisti petrokemične industrije so šokirani nad tem, kar je na mizi. EU obljublja izboljšanje varnosti skoraj vseh proizvedenih izdelkov in hitro znižanje obremenjenosti šol, domov in delovnih mest s kemikalijami in škodljivimi snovmi."

Kot smo že poročali, kemikalije sicer najdemo tudi v veliki večini kozmetičnih izdelkov, med katere ne spadajo samo dekorativni izdelki, ampak tudi izdelki za osebno higieno in nego, izdelki za sončenje in drugi. Kozmetični izdelek, ki je dostopen na trgu, mora biti sicer varen za zdravje ljudi, a se lahko klub temu pri potrošniku pojavijo neželeni učinki, kot so izpuščaji na obrazu, občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, ki ga lahko povzroči sestavina v kozmetičnem izdelku. A prepoved se ne bi nanašala zgolj na kozmetično industrijo, ampak še na številne izdelke, kot so barve, čistila, pesticidi, lubrikanti ,...

Načrt sicer vzbuja precej razburjenja v kozmetični industriji, kjer trdijo, da bi osredotočenost sheme na skupine kemikalij lahko vplivala na izdelke visokega cenovnega razreda, kot so kreme za sončenje in parfumi, v katerih so lahko uporabljajo številne sintetične snovi. Kot opozarjajo to lahko pripelje do tega, da bo potrošnikom na trgu na voljo manj raznolika ponudba izdelkov. A kot poudarja Santosova, se je industrija že dlje časa, več desetletij, izogibala regulaciji in nadomeščanju škodljivih snovi. Trenutno je na svetu registriranih več kot 190 milijonov sintetičnih kemikalij.