Svetovni dan rinfuze: mali nasveti za velik učinek

TRAJNOSTNO

A.K. / 16.06.2023, 6:00

Vsako leto proizvedemo več kot 400 milijonov ton plastike, polovico za enkratno uporabo. Če bi bila plastika država, bi bila peta največja proizvajalka izpustov toplogrednih plinov. Žal pa embalaža za ponovno uporabo predstavlja manj kot dva odstotka na embalažnem trgu, poudarjajo v društvu Ekologi brez meja. Danes obeležujemo svetovni dan rinfuze. Tudi tokrat je cilj povezati na milijone ljudi po vsem svetu, ki si prizadevajo za preprečevanje onesnaževanja s plastiko, poudarjajo v društvu.

Kot pojasnjujejo Ekologi brez meja, na pobudo britanske organizacije City to sea 16. junija pozivajo k ponovni uporabi in nakupovanju z lastno embalažo, na rinfuzo. In geslo tega dne je: Zmanjšaj, ponovno uporabi, napolni, ponovi.

Pasta na rinfuzo FOTO: Dreamstime

"Najlažje boste začeli, če izdelke za enkratno uporabo (plastenke, vrečke itd.) nadomestite s trajnimi alternativami. Po nakupe na tržnico ali h kmetu se odpravite z lastno embalažo, ki vam bo prav prišla tudi v nekaterih običajnih trgovinah, kjer omogočajo nakup na rinfuzo na oddelkih delikatese, mesnice, ribarnice itd. Z nakupom pa lahko podprete tudi manjše trgovce, ki delno ali v celoti poosebljajo 'zero waste' filozofijo," svetujejo.

Organizacija City to sea pa je na svoji spletni strani ob tej priložnosti pripravila nekaj nasvetov, kako živeti bolj trajnostno življenje z manj plastike za enkratno uporabo. "Zmanjšanje našega plastičnega odtisa je odličen način za ukrepanje, svetovni dan rinfuze pa je odličen čas, da začnete z majhnimi spremembami. Potrebujemo namreč milijone ljudi, da vsi skupaj naredimo majhne spremembe, ki bodo imele velik učinek," izpostavljajo.

Rifuzl – trgovina brez embalaže FOTO: Damjan Žibert

Kot poudarjajo, pa zlato pravilo ostaja: Ni vam treba zavreči plastičnih predmetov, ki jih že imate. Raje jih čim dlje uporabljajte, preden se odločite za menjavo.

Nikamor brez plastenke za večkratno uporabo

Odličen način, da začnete z zmanjševanjem plastike za enkratno uporabo, je investicija v plastenko ali steklenico za večkratno uporabo. Na dolgi rok boste tako tudi prihranili, hkrati pa naredili pomemben korak za okolje. Namig: Ekologi brez meja so pripravili karto pitnikov, kjer se lahko odžejate ali napolnite svojo plastenko na javnih površinah.

Imejte svojo skodelico za 'tople napitke s seboj'

Letno na svetovni ravni porabimo približno 500 milijard skodelic kave za s seboj. To je dovolj, da bi z njimi 1360-krat obkrožili Zemljo, so izračunali. Reciklira se jih manj kot odstotek. Preostale zažgejo ali pa po le eni uporabi končajo na odlagališčih, svarijo.

Kava za s seboj FOTO: Profimedia

Skuhajte trajnostno kosilo

Industrija hrane za s seboj je velik onesnaževalec okolja. Takšna embalaža se največkrat pojavi v morjih in obalah. Zato poskusite omejiti število dni, ko naročate dostavo, poskusite s pripravo svojih obrokov. Pripravili smo vam številne nasvete, kako do bolj trajnostnega krožnika.

Sadje in zelenjava (in ostala pakirana hrana)

Izogibajte se sadju in zelenjavi, ki je oblečena v več slojev plastike. Kupujte v manjših trgovinah, kjer so na voljo papirnate vrečke ali še bolje – imejte svoje tekstilne vrečke za sadje in zelenjavo.

Počistite čistila, ki ne omogočajo ponovnega polnjenja

Na voljo je že veliko čistil z embalažo, ki jo je mogoče ponovno napolniti. Vaš dom bo tako čist, hkrati pa boste poskrbeli za čistejše okolje. Lahko pa se pozabavate tudi z naravnimi sredstvi za čiščenje, ki jih pripravite sami. Za začetek potrebujete le sodo bikarbono, limono in kis.

Shrambo napolnite v trgovinah brez odpadkov

Začimbe, sladkor, stročnice, testenine, oreščki ... Seznam živil, ki jih lahko nabavite v trgovini brez odpadkov, je dolg. Ne pozabite svoje embalaže, ki jo vedno znova napolnite. Uporabite lahko tudi steklene kozarce od marmelad, kompotov in podobno.