So lahko olimpijske igre res trajnostne? V prihodnosti brez gledalcev?

Anja Kralj / 06.08.2024, 14:12

Organizatorji v Parizu obljubljajo najbolj zelene olimpijske igre doslej. Pa so lahko tako veliki dogodki zeleni? Tudi vedno več športnic in športnikov je v boju proti podnebni krizi glasnih – izražajo skrb glede vpliva tekmovanj, na katerih tekmujejo. Razmišljati bo treba o nekoliko drugačnih ukrepih – kot so prestavitve termine na manj vroče mesece in o gledalcih le pred televizijo, če želimo v prihodnosti čim bolj zmanjšati vpliv velikih športnih dogodkov, pravita Gaja Brecelj in Renata Karba iz Umanotere.

Kot ocenjujeta sogovornici, bodo te olimpijske igre verjetno res imele manjši vpliv kot prejšnje, a bo ta vpliv še vedno zelo velik. Pri tem ju veseli, da je vedno več športnic in športnikov v boju proti podnebni krizi glasnih – izražajo skrb glede vpliva tekmovanj, na katerih tekmujejo, in spodbujajo ukrepe: kot športniki imajo ogromen mobilizacijski vpliv, zato je dobro, da jih vedno več aktivno sodeluje pri naslavljanju podnebne krize – kot glas in/ali kot zgled.

Olimpijske igre v Parizu FOTO: AP

Izpostavljata, da ni zelo verjetno, da bi bili tako veliki dogodki, kot so olimpijske igre, resnično lahko trajnostni: "Da bi to lahko dosegli, bi morali dogodek močno zmanjšali, kar bi že po naravi zmanjšalo njegov okoljski odtis z zmanjšanjem velikosti in potrebne nove infrastrukture. Zmanjšale bi se tudi emisije iz prevozov, ki predstavljajo velik delež ogljičnega odtisa mednarodne prireditve. Naslednji korak bi lahko bil, da bi igre potekale izmenično v istih mestih in tako bi bila vsa potrebna infrastruktura že vzpostavljena."

Razmišljanje o prestavitvi termina v mesece, ko temperature niso tako visoke

Organizatorji letos tako obljubljajo bolj trajnostne igre. Kot naštevata, načrtujejo ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje; okoljsko komponento trajnostnosti (predvsem zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z igrami v Londonu in Riu, zmanjšanje porabe materialov in preprečevanje odpadkov), ukrepe za gospodarsko trajnostnost (lokalno gospodarstvo, kmetijstvo) in za socialno trajnostnost (delovna mesta, uporaba objektov po zaključku iger in druga zapuščina iger za lokalno in širšo skupnost).

Najbolj zveneča obljuba je prepolovitev ogljičnega odtisa glede na predhodne igre, kar je velika naloga. Je pa še vedno daleč od tega, kar bo treba doseči do 2050, tj. vsaj 90-odstotno zmanjšanje emisij, poudarjata sogovornici.

Organizatorji so denimo napovedali tudi, da bodo organizirali igre brez klimatskih naprav. A ta zaveza je spodletela, še preden so se igre začele. Organizatorji so naročili 25.000 klimatskih naprav za olimpijsko vas. Kot poudarjata sogovornici, mora biti zdravje vsekakor na prvem mestu in tudi dejstvo, da bodo poletja vedno toplejša, kar pomeni, da bi bilo treba, da bi se temu lahko izognili, dogodek prestaviti na termin, ko temperature niso tako visoke.

Največji odtis transport – olimpijske igre brez gledalcev?

Največji delež ogljičnega odtisa predstavlja transport udeležencev in obiskovalcev iz vseh delov sveta na olimpijske igre. Kot poudarjata sogovornici, bi bilo za veliko zmanjšanje ogljičnega odtisa treba bika zgrabiti za roge in razmišljati radikalno o olimpijskih igrah brez oziroma manj fizično prisotnih gledalcev. Večina (99 %) gledalcev igre spremlja po TV in bi tako lahko naredilo še predvidenih 16 milijonov obiskovalcev, ki naj bi dejansko prišli na lokacijo in bodo s svojimi potovanji najbrž povzročili največ emisij TGP v ogljičnem odtisu olimpijskih iger.

