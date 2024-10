'Sončna' železnica v Švici: sončne celice bodo razgrnili kot preprogo

A.K. / 24.10.2024, 6:56

Startup v Švici je dobil zeleno luč za pilotni projekt t.i. solarne železnice. Razvili so odstranljiv sistem za namestitev sončnih kolektorjev na železniške tire. Po dolgih zamudah bodo pilotni fotovoltaični sistem naslednjo pomlad končno preizkusili na eni izmed prog.

V Švici naj bi prvič na svetu sončne celice kot preprogo razgrnili po železniških tirih. Švicarsko start-up podjetje Sun-Ways je dobilo zeleno luč za triletni pilotni projekt v zahodnem kantonu Neuchâtel, ki naj bi se začel z delom spomladi 2025, poroča Euronews.

Ker podnebna kriza zahteva, da pospešimo energetski prehod v Evropi, razvijalci vidijo velik potencial v nenavadnih površinah. Tako se za sončne sisteme najde vedno več prostora ob cestah in degradiranih območjih, ponekod pa eksperimentirajo z dodajanjem fotonapetostnih elementov tudi na železniške proge. Toda Sun-Ways je prvi, ki je patentiral odstranljiv sistem sončnih celic.

Takšna naj bi bila švicarska solarna železnica FOTO: Sun-Ways

"To bo prvič, da bodo sončne celice nameščene na železniški tir z vlaki, ki bodo peljali čeznje," je za pojasnil generalni direktor Sun-Ways Joseph Scuderi. Takšna inovacija je ključnega pomena, saj je treba železniške tire občasno tudi očistiti zaradi bistvenih vzdrževalnih del, zato je zelo pomembno, da lahko sončne celice s tirov odstranimo, pojasnjuje.

Kako bodo sončne celice razgrnili po progi?

Posebno oblikovan vlak bo med vožnjo po progi razgrnil plošče. Švicarsko podjetje bo za namestitev svojih odstranljivih sončnih kolektorjev uporabilo mehanski sistem. Vlak, ki ga je razvilo švicarsko podjetje za vzdrževanje tirov Scheuchzer, bo potoval po tirnicah in sproti polagal fotovoltaične panele. To je preprosto "kot preproga, ki se odvija," pojasnjujejo v podjetju. Ocenjujejo, da lahko takšen vlak namesti do 1000 m2 sončnih kolektorjev na dan.

A da so oblasti dale zeleno luč, ni bilo preprosto. Švicarski Zvezni urad za promet je lani zavrnil zahtevo kot previdnostni ukrep, toda po desetih mesecih gradnje in testiranja prototipov je Sun-Ways le pridobil dovoljenje za začetek uporabe tehnologije na odprti progi v Neuchâtelu.

Med triletno testno fazo bodo na 100-metrski odsek proge položili 48 plošč. Tako proizvedena energija pa se bo oddajala v električno omrežje in uporabljala za napajanje domov, saj bi bil njen prenos v železniške dejavnosti bolj zapleten postopek.

Podjetje ima sicer velike ambicije glede svojih ekoloških inovacij. Teoretično bi lahko plošče postavili po celotnem 5317 kilometrov dolgem švicarskem železniškem omrežju. Fotonapetostne celice bi pokrivale območje v velikosti približno 760 nogometnih igrišč, so optimistični.

Lani skoraj podvojitev instalacij novih sončnih elektrarn

Svetovni fotovoltaični trg strmo raste; leta 2010 je obsegal štiri odstotke sedanjega trga. Energija iz sonca prednjači med obnovljivi viri, lani je bilo od vse na novo instalirane proizvodnje iz obnovljivih virov 78 odstotkov proizvodnje iz sonca, investicije v fotovoltaiko so bile večje od investicij v ostale obnovljive vire skupaj, poroča STA.

Postavljanje sončne elektrarne na strehi FOTO: Shutterstock

V svetu je bilo sicer lani na novo instaliranih za 447 gigavatov (GW) sončnih elektrarn, kar je 87 odstotkov več kot predlani. Daleč največ novih zmogljivosti je bilo postavljenih na Kitajskem, za 253 GW, sledile so ZDA z 32 GW. Skupno je v svetu instalirane za 1,6 teravata (TW) proizvodnje elektrike iz sonca, ugotavlja združenje SolarPower Europe.

Povečanje je bilo po svetu neenakomerno razporejeno; 80 odstotkov novih zmogljivosti je bilo postavljenih v 10 državah. Na vrhu je Kitajska (253 GW), v deseterici so sledile ZDA (32,4 GW), Brazilija 15,4 GW), Nemčija (15 GW), Indija (12,5 GW), Španija (8,9 GW), Japonska (6,2 GW), Italija (5,2 GW), Avstralija (5,1 GW) in Nizozemska (4,9 GW).

Novoinstalirane zmogljivosti bi pokrile več kot polovico letnih potreb po elektriki v Indiji ali celotno letno porabo Švedske, Nizozemske, Belgije, Finske, Češke, Avstrije, Portugalske in Grčije skupaj, so v današnjem sporočilu ponazorili v evropskem združenju fotovoltaične industrije SolarPower Europe, ki je član svetovnega združenja Global Solar Council.

Kot so pojasnili, za primerjavo novoinstalirane moči in porabe elektrike po državah upoštevajo, da dejanska proizvodnja energije iz sončnih elektrarn znaša 17 odstotkov največje možne zmogljivosti teh elektrarn, kot ocenjuje Mednarodna agencija za obnovljive vire enegije (IRENA).