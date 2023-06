Tramvaj, ki je postal premikajoča se zelena oaza

TRAJNOSTNO

15.06.2023

V belgijskem mestu Antwerpen so se lahko potniki zapeljali na prav posebnem tramvaju. Zelena oblika prevoza je za en dan postala dobesedno zelena. Prevozno sredstvo je zasijalo v zelenih barvah, saj so enega izmed tramvajev preoblekli v bujen vrt. Namen pa: navdihniti prebivalce, da bi zaživeli bolj zeleno življenje.

Potniki, ki so se prejšnji teden zapeljali s tramvajem v belgijskem mestu Antwerpen, so se znašli v živo zelenem raju. Tramvaj, ki vozi po liniji 1, so za en dan preoblikovali v bujen mobilni vrt z rastlinami, ki so se bohotile na vsakem razpoložljivem mestu tramvaja, poroča EuroNews. Rastline so postavili med sedeže, na okna in celo na streho tramvaja.

Vožnja z njim je bila, kot so za Euronews povedali tisti, ki so se zapeljali z zelenim tramvajem, pravi užitek. A naravna okrasitev tramvaja ni bila namenjena le boljšemu počutju potnikov, ampak je bila del projekta, v katerem so ljudi spodbujali, da bi postali bolj zeleni, prebivalce mesta pa so želeli spodbuditi k urbanemu vrtnarjenju. Tako bi skupaj pripomogli k bolj zdravemu življenju v mestu, so pojasnile lokalne oblasti. S spremembo 35 metrov dolgega tramvajskega vagona v premikajoči se vrt upajo, da so navdihnili ljudi h kreativnemu razmišljanju o tem, da lahko vsak prostor z nekaj domišljije postane zelena oaza sredi mesta.

Zeleni tramvaj FOTO: District Antwerpen

Prebivalce mesta mestne oblasti na različne načine spodbujajo k ozelenjevanju površin. Tako vsem nadobudnim urbanim vrtnarjem denimo ponujajo brezplačne rastline za vzpostavitev vrtov na fasadah. Tisti, ki živijo v centru mesta, lahko brezplačno dobijo rastline, ki jih lahko po lastni želji zasadijo in obesijo na fasade, hiše, ulice, med hiše. Občina ponuja tudi finančno pomoč tistim, ki želijo kupiti zbiralnik za deževnico. Lani so s takšnimi spodbudami prebivalce uspeli prepričati, da je nastalo več kot 200 takšnih vrtov. Učinek pa želijo s takšnimi odmevnimi akcijami še povečati.

Zelene površine namreč pomagajo pri blažitvi učinkov mestnih toplotnih otokov. Mestni toplotni otoki so področja (stavbe, parkirišča, ulice brez dreves ...), ki so znatno toplejša od okoliških (zelenih) območij. Pregrete stavbe ter površine iz betona in asfalta zadržijo veliko toplote, ki jo po sončnem zahodu začnejo oddajati v okolico, zato se MTO-ji niti ponoči ne ohladijo. Razlika v temperaturi zraka med MTO-jem in okolico lahko doseže tudi do 5 stopinj Celzija. Višje temperature zaradi večje potrebe po hlajenju in s tem povezane porabe energije povečujejo onesnaževanje ter vplivajo na omejene vodne vire. Pomenijo stres za organizme in povzročajo oziroma povečajo zdravstvene težave. Za najranljivejši del prebivalstva, kot so ostareli, otroci, nosečnice, pa so lahko celo usodne.

Podoben primer dobre prakse se nahaja tudi blizu nas – avstrijska prestolnica Dunaj. Več kot 1500 prebivalcev avstrijske prestolnice sodeluje v pobudi Vrtnarjenje za vogalom. Vsi, ki si želijo prebuditi vrtnarja v sebi, lahko posvojijo gredico okoli mestnih dreves in jo zasadijo z rastlinami, ki poskrbijo za lepši videz in večjo biotsko pestrost mesta. Urbanim vrtičkarjem pa bo na voljo še ena nekoliko nenavadna lokacija – mestno pokopališče.

Zasajene gredice okoli dreves ne polepšajo le ulic in sosesk, ampak prispevajo k biotski raznovrstnosti, prispevajo k urbani klimi, približajo naravo v gosto pozidanih mestih in ustvarjajo zavest o našem okolju, ki ga je vredno varovati, poudarjajo v predstavništvu mesta Dunaj.