Velik korak so organizatorji napovedali pri prehrani, ko naj bi več kot pol hrane predstavljalo hrano rastlinskega izvora. "Hrana je pravzaprav eden manjših virov emisij toplogrednih plinov v ogljičnem odtisu olimpijskih iger (v primerjavi z mobilnostjo in infrastrukturo). Je pa zelo vidna, sploh v Franciji, ki je gastronomska velesila. S ponudbo podnebju prijaznejše prehrane z višjim deležem hrane rastlinskega izvora lahko igre izvajajo zelo pomembno ozaveščevalno vlogo, tudi razbijajo mite o potrebnosti visokega deleža hrane živalskega izvora v prehrani aktivnih ljudi (vključno s športniki)," menita Karbova in Brecljeva.

Olimpijske igre v Parizu FOTO: AP

Izdaten prihranek emisij lahko dosežejo tudi s preprečevanjem nastajanja odpadne hrane, k čemur so se zavezali. Velik delež lokalno pridelanih sestavin (80 %) je najbolj oglaševan, dejansko pa nima zelo velikega vpliva na ogljični odtis. Veliko pomembneje je, kaj jemo (manj hrane živalskega izvora), kot pa od kod je hrana pripotovala. Je pa to dober ukrep za promocijo in spodbujanje lokalnega kmetijstva, ocenjujeta.

Je zaveza organizatorjev, da bodo prepolovili ogljični odtis prejšnjih OI, dosegljiva?

Kot odgovarjata sogovornici: seveda. Organizatorji precej natančno vedo, kaj povzroča emisije toplogrednih plinov. Tako da je zmanjšanje ogljičnega odtisa teoretično stvar ustreznih ukrepov. Praktično je to nekoliko težje, ker je treba sprejemati težke odločitve (npr. omejiti število obiskovalcev), ki so lahko tudi finančno zahtevne (npr. vzpostavitev infrastrukure za trajnostno mobilnost, kolesarjenje, pešačenje, JPP) ali težko izvedljivo (ali v lokalnem okolju sploh pridelajo zadosti ekološke rastlinske hrane).

(Ne)trajnostni sponzorji

Izpostavili sta tudi problem sponzorstev na velikih tekmovanjih, tradicionalno so med večjimi sponzorji tudi taki, ki ne vodijo družbe v trajnostno in tudi niso primer zdravega izdelka, kar ustvarja zmedo, saj po eni strani šport govori o zdravem duhu v zdravem telesu, po drugi strani pa nas dogodek močno nagovarja k pitju sladke nezdrave pijače: "Športna industrija je s svojo velikostjo in vplivnostjo postala še ena panoga, kjer smo priča t. i. okoljskem zavajanju oz. greenwashingu ter zavajajočemu prikazovanju družbene odgovornosti oz. whitewashingu. S sponzoriranjem športa, ki velja za družbenokoristno dejavnost, številna podjetja in korporacije kupujejo pozitivno javno podobo sebi in svojim izdelkom ter tako zavajajo potrošnike in si večajo dobiček. Mnogo podjetij namenja celo več denarja za ustvarjanje vtisa okolju prijaznega podjetja kot za same okoljevarstvene ukrepe, kar je popolnoma neetično."

Bodo pa s svojo veliko vidnostjo ukrepi za ozelenitev olimpijskih iger lahko spodbuda vodstvu, upravi in prebivalcem mesta Pariz pri uresničevanju njihovega podnebnega načrta (Paris Climate Action Plan). Pariz je eno od najnaprednejših svetovnih mest na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov z jasnimi cilji in ukrepi do 2030 (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 50 % glede na ravni v 2004 in izboljšanje kakovosti zraka, tako da bo zrak v mestu boljši od priporočil WHO) in ciljem doseganja podnebne nevtralnosti do 2050. Mesto Pariz vidi podnebni načrt kot sredstvo za reševanje socialne negotovosti, občutnega izboljšanja kakovosti življenja za meščane in izboljšanja njihovega zdravja. Olimpijske igre lahko dajo izvrševanju podnebnega načrta dodaten zagon, skleneta.