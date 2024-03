Ste kdaj očistili 'digitalno nesnago'?

Anja Kralj / 06.03.2024, 6:12

Kdaj ste nazadnje počistili svoj računalnik, mobilni telefon in tablico? Ali veste, da lahko, če izbrišete 100 GB podatkov iz svojih digitalnih naprav, prihranite toliko ekvivalenta CO2, kot če bi prevozili razdaljo med plažo v Strunjanu in ljubljanskim Vičem? Internet proizvede več emisij kot letalstvo, opozarjajo Ekologi brez meja. In če so nekoč organizirali najbolj znano čistilno akcijo pri nas Očistimo Slovenijo, zdaj pozivajo, da jo očistimo digitalnih odpadkov.

16. marca 2024 bo v Sloveniji potekala velika akcija Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov, so sporočili Ekologi brez meja. Kot se spominjajo, so leta 2018 akciji Očistimo Slovenijo rekli še zadnjič, a le slutili so, da nam bodo v prihodnjih letih preglavice povzročali nevidni odpadki. Ti se skrivajo v obliki datotek, e-sporočil in druge digitalne nesnage, opozarjajo.

Mobilni telefon FOTO: Shutterstock

Več emisij kot letalstvo

Kot izpostavljajo, internet proizvede več emisij kot letalstvo: "Ogljični odtis digitalnih aktivnosti se nanaša na količino toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti na internetu, vključno z brskanjem po spletu, pošiljanjem e-pošte, uporabo socialnih omrežij, prenosom datotek, gledanjem spletnih videoposnetkov itd. Digitalne storitve in infrastruktura, kot so podatkovni centri, omrežja in strežniki, zahtevajo veliko električne energije, kar povečuje njihov ogljični odtis," pojasnjujejo. Kot pravijo, naj bi po različnih ocenah digitalne tehnologije, vključno z informacijsko tehnologijo in komunikacijskimi omrežji, prispevale k 4 do 5 % svetovnih izpustov toplogrednih plinov v 2023, njihov delež pa zraste za približno 6 % na leto. To pa je že več izpustov, kot jih proizvede letalski promet.

Vsako leto internet in njegovi podporni sistemi proizvedejo 900 milijonov ton CO2 in nekatere študije ocenjujejo, da bo v desetletju internetno omrežje porabilo 20 % celotne svetovne energije, opozarjajo Ekologi brez meja.

Večine shranjenih podatkov ne potrebujemo

Posebej zaskrbljujoče pa je, da kljub temu, da povzročajo emisije, do kar 90 odstotkov podatkov, ki jih shranjujemo, po prvem shranjevanju nikoli več ne dostopamo, poleg tega podjetja običajno analizirajo le okoli 10 % podatkov, ki jih zberejo. Kot poudarjajo Ekologi brez meja, je pomembno, da naše digitalno okolje redno čistiš, saj le tako ohraniš življenjsko dobo svojih elektronskih naprav, znižaš stroške shranjevanja podatkov na strežnikih in izboljšaš svoje procese ter dosegaš večjo učinkovitost.

Računalniki FOTO: Shutterstock

Kako lahko sodeluješ?

Zato pozivajo k množičnem čiščenju elektronskih naprav, diskov in e-poštnih predalov v želji pobrisati kar se da veliko digitalne navlake. Čistiš lahko kadarkoli sam/a ali pa se organiziraš z družbo prijateljev, sorodnikov, sodelavcev. Ker pa se spremembe ne dogajajo čez noč, lahko čistiš in oddaš rezultate vse od februarja pa do 16. marca do 16. ure, nato pa bodo sešteli zbrisane GB in sporočili učinek, svetujejo. Poleg tega pa so pripravili tudi nekaj koristnih nasvetov za delo na internetu, s katerimi lahko uporabniki znižajo svoj okoljski odtis:

Svoje komuniciranje preko e-pošte zamenjaj z izbiro klepetalnikov (Messenger, Slack, Teams...).

Pri svojem e-podpisu odstrani grafike ali jih zamenjaj z lažjimi. Tvoje sporočilo bo jasno, e-podpis pa prijetno lahek.

Pošiljanje priponk zamenjaj z deljenjem datotek preko povezav.

Omeji število prejemnikov: Pred pošiljanjem sporočil razmisli o tem, kateri prejemniki so resnično pomembni. Prav tako ni vedno najboljša ideja odgovarjanje vsem prejemnikom "Reply all".

Izklopi kamero med spletnimi sestanki, sploh ko kdo deli zaslon, saj se s tem izogneš kar 96 % emisijam!

Datoteke dobro poimenuj, da jih boš zlahka našel/a. V datoteke lahko vstaviš pomišljaje med besedami, navedeš datum ali različico dokumenta.

Zaženi redno čiščenje diska, da odstraniš nepotrebne sistemske datoteke.

V oblaku hrani le najnujnejše in omogoči sinhronizacijo le za potrebne mape v različnih napravah.

Omogoči avtomatizirano brisanje zastarelih datotek, saj je življenje prekratko za ročno brisanje datotek, ki niso več aktualne in uporabne.

S kompresiranjem fotografij dobimo najboljše iz obeh svetov: ohranimo kakovost in pridobimo na prostoru.

Tudi videoposnetkom lahko zmanjšaš velikost: pred objavo preglej navodila, ki ti omogočajo varčno objavo brez izgube kakovosti.

Glej svojo najljubšo serijo ali videoposnetek v standardni kakovosti, saj pretakanje v visoki ločljivosti porabi 86 % več energije. Če na videoplatformah zgolj poslušaš glasbo, kakovost videa ni pomembna in jo nastavi na najmanjšo možno.

Namesto iskanja spletnih strani, ki jih pogosto uporabljaš, jih shrani med zaznamke, saj velik del spletnih iskalcev ni usmerjen v iskanje novih informacij, temveč nas vrača na spletne strani, ki smo jih že iskali, in s tem vsako novo iskanje povzroči emisije CO2.

Življenje velikokrat ni črno-belo, a vklop temnega načina bo za tvoje elektronske naprave pravi balzam, prav tako znižanje osvetljenosti zaslona.