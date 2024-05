Tudi letos akcije soobiranja 'jagod večne mladosti', ki so združile Slovenijo

Anja Kralj / 23.05.2024, 21:36

Sibirske borovnice, haskap jagode ali modri kovačnik. Tri poimenovanja za jagode večne mladosti, ki so bile še lani zelo neznano jagodičevje v slovenskem prostoru. Z veliko akcijo so lani združile Slovenijo. Pridelovalci so namreč zaradi odpovedi pogodbe potrebovali hitro in množično pomoč pridnih rok pri obiranju in prodaji hranil in vitaminov polnih jagod. Zaradi lanskega uspeha so se letos pridelovalci odločili, da bodo namesto sklepanja pogodb, znova organizirali akcije soobiranja teh zanimivih plodov po Sloveniji, nastala pa je tudi pisana paleta novih inovativnih izdelkov iz haskapa. Obiranju se lahko pridružite maja in junija.

Haskap jagode so prava vitaminska bomba. Vsebujejo izjemno veliko vitamina C, kalija, železa, magnezija, bakra, fenolnih spojin, antocianinov, karotena, folne kisline in drugih antioksidantov. Ponekod jih zaradi izjemne vitaminske in mineralne sestave imenujejo tudi 'jagode večne mladosti. Lahko jih pojeste sveže, lahko jih zamrznete, lahko naredite marmelade, džeme, uporabite v pecivih, sladoledih. Lahko jih shranite za več let s pomočjo liofilizacije, našteva Irena Rotar iz Ekoci Slovenija. "Še do lani zelo neznano jagodičje v slovenskem prostoru, je z našo akcijo sprožilo val interesa strank za haskap jagodičje, ta izjemno nutrietov poln sadež, kot tudi interes strank za samooskrbo domačih in razvoj novih izdelkov," je povedal Zoran Petrovič iz Haskap d.o .o.

Haskap jagode FOTO: Shutterstock

Odlični lanski rezultati navdih za novo sezono sooskrbovalnice

Lani so haskap jagode združile Slovenijo, ko je bilo treba v nekaj dneh obrati ogromne količine haskapa, potem ko je pridelovalec čez noč ostal brez pogodbe z odkupovalcem. "Lanski odzivi so nas izjemno pozitivno presenetili, saj je večina nasadov, ki so se vključili v našo akcijo, svoj pridelek razprodala," se spominja Irena Rotar. Dosežene cene haskapa so bile zadovoljive tako za kupce kot za predelovalce. Kmetje so imeli pravočasno pobran pridelek, kupci tudi tisti, ki si želijo sonaravno pridelano hrano, sami pa nimajo dovolj zemlje da bi si vse pridelali sami ali pa zato nimajo pogojev in so za zdravo hrano pripravljeni tudi kaj narediti, pa so bili zelo zadovoljni s takšnim načinom sooskrbe, strne lanske vtise. Nekateri so spletli še trdneje vezi s kmetovalci in spoznali somišljenike v dobrem vzdušju, ki je potekalo na akcijah soobiranja, kar pa nekaterim velikokrat pomeni več kot le materialno korist, poudarja.

Haskap jagode FOTO: Shutterstock

Namesto pogodb so se rodili številni novi izdelki: vino, liofizirane haskap jagode, džemi, marmelade ....

Letos so zato znova organizirali več sooskrbivalnic haskap jagod Desetinka s kmeti, ki želijo sodelovati. Akcije bodo potekale tako v Savinjski dolini, na Gorenjskem, Notranjskem in celo na Hrvaškem blizu mejnega prehoda Središče ob Dravi, je povedala.

Pod okriljem Sooskrbovalnice Desetinka bo tako potekalo v maju in juniju obiranje haskap borovnic po regijah. Kot poudarja Rotarjeva, na ta način obujajo tudi tradicije naših prednikov – ko je kmet podaril tistim, ki so mu pomagali pri delu del pridelka. Pri obiranju borovnic haskap vam tako kmet podari 10 odstotkov od nabranih sadežev. Če naberete 10 kilogramov vam pridelovalec podari kilogram. Če pa želite še več sadežev, kot ste jih nabrali, pa lahko pri kmetu kupite sadeže po najmanj 10 % znižani ceni.

Zaradi lanske dobre izkušnje samoobiranja haskapa se mnogi pridelovalci letos namreč niso odločili, da bi se pogodbeno vezali za odkup borovnic, ampak da se bodo raje sami lotili trženja s samoobiranjem in direktno pridelavo v džeme, marmelamede, sok. Eden izmed pridelovalcev se je celo odločil za iskanje novih poti in ustvaril prvo vino na svetu iz Haskapa. Inovativno prvo vino na svetu iz jagod haskap, ki dosega zelo visoko ceno na trgu, je plod slovenskega znanja in je na predstavitvi vin v Milanu požel ogromno zanimanja, izpostavlja Rotarjeva.

Pridelki iz Haskapa FOTO: Shutterstock

Letošnja letina Haskap jagod se pričakuje v količini 40 ton, napoveduje Rotarjeva. Obira se od sredine maja do konca junija, odvisno od sort, lokacije in vremenskih pogojev. Seveda je sveže, lastno nabrano sadje najslajše, svetuje. Zrelo nas na grmih lahko počaka do 10 dni, zato je v resnici zelo malo časa za obiranje tega vitaminskega pridela. Veliko pridelovalcev pa se je lani odločilo, da bodo dali haskap borovnice tudi liofilozirati, kar pomeni, da so v takšni oblili uporabne in polne vitaminov še dolgo časa, še pove Rotarjeva.