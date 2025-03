500 evrov globe za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu

Na Finskem so raziskovali potrošniške navade svojih državljanov. Pri tem so se izkristalizirale zanimive ugotovitve. Že več kot polovica Fincev kupuje manj. In to ne le zaradi naraščajočih življenjskih stroškov, ampak so kot razlog številni navedli podnebne razloge. Zaradi zavedanja o podnebni krizi, so se tako pripravljeni odpovedati delu nakupov.

Več kot polovica potrošnikov na Finskem zaradi podnebnih razlogov nakupuje manj, kaže raziskava o kateri poroča Euronews. Anketni vprašalnik je izpolnilo nekaj več ko 2000 ljudi iz različnih delov države. Odgovarjali so na vprašanja o tematikah, kot so izguba biotske raznovrstnosti, zmanjšanje emisij in osebna odgovornost. Naročnik so bila štiri finska ministrstva. Raziskava je med drugim razkrila, da se ljudje na Finskem zelo zavedajo podnebnih sprememb in izgube biodiverzitete. Več kot 85 odstotkov jih je odgovorilo, da so posledice podnebnih sprememb že občutili na lastni koži, 88 odstotkov pa jih je opazilo posledice izgube biodiverzitete po vsem svetu. Zlasti izguba biotske raznovrstnosti bo po mnenju 86 odstotkov anketiranih vplivala na vprašanja, kot so proizvodnja hrane, javno zdravje, zanesljivost oskrbe in gospodarstvo.

icon-expand Nakupovanje FOTO: Shutterstock

Spremenili vedenje zaradi okoljskih razlogov Na Finskem se ta skrb za naravo in podnebne spremembe odraža tudi v vedenju ljudi. Nekaj več kot 40 odstotkov vprašanih je dejalo, da so zato, da bi ublažili svoje vplive na podnebje, spremenili svoj življenjski slog – vključno s prevozom, prebivanjem in izbiro hrane. Več kot polovica (53 odstotkov) pa jih je poročala, da so zmanjšali količino nakupov – kar je veliko povečanje v primerjavi s 43 odstotki, ki so jih zabeležili v prejšnji raziskavi, ki so jo izvedli pred dvema letoma. Skoraj vsi anketirani (91 odstotkov) so se strinjali, da bi morali biti izdelki oblikovani tako, da trajajo dlje, tudi če to pomeni, da stanejo več. Ljudje na Finskem pa so bili bolj razdeljeni glede svojih prehranjevalnih navad. V državi so nedavno izdali nova nacionalna prehranska priporočila, ki ljudi pozivajo k zmanjšanju porabe mesa. Večina ljudi (69 odstotkov) meni, da bi podnebno trajnostna prehrana, v kateri prevladujejo rastline, morala stati manj kot prehrana z višjimi emisijami. A kar polovica vprašanih je nasprotovala družbenim prizadevanjem za spodbujanje rastlinske prehrane. Razlike med državami Kot smo že poročali, se med državami Evropske unije pripravljenost za spremembo življenjskega sloga zaradi podnebnih sprememb razlikuje. Sicer kar 80 odstotkov prebivalcev Evropske unije zdaj na lastni koži občuti posledice podnebnih sprememb. Več kot 80 odstotkov pa verjame, da bomo, če drastično ne spremenimo svojih navad in zmanjšamo potrošnje v prihajajočih letih, na poti do globalne katastrofe.

Podjetje YouGov je izvedlo raziskavo o tem, kakšne spremembe so pripravljeni uvesti Evropejci, da bi živeli bolj okolju prijazno. Kot so ugotovili, sta kar dve tretjini Nemcev pripravljeni uvesti spremembe in se žrtvovati za zaščito podnebja. 43 odstotkov vprašanih je pripravljenih leteti manj pogosto, 40 odstotkov pa bi bilo pripravljeno zmanjšati moč termostata. A pri drugih odločitvah so bolj neomajni. Manj kot tretjina jih je pripravljena zamenjati svoj jedilnik in le 13 odstotkov se jih je pripravljenih odreči osebnemu avtomobilu in ga zamenjati z javnim prevozom. Kako lahko postanemo bolj odgovorni potrošniki?