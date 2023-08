Velik uspeh: ugodna vozovnica v Nemčiji postala pravi hit

TRAJNOSTNO

A.K. / 26.08.2023, 14:53

Ekstremno vreme, ki to poletje pustoši ne le pri nas, ampak po celotni Evropi, je jasen pokazatelj, da tako ne moremo več nadaljevati. Eno od področij, kjer imamo velik potencial za spremembo, je transport. In Nemčija že drugo poletje zapored preizkuša, kako se cenejše vozovnice za javni transport obnesejo na poti do bolj učinkovitega sistema, ki bi pritegnil več uporabnikov. Od maja letos so Nemcem na voljo ugodne vozovnice, ki so, glede na prve rezultate, pravi hit. In to dokazujejo tudi številke.

Nemčija je prvega maja uvedla enotno vozovnico za javni promet, ki naj bi v luči visoke inflacije nekoliko razbremenila denarnice potrošnikov ter jih spodbudila, da bodo v skrbi za okolje dali prednost javnemu prevozu. Za mesečno vozovnico je treba odšteti 49 evrov, je poročala STA.

Deutschlandticket FOTO: Shutterstock

Vozovnica, imenovana deutschlandticket, ponuja neomejen dostop do vožnje z avtobusi in podzemno železnico po državi, kot tudi z lokalnimi in regionalnimi vlaki. Z njo se ni mogoče peljati le z vlaki in avtobusi na dolgih razdaljah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nemški minister za promet Volker Wissing je ob uvedbi vozovnice novost že označil za "največjo reformo javnega prevoza v nemški zgodovini".

'Velik uspeh'

Shema za povečanje uporabe javnega prevoza v Nemčiji je bila od maja do konca julija že razglašena za "velik uspeh", je pisal Euronews. Kot je povedala izvršna direktorica Deutshe Bahn Evelyn Palla, jim je z uvedbo Deutschlandticket v vrednosti 49 € na mesec uspelo doseči 25-odstotno povečanje števila potnikov na regionalnih vlakih Deutsche Bahna. Kot je pojasnila, je to, če številke primerjajo z aprilskimi, preden je bila uvedena ugodnejša vozovnica, velik uspeh. Enake besede je uporabil tudi nemški minister za promet Volker Wissing.

Deutschlandticket FOTO: Shutterstock

Podatki o prodaji Deutsche Bahna pričajo o tem, da Nemci, odkar je v prodaji takšna vozovnica, uporabljajo javni transport za potovanja na občutno daljše razdalje. Poleti so še posebej priljubljene turistične destinacije – poti na obalo in v gore. To potrjuje, da shema ljudem omogoča sprejemanje bolj trajnostnih potovalnih odločitev med počitnicami, dodaja Evelyn Palla. Pri tem sicer priznavajo, da je porast v določeni meri tudi posledica počitniškega časa. Prvi rezultati so torej obetavni, a kot poudarja, prvi trije meseci še niso dovolj za natančno sliko o učinkovitosti vozovnice. Že lansko poletje pa so v Nemčiji ponudili posebne vozovnice za devet evrov, ki so prav tako požele velikanski uspeh.

Evropa ima največjo priložnost, da zniža svoj ekološki dolg prav na področju transporta, je za naš portal že pojasnil znanstvenik Allesandro Galli.

Področje transporta je poleg izpustov toplogrednih plinov, ki so glavno gonilo podnebnih sprememb, tudi grožnja za javno zdravje. Kot smo že večkrat izpostavili, je vzroke onesnaženja zraka, glavni je nedvomno promet, praktično nemogoče odstraniti. Onesnaženemu zraku, dejavniku tveganja za nastanek bolezni, je stalno ali občasno izpostavljen vsak prebivalec velikih mest Evrope. V Evropi je približno 90 % mestnega prebivalstva izpostavljenega prekomernim vrednostim prašnih delcev, NO2, O3 in benzena.

Nemške vozovnice FOTO: Shutterstock

Ocenjuje se, da v Evropi od 40.000 do 130.000 ljudi na leto umre za posledicami izpostavljenosti onesnaženemu zraku, katerega vzrok je promet. V Franciji, Švici in Avstriji so ugotovili, da lahko šest odstotkov vseh smrti na leto pripišejo izpostavljenosti onesnaženemu zraku, kar je dvakrat več kot število žrtev prometnih nesreč. Ocene o številu umrlih in obolelih za posledicami izpostavljenosti onesnaženemu zraku so podcenjene, saj temeljijo na rezultatih študij, v katerih so preučevali le kratkotrajne učinke onesnaženja. Številke so še večje, svarijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).