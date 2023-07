Ogljične izravnave: pranje vesti ali delujoč model?

TRAJNOSTNO

29.07.2023

Ste že kdaj pri rezervaciji potovanja ali pri spletnem nakupu označili okence, ki vas poziva, da nekaj evrov namenite za ogljično izravnavo? Pa veste, kaj to pomeni? Ste prepričani, da zato na drugem koncu sveta uspeva bujno drevo? Pomislite še enkrat in preverite, kaj konkretno sploh pomenijo programi ogljične izravnave.

Turistična sezona je v polnem teku in pri nakupu tako avtobusnih kot letalskih vozovnic lahko pri različnih ponudnikih doplačamo simboličen delež za t. i. ogljično izravnavo. Kaj pravzaprav ta ogljična izravnava pomeni, kaj z njo potrošnik plača? Odgovore smo poiskali pri društvu za sonaraven razvoj Focus. Kot pojasnjujejo, lahko podjetja ali posamezniki kupijo ogljične izravnave, s katerimi nadomestijo emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri njihovih dejavnostih. V teoriji gre torej za nevtralizacijo prispevka h globalnemu segrevanju, a resnično stanje je precej drugačno.

Najbolj priljubljeno sajenje novih dreves

Ogljične izravnave se izvajajo s projekti, ki zmanjšujejo ali shranjujejo emisije ogljika. Obstaja veliko različnih projektov, od tistih v gozdarstvu do projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Najbolj priljubljeno je sajenje novih dreves. Drevesa namreč med rastjo absorbirajo ogljikov dioksid iz zraka in ga shranjujejo. V tem primeru je ideja ustvarjanje novega ponora ogljika.

V primeru podjetij bodo ta prek posrednika, ki vodi enega od teh projektov, kupila določeno količino izravnav, ki bodo predstavljale količino emisij CO2, ki jo želijo nadomestiti. Tudi nekatere blagovne znamke uporabljajo orodje ogljične izravnave, ko pravijo, "vsakič, ko kupite enega od naših izdelkov, posadimo eno drevo". To bi torej pomenilo, da ljudje prispevajo k razvoju okoljskih in navarovarstvenih projektov, ki bi jim omogočili, da povzročajo izpuste CO2, ne da bi prispevali h globalnemu segrevanju. Vendar je realnost seveda drugačna, opozarjajo pri Focusu.

Lahko v celoti nevtraliziramo emisije leta?

Ali bi recimo, če bi se za izravnavo hipotetično odločilo celotno letalo, dejansko omilili podnebni vpliv, ki ga bo imel let? Kot odgovarjajo pri Focusu, bi bilo to morda mogoče, če bi bili v pravljici, v kateri bi vsak projekt ogljične izravnave vodil v konkretno absorpcijo CO2 ali preprečitev prihodnjih emisij, in če bi govorili le skozi prizmo emisij toplogrednih plinov. Toda v resnici mnogi od teh projektov niso učinkoviti in ne nevtralizirajo toliko CO2, kot trdijo. Francoski ekonomist Alain Karcenty govori celo o "iluziji": "Ogljične izravnave ustvarjajo iluzijo, da bi lahko s sajenjem ali varovanjem gozdov nevtralizirali in izničili emisije CO2. V primeru leta bo večina emisij, ki jih povzroči, ostala v ozračju več sto let, kar pomeni, da bi potrebovali veliko dreves, ki bi te izpuste shranila za več sto, celo več tisoč let. Težava pa je v tem, da nikoli ne bomo mogli zagotoviti, da bodo ta drevesa živela dovolj dolgo in skladiščila emisije CO2 dovolj dolgo, da bi v celoti nevtralizirala emisije tega leta," izpostavljajo pri Focusu.

Prostora za neomejeno sajenje dreves ni

Prav tako moramo upoštevati, da nimamo prostora za neomejeno sajenje dreves, opozarjajo pri Focusu – še posebej ob aktualnih stopnjah urbanizacije in širjenja površin za intenzivno kmetijstvo: "Največja težava za Karcentyja v zvezi s temi ogljičnimi izravnavami pa je dejstvo, da daje ljudem vtis, da je njihova vest čista – da lahko svoje "ogljične grehe" izbrišejo z domnevnim sajenjem dreves, za kar so plačali nekaj denarja. Medtem ko je nujno drastično zmanjšati izpuste, ne pa jih kompenzirati. Na nek način gre v vsakem primeru za zeleno zavajanje: industrije, ki onesnažujejo, in njihove blagovne znamke lažejo svojim strankam s tem, da podpirajo projekte ogljične izravnave, ki hipotetično in domnevno posredno absorbirajo njihove izpuste CO2. Ti projekti so se izkazali za neučinkovite in celo problematične z vidika varstva okolja in človekovih pravic."

So ogljične izravnave v resnici nevarne?

Ali lahko s sajenjem mladih dreves sploh nadomestimo vplive na okolje, ki jih povzročamo s potrošništvom? Velikokrat ogljično izravnavo ponujajo denimo spletni trgovci. Kot poudarjajo pri Focusu, projekti ogljičnih izravnav niso pravo orodje za spopadanje s podnebnimi spremembami: lahko so le en majhen del rešitve. Prednostna naloga ostajajo znižanje izpustov, odrast in spremembe v sistemu in načinu življenja, so prepričani.

Ogljične izravnave so zato pravzaprav nevarne, menijo v Focusu. Tudi če je shema zastavljena dobro, je s podnebnega vidika lahko celo slabša, kot če ne bi storili ničesar, svarijo pri Focusu: "Če ljudje mislijo, da so njihove dejavnosti, ki povzročajo emisije ogljika, izravnane, si operejo roke in so zadovoljni, saj da tako varujejo planet. A v resnici se v ozadju, za kuliso zavajajočih oznak, odvija vse po starem. " Pri ogljičnih izravnavah gre za preusmerjanje pozornosti, so prepričani: "Pri nakupu nam ni treba razmišljati o spremembi nakupovalnih navad in prekomerni potrošnji, saj podjetje kar namesto nas opravi razmislek in še ponudi rešitev. Npr. sajenje dreves, ki naj bi izničilo vse morebitne negativne vplive na okolje, ki jih je proizvodnja in prodaja izdelka povzročila. A tovrstne sheme le redko nadomestijo nastale emisije, hkrati pa so lahko problematične tudi z vidika lokalne biotske raznovrstnosti. Če je proces pogozdovanja slabo zastavljen, lahko naredi več škode kot koristi."