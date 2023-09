Pritrjeni zamaški na plastenkah, mleku: učinkovit okoljski ukrep?

Anja Kralj / 22.09.2023, 7:05

Doslej ste se zagotovo že srečali s plastenko ali embalažo mleka, ki ima po novem pritrjen pokrovček. Se sprašujete, ali je ukrep, ki je posledica evropske uredbe, v resnici učinkovit za naš planet? Plastični pokrovčki so peti najpogostejši odpadek na plažah po vsem svetu, okoljsko škodo pa povzročajo na več načinov. Manj zamaškov v naravi je tako vsekakor dobra novica za naš planet.

Kot ocenjujejo v društvu Ekologi brez meja, takšen ukrep k manj proizvedene plastike res ne bo prispeval, bo pa nedvomno prispeval k manj onesnaževanja s plastiko v naravi: "Plastični pokrovčki so namreč peti najpogostejši odpadek na plažah po vsem svetu, ki ne kazijo zgolj okolice, so vir mikroplastike in kemikalij, ampak ogrožajo tudi številne živali."

Ali je to z vidika okoljevarstva boljša rešitev kot doslej? Kako učinkovita je in ali si lahko obetamo uspeh iz tega ukrepa? Kot meni dr. Marinka Vovk iz Centra za ponovno uporabo, je uvajanje pokrovčkov s plastenk iz okoljskega vidika lahko učinkovito, če so zasnovani in izdelani z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Nekateri načini, kako lahko takšni pokrovčki prispevajo k okoljski učinkovitosti, vključujejo zmanjšanje odpadkov, povečano trajnost, zmanjšana je potreba po enkratni uporabi, meni: "Uvajanje pokrovčkov s plastenk iz okoljskega vidika je lahko pozitivno, če je del celovitega pristopa k zmanjševanju vpliva plastike na okolje in spodbujanju trajnostne rabe virov."

Takšna pakiranja sicer poznajo tudi v tujini, kjer so bili ponekod že pred leti pritrjeni na embalaži. Pritrjeni zamaški pa so tudi na večjih embalažah za večkratno uporabo, kar prispeva k temu, da se zamašek ne izgubi, spomni.

Kako škodljivi so zamaški za okolje?

Kot poudarja dr. Vovkova, odvrženi zamaški, kot so plastični pokrovčki, lahko povzročijo škodo okolju na več načinov. Prvi je onesnaževanje morja in obale: "Zamaški, ki končajo v morju ali ob obalah, predstavljajo nevarnost za morsko življenje in okolje. Morske živali, kot so ptice, ribe in morski sesalci, lahko zamenjajo zamaške za hrano ali se vanje zapletejo, kar lahko privede do poškodb ali smrti."

Nadalje se plastični zamaški sčasoma razkrajajo na manjše delce, ki postanejo mikroplastika. Te majhne delce lahko najdemo v vodi in tleh, kar vpliva na ekosisteme in lahko vodi do biološke akumulacije plastike v prehranjevalnih verigah, pojasnjuje. Zamaški predstavljajo tudi nevarnost za morske plovbe: "Zamaški, ki plavajo po vodnih površinah, lahko predstavljajo nevarnost za plovila, saj lahko povzročijo poškodbe trupov ali propelerjev." Odvrženi zamaški so pogosto viden del okoljskega onesnaženja, kar lahko negativno vpliva na estetiko krajine in okolice ter prispeva k splošnemu občutku umazanije in zapuščenosti.

Prav tako pomenijo neustrezen izkoristek virov. Kot spomni dr. Vovkova, proizvodnja in odstranjevanje plastičnih zamaškov namreč zahteva vire, kot so nafta in energija. Ko se zamaški odvržejo, se ti viri zapravijo, namesto da bi jih reciklirali ali ponovno uporabili. Procesi, povezani z izdelavo, transportom in razgradnjo plastičnih zamaškov, lahko prispevajo k emisijam toplogrednih plinov, kar lahko poslabša podnebne spremembe, svari.

'Ključno je zmanjšanje embalaže za enkratno uporabo'

V Centru ponovne uporabe se ukvarjamo s ponovno uporabo in dokazujemo, da je celo ladijske kontejnerje, ki so pogosto embalaža samo za enkratno uporabo, mogoče znova uporabiti, in sicer za bivališča in poslovno rabo ali za prosti čas, izpostavlja Vovkova: "Zato je za manjšanje embalaže za enkratno uporabo, kot so plastenke, ključnega pomena za zmanjšanje količine odpadkov in negativnega vpliva na okolje, da se njihova poraba zmanjša."