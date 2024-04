Vrata odprla velenjska Nucarnica: na policah parni sesalec, šivalni stroj ...

Anja Kralj / 21.04.2024, 11:23

Knjižnice reči v Sloveniji kot po tekočem traku odpirajo svoja vrata. Zdaj se jim je pridužila še Nucarnica v Velenju. Tam lahko uporabniki najdejo pestro ponudbo predmetov, ki si jih lahko zdaj izposodijo namesto, da bi jih morali kupiti. Največ zanimanja je požel parni sesalnik, Velenjčani so knjižnico reči že pozitivno sprejeli.

10. aprila je v Velenju odprla vrata Nucarnica, ki ponuja številne predmete, ki jih morda potrebujete le občasno in vam jih zato ni treba kupiti. Kaj vse lahko uporabniki najdejo v na novo odprti knjižnici reči v Velenju? V Nucarnici lahko, kot našteva Jošt Derlink iz Knjižnice reči, uporabniki že zdaj najdejo pestro ponudbo predmetov. Od projektorja, seta za karaoke, disco projektorja, šotora, do šivalnega stroja, vrtalnega stroja, sušilca sadja in cvrtnika na vroč zrak, našteva. Predmeti so razvrščeni v sedem kategorij: čiščenje, gospodinjstvo, orodje, šport/potovanje, tehnika, zabava in razno. Ponudbo, ki se bo še dopolnjevala, si lahko uporabniki ogledajo na spletni strani Nucarnice. Kot pove Derlink, so prebivalci Velenja že prepoznali namen tega in zabeležili so zelo pozitivne odzive. Kot pove, so zanimanje za izposojo zabeležili že ob najavi odprtja Nucarnice. Največ zanimanja je po njegovih besedah požel pralni sesalnik, ki pa je trenutno še na poti do Velenja.

Kakšna so pravila izposoje?

Ali se morajo včlaniti ali si lahko stvari izposodi vsak? Kot pojasnjuje Derlink, si predmete lahko izposodi vsak. Vsi z urejeno letno članarino (10 evrov bo treba odšteti za redno, 8 evrov pa za članarino s popustom), bodo ob izposoji poravnali le še simbolično uporabnino, vsi brez urejenega članstva pa bodo poleg uporabnine plačali še enkratno izposojnino. Zbrana sredstva bodo namenjena predvsem servisiranju in vzdrževanju predmetov. Predmete si bo možno izposoditi vsak delovnik med 8. in 18. uro. Vsak uporabnik bo seznanjen s splošnimi pogoji uporabe, namen katerih je zagotoviti, da se s predmeti ravna varno in odgovorno.

Police Nuncarnice bodo napolnili tudi s predmeti, ki so jih zbrali v zbiralni akciji. V njej so zbrali približno 25 predmetov, ki glede na izvedeno anketo odgovarjajo na želje občanov in so primerni za souporabo. Vse donirane električne in elektronske predmete je pregledal serviser in so tako v dobrem stanju za uporabo, zagotavlja Derlink. Poleg doniranih predmetov so iz lastnih sredstev zagotovili še nekaj predmetov, ki so s strani občanov dobili največ glasov (npr. vrtalni stroj, globinski sesalec in parni čistilec), ki so že v Nucarnici ali pa na poti v Nucarnico. Trenutno je na policah 35 predmetov, v naslednjih tednih pa se bo ta števila povzpela na okoli 50.

Zakaj raje izberimo izposojo predmetov?

Glavno načelo tako Nucarnice kot ostalih knjižnic reči je, da mora biti alternativa klasičnemu nakupu čim bolj dostopna in praktična za končnega uporabnika. Od uporabnikov ne moremo pričakovati, da bodo iskali alternative zgolj zato, ker je to prijaznejše do okolja. Pokazati jim je treba, da se njim osebno bolj "splača" izposoditi predmet, kot kupiti svojega. Z nakupom namreč privarčujejo denar, ki bi ga sicer porabili za nakup redko uporabljenih predmetov, prostor, ki bi ga ti predmeti zasedali večino leta ter čas, ki bi ga porabili za iskanje in nakup. Skozi pozitivno izkušnjo z izposojo nato pomagamo razmisliti uporabnikom, ali si je res potrebno vse lastiti in kakšne okoljske posledice za sabo prinese prekomerna potrošnja, pojasnjuje Derlink.

Doslej se je v Sloveniji vzpostavilo že sedem knjižnic (Tri v Ljubljani (Savsko naselje, Moste, Dravlje), Velenje, Kranj, Idrija in Radlje ob Dravi), že v kratkem sledita še dve (v Novi Gorici in Novem mestu (novomeška je sicer že začela z izposojami, čeprav še ni bilo uradne otvoritve)), še več pa se jih kuha v prihodnje. Vsi, ki bi želeli vzpostaviti nove knjižnice reči, se lahko javijo društvu Knjižnica Reči in z veseljem jim bodo pomagali.