V Dubaju z odpadnimi školjkami gradijo umetne grebene

Karmelina Husejnović / 18.01.2022, 12:29

Kaj storiti z ostanki morske hrane, še posebej z lupinami školjk? To so se spraševali v restavracijah v Dubaju, kjer so doslej ti odpadki romali na odlagališča. Skupaj z lokalno šolo pa so našli rešitev za ponovno uporabo tovrstnih odpadkov: lupine školjk so vrnili tja, od koder so prišle, v morje. Iz njih gradijo koralne grebene.

"Vsak mesec pripravimo okoli 50.000 ostrig," pravi Joey Ghazal iz dubajske verige restavracij The Maine. Lupine školjk so v preteklosti večinoma odvrgli in so pristale na deponijah odpadkov vse, dokler se niso povezali s šolo Arbor School in so se skupaj lotili okoljevarstvenega projekta.

Šolarji omenjene šole namreč iz ostankov školjk gradijo koralne grebene v morju blizu meje z Abu Dabijem. Doslej so restavracije iz omenjene verige projektu priskrbele že več kot 250.000 ostankov školjk.

Projekt pripomore tudi k zmanjševanju odpadkov hrane. Školjke, ki bi sicer postale nepotreben odpadek, pa imajo zdaj novo življenje, saj pomagajo zgraditi strukture, v katerih svoj habitat lahko najdejo morske živali in rastline.

"Rabljene školjke ostrig pošljemo učencem šole Arbor, ki jih nato zberejo v gargurjih, ki so nezakonite ribje pasti, ki jih je zasegla vlada," pravi Ghazal, ki je tudi soustanovitelji projekta. Nekaj, kar sicer uporabljajo za siromašenje morja, bo zdaj pomagalo morsko dno obogatiti s koralami. "V bistvu jih uporabljamo kot biološke gradnike za to, da ustvarimo umetne grebene," je poudaril.

Lupine školjk sicer najprej za tri do šest mesecev postavijo na sonce, da se posušijo. S tem namreč zagotovijo, da na školjkah ne ostanejo organske snovi, bakterije ali paraziti. Šele nato jih uporabijo za gradnjo grebenov. Zberejo jih v mreže in nato previdno potopijo na dno morja. Grebene gradijo na območjih, kjer predvidevajo, da je veliko ličink ostrig.

Idejo za projekt so dobili pri podobnih projektih po svetu, med drugim projekt Milijarda ostrig, ki poteka v New Yorku in katerega cilj je, da do leta 2035 ustje reke Hudson znova naselijo z ostrigami.

Ben Hren, ki na šoli Arbor otroke poučuje o okolju, pravi, da mlajše generacije postavljajo podnebje na vrh pomembnih tem. "V 40 letih poučevanja sem pogosto opazil, da otroke zanimajo okoljske težave," pravi učitelj. Vendar pa, kot pravi, smo v zadnjih letih spoznali, da zgolj zanimanje za tovrstno tematiko ni več dovolj. "Pomembno je, da lahko pomagamo ustvariti priložnosti za otroke, da si ustvarijo takšno prihodnost, kot si jo želijo," je poudaril.

Upa, da se bodo podobnih projektov lotili tudi v drugih delih Združenih arabskih emiratov in širše v regiji. "Upam, da bomo nato začeli opažati veliko razliko v kakovosti vode in bomo zaznali pomembne izboljšave v morskem življenju," pravi.

Podnebne spremembe usodne za koralne grebene

Svetovni koralni grebeni so v zadnjih letih utrpeli izjemno škodo. Raziskava iz leta 2017 je pokazala, da je kar 73 odstotkov vseh koral v regiji izumrlo zaradi množičnega beljenja. Ta se dogaja zaradi sprememb v temperaturi morja oziroma oceanov, ki povzroči stres pri koralah in te posledično izženejo žive alge, s katerimi sicer živijo v sožitju.

Koralni greben FOTO: Shutterstock

Znanstveniki ocenjujejo, da se zaradi podnebnih sprememb tveganje za beljenje koral vsako leto poveča za okoli štiri odstotke.

Zaradi beljenja so korale izpostavljene številnim boleznim, zaradi katerih pogosto tudi odmrejo. Izumiranje koral pa ima lahko hude posledice za številne morske organizme, ki so odvisni od koralnih grebenov. Pogosto so koralni grebeni dom za tisoče različnih morskih vrst.

Koralni grebeni imajo tudi pomembno vlogo pri zaščiti obale, saj zmanjšujejo moč valov, preden ti dosežejo območje obale.