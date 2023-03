'Solarne' nogavice iz simpatičnih 'volnenih kosilnic'

TRAJNOSTNO

A.K. / 16.03.2023, 6:00

150 'volnenih' kosilnic oziroma 'solarnih ovc' v avstrijski prestolnici, je dobilo še dodatno častno funkcijo. Simpatične živali so postale promotorke sončne energije. Iz njihove volne bodo izdelali prav posebne nogavice. Za ročno izdelane nogavice, ki na ustvarjalen način promovirajo obnovljive vire energije, pa bo treba imeti nekaj sreče. Zadeti jih bo mogoče le v nagradnih igrah.

Na območju sončne elektrarne, ki več kot 4900 gospodinjstev oskrbuje z okolju prijazno elektriko, v dunajskem okrožju Donaustadt prebiva 150 ovc, ki na podnebju prijazen način skrbijo za urejenost okolice. Leta 2021 je dunajsko energetsko podjetje Wien Energie v okrožju Donaustadt postavilo takrat največjo sončno elektrarno v Avstriji, na področje pa so naselili tudi 150 ovc pasme jura, ki v vlogi naravnih kosilnic na okolju prijazen način skrbijo za urejenost travnatih površin: "Sončni paneli so nekoliko dvignjeni, kar ovcam omogoča večjo dostopnost pri košenju, hkrati pa jim v poletni vročini zagotavlja senco in v deževnih dneh suho zavetje. Solarne ovce, kot jih imenujejo na Dunaju, so po novem prevzele dodatno vlogo in bodo tudi prave promotorke trajnostne sončne energije v Donaustadtu," so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani. Območje opisujejo kot pravo kraljestvo za ovce, ki jim ne manjka nič, saj tu torej živijo zaščitene pred soncem in prispevajo k biotski raznovrstnosti območja.

Kot opisujejo, so simpatične volnene kosilnice pred kratkim prevzele tudi dodatno nalogo in postale promotorke trajnostne sončne energije: "Podjetje Wien Energie bo v sodelovanju z regionalnimi proizvajalci in dunajsko DJ-ko Anno Ulrich iz njihove volne izdelalo 200 parov solarnih nogavic."

Inovativne 'solarne' nogavice: ustvarjalen način za promocijo obnovljivih virov energije

Cilj projekta je na ustvarjalen način izpostaviti pomembnost obnovljivih virov energije. V sodelovanju z regionalnimi proizvajalci so izdelali 200 parov nogavic iz volne solarnih ovc, ki so tako rekoč stranski produkt sončne energije. Vse nogavice imajo tudi kodo QR, tako da bodo njihovi lastniki poleg toplih nog imeli tudi dostop do zabavnih živalskih vsebin. Zaradi omejene količine bo ročno izdelane nogavice mogoče osvojiti samo v nagradnih igrah, so še razkrili. Kot so sporočili ustvarjalci, bodo imeli lastniki nogavic tako dvojno korist: ljubke video vsebine in tople noge za prijetno preživljanje vikendov na kavču. Anna Ullrich pa je prepričana, da je to, da volna ovc z največjega avstrijskega sončnega polja spregovori sama zase, kreativen način za posredovanje informacij javnosti.

Solarne nogavice FOTO: Predstavništvo mesta Dunaj v Ljubljani

Na Dunaju kopica trajnostnih projektov

Avstrijska prestolnica je sicer znana po razcvetu trajnostnih in zelenih projektov. Na Dunaju se tako nameravajo v bodoče ogrevati tudi s pomočjo geotermalne energije. Po trenutnih načrtih bodo z vrtanjem začeli leta 2024, geotermalna toplarna pa naj bi začela obratovati leta 2026. Po trenutnih ocenah dunajskih oblasti bi elektrarna lahko oskrbela okoli 20.000 gospodinjstev, smo že poročali. Po ocenah pristojnih bi lahko elektrarna proizvedla 20 megavatov energije, kar je dovolj za preskrbo okoli 20.000 gospodinjstev, pri tem pa ne bi proizvajala škodljivih toplogrednih plinov.

Avstrija je cilj zmanjševanja izpustov CO2 kot kaže vzela zelo resno. Po tem, ko so avgusta 2021 prvič registrirali več novih avtomobilov na hibridni in električni pogon kot takšnih, ki jih poganjata dizel ali bencin, so se zdaj osredotočili tudi na taksiste. Na Dunaju bodo tako kmalu vozili le še okolju prijaznejši taksiji.

Avstrijske taksiste po letu 2025, kot smo poročali, čakajo velike spremembe, saj naj bi dovoljenje za obratovanje dobili le še taksiji z ničelnimi stopnjami emisij toplogrednih plinov. Na Dunaju 99 odstotkov taksijev še ni električnih, zato se je mesto priključilo pilotnemu projektu, ki predvideva električne taksije in prav posebno tehnologijo polnjenja.

Dunaj bo za ogljično nevtralno prihodnost namenil 100 milijonov evrov

Dunaj velja za eno izmed evropskih prestolnic, ki jih klimatske spremembe najbolj ogrožajo. Do leta 2050 bi se lahko temperatura v mestu zvišala za kar 7,6 stopinje, so, kot smo poročali, izpostavili na predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani.

Mesto Dunaj bo v prihodnjih letih sicer svojim okrožjem namenilo 100 milijonov evrov za subvencioniranje različnih okoljskih projektov, kot so ozelenjevanje, hlajenje, senčenje ter urejanje vodnih in zelenih površin. Mesto želi preprečiti toplotne otoke, do leta 2040 pa postati ogljično nevtralno.

V boju proti klimatskim spremembam bo avstrijska prestolnica svojim okrožjem do leta 2025 vsako leto namenila 20 milijonov evrov za subvencije različnih projektov. Gre za doslej najobsežnejši program subvencij za okoljske rešitve v zgodovini Dunaja, so dodali v sporočilu za javnost.