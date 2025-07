Nekatere sončne kreme strupena grožnja za morske ekosisteme?

Ena izmed nedavnih raziskav opozarja, da je nujno treba dodatno raziskati vpliv krem za sončenje na morsko življenje. Kemična zaščita za našo kožo ima lahko namreč visoko okoljsko ceno. Kemične spojine oziroma filtri, ki blokirajo UV-žarke, lahko, kot kažejo prve ugotovitve, povzročijo beljenje koral in zmanjšanje plodnosti rib, so ugotovili raziskovalci.

Kemične UV filtre, ki jih vsebujejo kreme za sončenje, so doslej našli v morskih ekosistemih po vsem svetu, od obremenjenih turističnih krajev do bolj oddaljenih lokacij, kot je Antarktika. Te spojine lahko vstopijo v morske prostore neposredno, na primer s plavanjem, in posredno skozi prhe na plaži ali brisače, ki so bile uporabljene za sušenje kože, ki je bila namazana s kremo za sončenje. Glede na dostopne ocene se izdelki za zaščito pred soncem v svetovne oceane odplaknejo v presenetljivo velikih količinah. Ena izmed študij je izračunala, da ob predpostavki, da se izpere 50 % količine kreme, če povprečna oseba nanese 36 g kreme za sončenje s ponovnim nanosom enake količine po 90 minutah, lahko na eni sami plaži s 1000 obiskovalci v ocean vstopi kar 35 kilogramov sončne kreme, poroča Guardian.

Glede na novo poročilo pa je nujno potrebna nujna preiskava morebitnega vpliva kreme za sončenje na morske ekosisteme, poroča Guardian. Sredstva za zaščito pred soncem namreč vsebujejo kemične spojine, ki blokirajo sončne ultravijolične (UV) žarke. A zaščita za našo kožo ima lahko okoljsko ceno. Te kemične spojine lahko imajo negativen vpliv na morske ekosisteme. Kot ugotavljajo raziskovalci, lahko povzročijo beljenje in deformacijo koral in zmanjšanje plodnosti rib. Prejšnje raziskave so pokazale, da imajo nekatere kemikalije za zaščito pred soncem, ki filtrirajo UV žarke, škodljive učinke na ribe, želve in delfine, vključno z motnjami njihovega reproduktivnega sistema in da lahko škodujejo njihovemu razvoju.

V oceanih pristane presenetljivo veliko sončne kreme

V članku, objavljenem v Marine Pollution Bulletin, so preučili več kot 110 publikacij, povezanih z zaščito pred soncem, UV-filtri ter njihovim okoljskim in ekotoksikološkim vplivom. Ocenjuje se, da se samo na območjih koralnih grebenov vsako leto sprosti med 6.000–14.000 ton UV filtrov, zaradi česar znanstveniki poudarjajo vse večjo potrebo po celovitih študijah o učinkih onesnaženja s sončnimi zaščitnimi sredstvi na morsko življenje. "Trenutne raziskave so se le dotaknile vprašanja, kako lahko te kemikalije vplivajo na morsko življenje," za Guardian pripoveduje Anneliese Hodge, vodilna avtorica študije in doktorska raziskovalka v Plymouth Marine Laboratory in Univerzi v Plymouthu. Kot opozarja, je še posebej zaskrbljujoče, da gre za obstojna onesnaževala. Resnično moramo razumeti, kako te kemikalije medsebojno delujejo v morskem okolju in ali imajo možnost bioakumulacije v prehranjevalni verigi, pojasnjuje.

Kemikalije iz sončnih krem obremenjujejo tudi morski ekosistem v Sredozemlju