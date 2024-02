Referendum: bo parkiranje za terenska vozila v Parizu trikrat dražje?

Anja Kralj / 02.02.2024, 14:25

Februarja bodo Parižani odšli na referendum. Odločali bodo o tem, ali bodo morali vozniki terencev za uro parkiranja precej globlje seči v žep. Kot kaže ena izmed raziskav javnega mnenja, prebivalci mesta zelo podpirajo novi ukrep, ki bi obremenil lastnike vozil, ki močno obremenjujejo okolje in so tudi nevarnejši za vožnjo.

"Terenci (t. i. SUV-ji) so veliki porabniki goriva, imajo visoke izpuste CO2 in so zelo nevarni za ostale udeležence v prometu. Nakup in uporaba tovrstnih vozil je v veliki meri posledica zavajajočih oglasnih sporočil avtomobilske industrije, ne pa dejanskih mobilnostnih potreb. Študije namreč kažejo, da se v kar 90 % primerov terenska vozila uporabljajo na asfaltu, le slabih 10 % pa jih je uporabljenih na terenu. Z vožnjo takega vozila v mestu se povzroča prekomerno onesnaževanje, razen tega pa so takšna vozila dokazano nevarnejša za vožnjo kot manjša vozila," opozarjajo v društvu za sonaraven razvoj Focus.

Terensko vozilo FOTO: Shutterstock

Kot poudarjajo v organizaciji Clean Cities and Respires, terenska vozila porabijo več kot 20 % več goriva kot povprečni avtomobili, če pa so udeleženi v trčenju s pešcem ali kolesarjem, se tveganje smrtnih žrtev poveča za 30 %. Več prispevajo tudi k emisijam nevarnih delcev (59 % več PM10 in 45 % več PM2,5), saj so težja in povečujejo obrabo pnevmatik.

Ura parkiranja bi se lahko potrojila

Kot poročajo francoski mediji, bi se lahko ura parkiranja za terenska vozila v strogem centru kar potrojila na 18 evrov in na 12 evrov drugod po mestu, so razkrile mestne oblasti. O tem bodo prebivalci Pariza odločali 4. februarja. Pariška županja Anne Hifalgo je pojasnila, da je nov ukrep namenjen za zelo draga vozila, ki jih vozijo ljudje, ki doslej še niso pripravljeni spremeniti vedenja, ki je nujno za boljšo skupno prihodnost. "Terenska vozila v povprečju stanejo med 6000 do 7000 več kot običajni avtomobili. Raziskave avtomobilskih podjetij kažejo, da jih kupujejo najbogatejši ljudje z visokimi dohodki," dodaja podžupan David Belliard, ki se v Parizu ukvarja z mobilnostjo. Izpostavil je, da bo ta ukrep torej usmerjen proti najbogatejšemu sloju voznikov, sredstva pa bodo porabljena za prilagajanje podnebni krizi.

Nova tarifa bi veljala za lastnike motorja z notranjim zgorevanjem ali priključnega hibrida, ki tehta 1,6 tone ali več, ali električnega vozila, ki tehta nad dve toni. Ne bodo pa veljale za vozila v lasti meščanov v 'domačih' parkirnih conah.

Raziskava, ki jo je pred referendumom naročila organizacija Clean Cities and Respire, kaže, da naj bi 61 % Parižanov podpiralo idejo, so zapisali v sporočilu za javnost: "Več kot šest od 10 prebivalcev se strinja z zvišanjem parkirnine za terence, ki bolj onesnažujejo okolje." Raziskava je pokazala, da ima 56 odstotkov vprašanih slabo mnenje o terenskih vozilih. Med razlogi za to pa so: zavzamejo preveč prostora, njihova vloga pri povzročanju onesnaženja zraka in njihov negativen vpliv na podnebno krizo, so navedli vprašani.

Ob vseh ukrepih izpusti enaki kot pred 12 leti: krivi vse večji avtomobili

Kljub velikim ambicijam in strogim zahtevam večina osebnih avtomobilov z motorjem z notranjim zgorevanjem na cestah EU še vedno izpušča enako količino ogljikovega dioksida kot pred 12 leti, pa je v poročilu pred kratkim ugotovilo Evropsko računsko sodišče. Po ugotovitvah revizorjev se dejanske, med vožnjo nastale emisije iz konvencionalnih avtomobilov, ki še vedno pomenijo skoraj tri četrtine novoregistriranih vozil, niso zmanjšale. V zadnjem desetletju se obseg emisij dizelskih avtomobilov ni spremenil, medtem ko se je pri bencinskih avtomobilih zmanjšal za 4,6 odstotka. Tehnološki napredek pri učinkovitosti motorja izničijo večja masa vozil in močnejši motorji, so v sporočilu za javnost zapisali na računskem sodišču, je poročala STA.